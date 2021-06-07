Травмы и скандал с недопуском фанатов: как Россия готовится к Евро

Один из основных защитников сборной России Федор Кудряшов, получивший травму икроножной мышцы во время разминки перед товарищеским матчем с командой Болгарии (1:0), пропустит первые две игры группового этапа чемпионата Европы по футболу — против Бельгии и Финляндии. Его участие в третьем матче — против сборной Дании в Копенгагене — остается под вопросом.

Кудряшов не покидал расположение сборной и продолжает готовиться к европейскому первенству вместе с командой, однако работает по индивидуальной программе.

Подробностями о состоянии футболиста поделилась его супруга Анастасия. Она сообщила, что в Санкт-Петербург, где сборная России проведет два первых матча Евро, ее муж не отправится, а будет восстанавливаться в Подмосковье. По ее словам, у игрока расписана каждая минута лечения — он «лежит со льдом» и занимается физиотерапией.

«Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось? В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметра. Пропускаем две игры, это уже 100%, а 20-е число — под вопросом», — цитирует Кудряшову Sport24.

В матче против команды Болгарии травму получил еще один игрок сборной России: полузащитник Дмитрий Баринов был вынужден покинуть поле во втором тайме. Во время верховой борьбы за мяч он получил сильный удар локтем в нос от соперника.

Тренерский штаб принял решение заменить игрока, несмотря на то что он хотел продолжать игру и показывал это жестами. Через два дня после матча стало известно, что хавбеку действительно удалось избежать серьезного повреждения, и он сможет помочь сборной на групповом этапе чемпионата Европы.

Опасение вызывало состояние еще одного важного для сборной футболиста: натурализованный бразилец Марио Фернандес получил микроповреждение на тренировке перед первой товарищеской игрой с Польшей (1:1) и не принял участия в матче. Защитник появился только в игре с Болгарией, выйдя на замену.

Позднее Фернандес сообщил, что чувствует себя отлично и готов помогать команде, однако признался, что не уверен в том, что сыграет против бельгийской сборной. При этом на своей позиции футболисту пришлось бы вступить в борьбу с нападающим Эденом Азаром, однако, говоря о предстоящей игре, Фернандес отметил, что в сборной Бельгии много индивидуально сильных игроков.

«Это всегда очень тяжело. Пока не знаю, буду ли играть. У Бельгии не только Азар, надо обращать внимание на всех игроков. Это сильнейшая команда в мире. Против Бельгии всегда тяжелые матчи. Очень ответственно играть перед нашими болельщиками. От них всегда сильная поддержка, для нас это очень важно и мотивирует. Надеюсь, что поддержка будет как на чемпионате мира. Три наших сильных качества? Сложно сказать, какие-то конкретные не могу назвать. Хорошая готовность и поддержка болельщиков», — цитирует игрока Sport24.

Сборные России и Бельгии встречались в отборочном этапе к этому европейскому первенству, проведя матчи в 2019 и 2020 годах. Оба раза победа досталась бельгийской команде — 3:1 и 4:1 соответственно.

Бельгийцы, в свою очередь, также продолжают подготовку к чемпионату Европы: в начале июня футболисты провели две товарищеские встречи, однако выглядели в них не очень уверенно. Первая игра против команды Греции, которая стала для бельгийцев домашней, завершилась ничейным результатом. Подопечные Роберто Мартинеса открыли счет на 20-й минуте, однако на 66-й пропустили и добыть победу уже не смогли (1:1). Вторая игра против вице-чемпиона мира — Хорватии — завершилась победой с минимальным счетом 1:0.

Говоря о бельгийской сборной, нельзя не вспомнить о травме одного из важнейших игроков команды — полузащитника Кевина де Брейне. В финальном матче Лиги чемпионов хавбек столкнулся с игроком «Челси» Антонио Рюдигером и получил переломы носа и левой глазницы.

Изначально стоял вопрос о том, сможет ли футболист поехать на чемпионат Европы. Из-за повреждения ему пришлось перенести небольшую операцию, после чего наставник бельгийцев Роберто Мартинес заявил, что прогнозы на восстановление де Брейне положительные и с большой долей вероятности он выступит на Евро, однако пропустит стартовый матч — против команды России.

«У Кевина все хорошо. Он в хорошем настроении и не может дождаться, чтобы присоединиться к нам на поле. Это не та операция, которая мешает игроку вернуться к активности или требует длительного времени для восстановления, на самом деле все наоборот. Он даже, скорее всего, будет играть без специальной защиты», — цитирует Мартинеса The Mirror.

Сборная Финляндии — второй соперник России на Евро — товарищеские матчи перед турниром провела не самым лучшим образом, потерпев два поражения. Финны уступили Швеции со счетом 0:2 а также Эстонии — 0:1.

Вокруг матча с третьим соперником России на Евро — Данией — возник достаточно серьезный конфликт. 1 июня правительство страны приняло решение не пускать российских болельщиков на игры чемпионата Европы в Копенгагене. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой помочь в этом вопросе, однако в исключении было отказано. Согласно заявлению правительства Дании, такое решение было принято в связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом болельщики из Бельгии и Финляндии смогут въехать в Копенгаген, так как, по мнению датских властей, в их странах ситуация с коронавирусом обстоит лучше, чем в России.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал сложившуюся ситуацию неприятной.

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс, однозначно. Другое дело, что не понятно, по какой причине это происходит. Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет. Если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия-24».

Матч с Бельгией Россия сыграет 12 июня, игра с Финляндией состоится 16 числа, а через пять дней подопечные Черчесова сразятся с Данией.