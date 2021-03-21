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Жесткий контроль и ограничения: как сборную России встретили на ЧМ

Сборная России сдала отрицательные тесты на COVID-19 на ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию прибыла в Стокгольм на чемпионат мира, провела сутки на самоизоляции и сдала тесты на коронавирус. Лишний час в автобусе из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, ежедневное перечисление всех контактов с людьми и показателей температуры, необходимость протирать за собой все предметы и запрет на передачу каких-либо вещей тренерам — «Газета.Ru» рассказывает, в каких условиях спортсмены проводят важнейший старт сезона.

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Отдельный рейс и никаких родителей

24 марта, стартует самый необычный чемпионат мира по фигурному катанию в истории. Всему виной — пандемия коронавируса, из-за которой организаторам пришлось ввести строгие меры предосторожности, а фигуристы теперь будут вынуждены оперативно протирать за собой предметы, а также отказаться от большинства привычных предстартовых ритуалов. Но обо всем по порядку.

Сборная России прилетела в Стокгольм, где состоится мировое первенство, 20 марта, использовав специальный чартерный рейс, на котором не было посторонних лиц

— только спортсмены, тренеры, врачи, члены Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и съемочная группа Первого канала. Всего 55 человек.

«Маму не пустили на ЧМ и не пустили собаку. Обидно», — жаловалась Александра Трусова в эфире Первого канала. Девушка всегда возила на турниры свою любимую чихуахуа по имени Тина. Что же касается родителей, то они сопровождают большинство юных фигуристок, однако теперь спортсменкам придется впервые в жизни справляться самим со многими бытовыми вопросами во время столь ответственного старта.

С Трусовой на чемпионат мира в качестве сопровождающего лица поехал только тренер Евгений Плющенко. Болельщики уже выразили в соцсетях надежду, что он успел научиться делать макияж и заплетать коcы.

Также без привычной поддержки матери оказалась Анна Щербакова, но с ней, к счастью, поехали сразу три тренера — Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Строго говоря, правила чемпионата мира ограничивали сопровождение фигуристов формулой «один спортсмен — один тренер», однако группа Тутберидзе сумела каким-то образом обойти этот лимит. Очевидно, что один из тренеров был приписан сопровождающим к Морису Квителашвили — грузинскому одиночнику, который также тренируется в «Хрустальном» и примет участие в ЧМ. А третий наставник мог быть обозначен, к примеру, как массажист. В общем, самый успешный тренерский штаб России последних лет нашел способ прилететь в Стокгольм в полном составе, и для России это, конечно, к лучшему.

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Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристка Елизавета Туктамышева перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристка Елизавета Туктамышева перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Сборная России по фигурному катанию перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Сборная России по фигурному катанию перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года Фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова перед вылетом в международном аэропорту Шереметьево, 20 марта 2020 года
Стюардессы специального рейса &laquo;Аэрофлота&raquo;, на котором сборная России по фигурному катанию отправилась в Стокгольм на чемпионат мира, 20 марта 2020 года Стюардессы специального рейса &laquo;Аэрофлота&raquo;, на котором сборная России по фигурному катанию отправилась в Стокгольм на чемпионат мира, 20 марта 2020 года

Лишний час в автобусе из-за COVID-ограничений

Сразу по прилете команда встретилась с новой порцией ограничений. Как рассказал Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски,

половине сборной России пришлось час кружить по Стокгольму на автобусе, чтобы дождаться, пока другая часть команды заселится в отель, и соблюсти таким образом социальную дистанцию.

Впрочем, фигурист оказался даже рад этому факту, поскольку это была единственная возможность посмотреть Стокгольм. Все оставшиеся дни чемпионата мира спортсмены будут находиться в гостинице, а на арену проходить по специальному коридору, соединяющему каток с отелем. Выходить на улицу из этого «пузыря» запрещено под страхом снятия с соревнований.

«После приезда в гостиницу все сдали ПЦР-тест из носа, причем довольно болезненный — чуть не до мозга достали, не самые приятные ощущения, — рассказал Гурейро ТАСС. — А потом всех расселили, и нам принесли ужин. Слава богу, что мы очень хорошо поели в самолете, потому что порция на ужин была не особо большая.

Очень ждем, когда наконец придут результаты тестов, чтобы выйти из номеров: они небольшие, заниматься в них можно лишь растяжкой и отжиманиями, это максимум».

Партнерша Гурейро — Тиффани Загорски — также рассказала о временной самоизоляции в гостинице.

«Чтобы оставаться в форме, мы занимаемся как можем — я упражняюсь в йоге, стараюсь немного есть и побольше пить. К сожалению, в номерах не у всех есть чайники. И нам нельзя заказывать еду — нельзя ничего, что не из этой гостиницы», — рассказала фигуристка в прямом эфире Instagram.

