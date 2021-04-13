«Спартак» недоволен: эксперты РФС оправдали судью Левникова

Центральный матч 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» вышел скандальным. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:0, а их соперник весь второй тайм провел в меньшинстве из-за удаления Айртона. Правда, к эпизоду с красной карточкой бразильцу, закончившемуся еще и голом Федора Смолова со штрафного, у красно-белых претензий не было. Однако в клубе возмутились тем, что бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым не назначила ни одного 11-метрового в ворота хозяев поля в трех спорных эпизодах.

За пару минут до удаления Айртона защитник «Локо» Александр Сильянов, выбивая в своей штрафной мяч, попал снизу по ноге Квинси Промесу, а во второй половине встречи мяч вроде бы дважды попадал в руки защитникам красно-зеленых — Пабло и тому же Сильянову.

«Спартак» направил жалобу на работу Левникова в Российский футбольный союз, однако 13 апреля Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение о том, что все решения арбитров, как в поле, так и на ВАР, были верными.

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения Левникова признали верными? Конечно», — первым прокомментировал вердикт комиссии председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В «Спартаке» остались крайне недовольны данным вердиктом и оперативно выступили по этому поводу с официальным комментарием.

«Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято, — подчеркнул в интервью «СЭ» глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

— Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше».

Таким образом, Кирилл Левников остается единственным арбитром, отсудившим в нынешнем сезоне как минимум пять матчей в РПЛ, официально не допустившим ни одной ошибки!

ЭСК РФС рассматривала спорные эпизоды в матчах, которые обслуживал Левников, уже 11 раз, что является наивысшим показателем наряду Алексеем Сухим (четыре ошибки) и Владиславом Безбородовым (две ошибки), и во всех случаях эксперты подтверждали правоту питерского арбитра.

Из других имеющих большую нагрузку судей по одной ошибке официально допустили Алексей Матюнин (рассматривалось десять эпизодов), Михаил Вилков (восемь) и Виталий Мешков (семь).

Интересно, что одним из членов ЭСК РФС является бывший футбольный арбитр Николай Левников, сыном которого и является главный рефери встречи «Локомотив» — «Спартак». Однако, как сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов, Левников-старший не вошел в состав экспертной комиссии, которая рассматривала работу судей матча. Это же касается и Сергея Зуева, который работал инспектором на данной встрече.

«Регламент (статья 2.9) обязывает членов ЭСК брать самоотвод, если существует конфликт интересов. Например, в случае наличия родственных или близких дружеских отношений. Также комиссия вправе самостоятельно принять такое решение простым большинством голосов. В случае со старшим Левниковым — он взял самоотвод сам», — сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Дерби в Черкизове вообще получилось скандальным. В ней был и визит перед матчем в судейскую начальника команды «Локо» Станислава Сухины, в прошлом много лет являвшегося арбитром элитного дивизиона российского футбола. Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разбирал конфликт между болельщиками «Спартака» и голкипером «железнодорожников» Гильерме. Вратарь в итоге за оскорбительные жесты и провокации был дисквалифицирован на две игры, а красно-белых за расистские выкрики фанатов оштрафовали на полмиллиона рублей и игру без зрителей условно.

После поражения от «железнодорожников» «Спартак» отстал от лидирующего в турнирной таблице санкт-петербургского «Зенита» на семь очков, фактически выбыв из чемпионской гонки, и подпустил к себе «Локомотив» и ЦСКА на расстояние в один балл.

К слову, в следующем поединке чемпионата России против «Уфы», которую команда Доменико Тедеско проведет на «Открытие Арене», она не досчитается не только удаленного Айртона, но и получивших желтые карточки защитника Самюэля Жиго и форварда Александра Соболева, для которых эти предупреждения стали «лишними».

Напомним, что второе место, которое на данный момент занимает «Спартак», позволяет выступить в следующем еврокубковом сезоне в квалификации главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. Третья и четвертая позиции выводят их обладателей в новый еврокубок — Лигу конференций. И только обладатель Кубка России, из которого подопечные Тедеско уже вылетели, начнет свои европейские баталии в Лиге Европы.