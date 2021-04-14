Вспышка COVID-19 не помеха: финал Лиги чемпионов пройдет в Турции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Финальный поединок главного европейского турнира розыгрыша нынешнего сезона состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула, как было запланировано.

Вопрос о проведении финала Лиги чемпионов в Турции возник после того, как Минздрав страны зафиксировал рекордный прирост случаев коронавируса в стране за 13 апреля, составивший 59 187 человек.

Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено провести поединки четвертьфинала, полуфинала и финала в португальском Лиссабоне. Позднее было принято решение провести в Турции следующий финал – в 2021 году, таким образом, сдвинулось время и место следующих финальных поединков. В 2021 году матч за трофей должен был принять Санкт-Петербург, однако российский город проведет у себя это событие в 2022-м году. Еще через год за кубок Лиги чемпионов будут бороться в Мюнхене, в 2023 году – в Лондоне.

В марте в СМИ появилась информация, согласно которой на финал Лиги чемпионов в Стамбуле могут допустить зрителей. Присутствие фанатов на четвертьфинальных и полуфинальных матчах на тот момент называлось маловероятным. Издание ESPN сообщало, что у Евросоюза существуют предварительные планы начать с середины мая свободное перемещение по Европе, что могло бы позволить фанатам увидеть финал еврокубка с трибун. Однако в связи со сложившейся ситуацией этот вопрос остается открытым.

Сообщалось, что УЕФА планировал распределить билеты не только между местными любителями футбола, но и разделить часть квоты между финалистами. Олимпийский стадион в Стамбуле вмещает в себя 80 500 человек.

В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграла мюнхенская «Бавария», которая в финале с минимальным счетом одолела «ПСЖ». Однако в новом сезоне у титула будет новый хозяин – мюнхенская команда выбыла на стадии четвертьфинала турнира. Подопечные Ханса-Дитера Флика вновь встретились с парижским клубом, однако в этот раз справиться с клубом из Парижа немецкая команда не смогла.

Кроме «ПСЖ» в полуфинале турнира уже точно сыграет лондонский «Челси», который вышел в эту стадию турнира впервые за семь лет. В четвертьфинале подопечные Томаса Тухеля встречались с португальским «Порту». Английская команда выиграла первый матч, проиграла второй, однако общий итог двух встреч – 2:1 в пользу «Челси» (2:0, 0:1).

Еще два полуфиналиста определятся 14 апреля, когда ответные поединки проведут мадридский «Реал» с «Ливерпулем» и дортмундская «Боруссия» с «Манчестер Сити».

В первом матче испанской и английской команды, казалось, было решено уже все – «Реал» на своем поле обыграл соперника со счетом 3:1. Однако не стоит забывать, что в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» первый матч проиграл «Барселоне» со счетом 0:3, а ответный поединок выиграл со счетом 4:0 и в итоге забрал трофей турнира.

«Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала на своем поле с трудом переиграл «Боруссию» со счетом 2:1, забив победный мяч уже на 90-й минуте поединка. Английский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы лидирует в национальном первенстве, однако на руку дортмундской команде может сыграть и забитый на выезде мяч, и домашняя арена.

Оба матча состоятся 14 апреля в 22.00 по московскому времени.