«ЦСКА сломал себя сам»: мнение чемпионов о финале Кубка Гагарина

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
ПСЖ Манчестер Сити
1:2
закончен
Олимп ФНЛ
Спартак-2Факел
3:5
закончен
ТомьЧайка
3:0
закончен
ИртышСКА-Хабаровск
1:2
закончен
АланияКраснодар-2
3:1
закончен
ВолгарьШинник
1:1
закончен
Крылья СоветовТорпедо М
5:1
закончен
ТекстильщикАкрон
0:2
закончен
НефтехимикБалтика
2:1
закончен
Динамо-БрянскВелес
1:0
закончен
Нижний НовгородЕнисей
1:2
закончен
ЧертановоОренбург
2:3
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДЗаря
2:1
закончен
ЛьвовРух В
1:1
закончен
Испания / Примера
Атлетик БВальядолид
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
6:3
закончен
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
3:4
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
1:4
закончен
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
1:3
закончен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
5:2
закончен
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
2:3
закончен
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
4:2
закончен
Евролига
Зенит Барселона
70:78
закончен
Фенербахче ЦСКА
68:85
закончен
Бавария Олимпия Милан
85:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
104:109
закончен
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
127:83
закончен
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
116:107
закончен
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
120:111
закончен
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
113:94
закончен
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
116:111
закончен
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
109:130
закончен
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
114:112
закончен
Сакраменто КингзЮта Джаз
105:154
закончен
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
109:101
закончен
Испания / Примера
БарселонаГранада
20:00
Лига Европы
Манчестер Юнайтед Рома
22:00
Вильярреал Арсенал
22:00
U18 ЧМ / 2021
Германия U18Россия U18
00:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
02:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
02:30
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
04:00
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
02:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
03:00
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
04:00
Франция / Лига 1
МарсельСтрасбург
22:00
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонЛестер Сити
22:00
Испания / Примера
СельтаЛеванте
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
07:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
02:00
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
04:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
05:00
Евролига
Зенит Барселона
20:00
Фенербахче ЦСКА
20:45
Бавария Олимпия Милан
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
02:00
Бостон СелтиксСан-Антонио Спёрс
02:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
02:30
Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
03:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
04:00
Финикс СанзЮта Джаз
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
05:30
Развернуть

Эксклюзив

«ЦСКА сломал себя сам»: мнение чемпионов о финале Кубка Гагарина

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Ковальчук — значимая фигура»: Канарейкин объяснил победу «Авангарда» над ЦСКА

Омский «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии победив ЦСКА в шести матчах. Мэтры отечественного хоккея в интервью «Газете.Ru» подвели итоги серии, отметив слабую игру армейцев в ключевых моментах и объяснив, какую роль в успехах «Авангарда» сыграл 38-летний Илья Ковальчук.

Скопировать ссылку

Шестикратный чемпион мира по хоккею Юрий Лебедев заявил, что «Авангард» победил заслуженно. Он также назвал игрока, который, по его мнению, стал главным героем серии.

«Хорошая игра, достойные соперники. Но Омск был сильнее по игре. Для меня это было ожидаемо, было видно по первым играм, что у «Авангарда» больше желания, им нужнее была победа. И именно это стало ключевым фактором. ЦСКА играл, все было хорошо, их все хвалили — и вот что в итоге получилось.

Выделил бы вратаря «Авангарда» Шимона Грубеца, его заслуга в успехе велика. У ЦСКА Ларс Юханссон, конечно, допустил пару оплошностей.

И защита у красно-синих играла не так, как надо. Даже когда они играли «5 на 3» в конце, было видно, что не забьют, — они действовали неправильно. Сделали акцент на финишном броске, а нужно было разыгрывать, игроки «Авангарда» устали бы, и армейцы могли спокойно забрасывать. В конце у них и шайба не держалась — ни принять не могли, ни отдать.

Илья Ковальчук — молодец! Для его возраста показал отличную игру. И партнеры у него были хорошие, все друг другу помогали.

И отличная оборона, когда они ложились под шайбу, все ловили на себя — икры отбивали, ляжки. Мотивация у них была сильнее», — заключил Лебедев.