Еду спортсменам доставляют в пакетах до двери номера. Активное общение между постояльцами разных номеров не приветствуется. По информации «СЭ», запрещено даже перемещаться между этажами.

Тренировки и ежедневное анкетирование

К счастью, результаты тестов на коронавирус пришли на следующий день после прибытия и оказались у всех отрицательными.

«Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам», — сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Помимо тренировок, фигуристам теперь разрешено посещать игровую комнату отеля (с телевизорами, приставками и аэрохоккеем) и дышать свежим воздухом на балконе своего номера.

При этом спортсмены должны ежедневно заполнять анкету, указывая свою температуру, отвечая на другие вопросы о самочувствии и отмечая всех людей, с которыми контактировали за день.

Ограничения на катке

Если условия в отеле казались довольно строгими, то на арене фигуристов ждет следующий уровень сложности.

Для начала: спортсмена могут снять с соревнований из-за симптомов ОРВИ, даже если у него отрицательный результат теста на коронавирус.

Перед входом на каток у всех замеряют температуру, так что героически выступить с последствиями пневмонии, как это делала Анна Щербакова на чемпионате России, не получится. Вместо этого — снятие с чемпионата.

Для разминки участникам ЧМ выделят специальные зоны на свежем воздухе — выходить на улицу в других местах строго запрещено. При этом количество разминающихся будет ограничено в целях соблюдения социальной дистанции. Спортсменов будут допускать в разминочные зоны по мере приближения их времени выхода на лед. Такие же ограничения — на вход в раздевалку.

Тренерам запрещено сопровождать подопечных в разминочной зоне, а во время шестиминутной разминки на льду у бортика могут находиться только два члена команды у бортика и один врач.

Фигуристам не позволяется передавать своим наставникам какие-либо вещи перед выступлением — например, куртки, бутылки с водой или чехлы для коньков. Все эти вещи теперь придется складировать в специальную корзину.

Интересно, запретят ли спортсменам держаться с тренером за руки перед прокатом, что для многих является привычным ритуалом? Судя по логике, да. В таком случае получать последние наставления придется на расстоянии полутора метров друг от друга.

Фигуристам нельзя даже касаться руками бортов, чтобы ненароком не оставить на них вирус. Учитывая, что спортсмены обычно опираются о бортик, чтобы снять чехлы с коньков и выйти на лед, теперь придется делать это, демонстрируя чудеса равновесия, либо просто сидя на полу. Даже у тренеров помощи не попросишь.

Все места, прикосновения к которым фигуристы избежать не могут, они должны дезинфицировать после себя. Придется протирать шкафы, лавки, тренажеры — все. Видимо, волонтеров для этого привлекать не стали, чтобы сократить число присутствующих на арене.

Жеребьевка короткой программы пройдет в онлайн-формате — номера будет вытаскивать технический контролер. А перед произвольной программой жеребьевки и вовсе не будет — фигуристы просто стартуют в обратном порядке: занявший первое место по итогам коротких прокатов выйдет на лед последним.

Везде, кроме разминочной зоны и льда, необходимо носить маски.

Во время награждения спортсмены сами наденут на себя медали. Общие фото на одной ступени пьедестала запрещены, как и объятья.

Зрителей на чемпионате мира, естественно, не будет, поэтому бросание игрушек и цветов на лед исключено, однако в правилах организаторы все равно прописали, что от любых презентов фигуристы должны отказаться (видимо, на случай, если фанаты смогут каким-то образом обойти ограничения и передать что-то своим кумирам).

***

Понять введение всех этих ограничений нетрудно: возможная вспышка коронавируса на ЧМ станет настоящим позором для шведских организаторов и будет грозить серьезными последствиями для здоровья спортсменов (некоторые атлеты даже завершили карьеру после COVID — организм уже не выдерживал колоссальных нагрузок).

Однако в этих условиях самое главное для россиян — бдительность. Нарушение какого-либо пункта может грозить снятием с турнира.

Учитывая, что весь сезон внутри страны фигуристы катались практически без соблюдения антикоронавирусных мер, теперь им придется выучить с нуля множество непривычных правил и не забывать следовать им даже накануне важнейших прокатов в сезоне.

Расписание чемпионата мира

24 марта, среда

Женщины, короткая программа 12.00

Пары, короткая программа 20.30

25 марта, четверг

Мужчины, короткая программа 13.30

Пары, произвольная программа 20.10

26 марта, пятница

Танцы на льду, ритм-танец 12.52

Женщины, произвольная программа 20.00

27 марта, суббота

Мужчины, произвольная программа 13.00

Танцы на льду, произвольный танец 19.00

28 марта, воскресенье

Показательные выступления — 16.30.