close
Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Болельщики &laquo;Авангарда&raquo; радуются забитой шайбе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Болельщики &laquo;Авангарда&raquo; радуются забитой шайбе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В центре: Илья Ковальчук окунает медаль в кубок с шампанским, 28 апреля 2021 года Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В центре: Илья Ковальчук окунает медаль в кубок с шампанским, 28 апреля 2021 года
Игрок ПХК ЦСКА Андрей Светлаков (слева) и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Сергей Толчинский в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Игрок ПХК ЦСКА Андрей Светлаков (слева) и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Сергей Толчинский в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов (в центре) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов (в центре) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Шайба в воротах ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). Справа налево: игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов, игрок ПХК ЦСКА Артем Сергеев, игрок ПХК ЦСКА Клас Дальбек, вратарь ПХК ЦСКА Ларс Юханссон, 28 апреля 2021 года Шайба в воротах ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). Справа налево: игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов, игрок ПХК ЦСКА Артем Сергеев, игрок ПХК ЦСКА Клас Дальбек, вратарь ПХК ЦСКА Ларс Юханссон, 28 апреля 2021 года
Шайба в воротах команды ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Шайба в воротах команды ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Андрей Стась и игрок ПХК ЦСКА Брендан Лайпсик (на первом плане справа налево) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Андрей Стась и игрок ПХК ЦСКА Брендан Лайпсик (на первом плане справа налево) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Клим Костин и тренеры радуются победе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). На втором плане в центре: главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Клим Костин и тренеры радуются победе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). На втором плане в центре: главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли, 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Дамир Шарипзянов с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Дамир Шарипзянов с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Слева: главный тренер Боб Хартли пьет шампанское из кубка, 28 апреля 2021 года Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Слева: главный тренер Боб Хартли пьет шампанское из кубка, 28 апреля 2021 года
Игроки ХК &laquo;Авангард&raquo; фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Игроки ХК &laquo;Авангард&raquo; фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; целует награду после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; целует награду после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Алексей Емелин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги. Алексей Морозов и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук (слева направо) фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина КХЛ, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Алексей Емелин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги. Алексей Морозов и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук (слева направо) фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина КХЛ, 28 апреля 2021 года

Олимпийский чемпион — 1992 по хоккею Виталий Прохоров, в свою очередь, не обошел вниманием заслуги главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Он назвал причины успеха команды, а также объяснил, для чего ей нужен 38-летний Илья Ковальчук.

«Финал — это всегда финал. Неважно, первая игра, вторая или пятая. Новая команда выиграла Кубок Гагарина — она долго шла к этому и добилась того, чего хотела, это дорогого стоит. «Авангард» оказался сильнее за счет дисциплины, характера и правильного тактического построения игры тренером. В биографии Боба Хартли есть Кубок Стэнли. Теперь он взял Кубок Гагарина, хотя пришел в позапрошлом сезоне. Это все говорит само за себя.

У него есть помощник — Илья Ковальчук, именно в этом я вижу цель его пребывания в команде. Это непререкаемый авторитет, двигатель, который изнутри толкает ребят вперед. Это невидимая работа, но она, несомненно, есть. Он имеет уважение, это лидер, за которым игроки идут»,

— резюмировал Прохоров.

Известный российский тренер, бывший наставник омского «Авангарда» Федор Канарейкин назвал успех омичей закономерным. Он подчеркнул, что в целом сила команд Восточной конференции была очевидна на протяжении всего сезона.

«Прежде всего, стоит сказать, что Восточная конференция в этом году была более достойна Кубка Гагарина, это было видно и по регулярному чемпионату. Казань, Омск — это были явные претенденты. И омичи доказали свою состоятельность в финале.

Закономерная победа. Поздравим и руководителей, и тренерский штаб, и ребят с долгожданной победой. Все было направлено на эту цель. Подбор игроков очень солидный для нашей лиги, в нужные моменты закрывались все позиции, которые требовали усиления по ходу чемпионата, были правильные приобретения», — обратил внимание Канарейкин.

Специалист перечислил игроков, чью роль в успехе «Авангарда» он счел наиболее значимой. Отдельно Канарейкин выделил капитана команды Ковальчука.

«Команда сбалансированная, удалось создать баланс взрослых, опытных бойцов и ввести молодежь — это и Семен Чистяков, и Егор Чинахов. Конечно, было важным приобретение Ильи Ковальчука — это значимая фигура, в том числе и в психологическом плане. Он правильно и солидно отыграл весь плей-офф. Нельзя не отметить вратаря Шимона Грубеца, который прибавил в решающих играх, и, конечно, Дамира Шарипзянова, который был ключевой фигурой в обороне. Молодцы.

Думаю, что ЦСКА проиграл серию в четвертой игре. У них все было: повели в счете 2:1, провели хороший первый период. А потом без дисциплины команда просто отдала игру. И удача ушла, фортуна отвернулась — так всегда бывает в спорте, да и везде: надо брать то, что ты имеешь на данный момент. Считаю, что ЦСКА сломал себя сам в четвертой игре.

И Шалунов дисквалификацию получил. Нельзя не отметить, что не сработали некоторые приобретения ЦСКА. Обмен Сошникова из «Салавата Юлаева» не удался, игрок потерялся. Это были ошибки руководства», — констатировал эксперт.

По мнению Канарейкина, главный тренер омичей Боб Хартли за несколько сезонов проделал качественную работу, и его заслугу в триумфе команды невозможно переоценить.

«Надо заметить, что у «Авангарда» уже был хороший сезон под руководством Боба Хартли, когда команда дошла до финала Кубка Гагарина, но проиграла ЦСКА. Потом был слабый сезон. Но в итоге они пришли к победе.

Хартли провел хорошую и качественную работу, надо отдать должное и тренерскому штабу, и руководителям. Я не видел никаких проблем касательно усиления команды и развития всей структуры клуба. Во всех направлениях идет активная и правильная работа, она дала свои плоды», — заключил Канарейкин.