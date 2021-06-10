Первый блин: история стартовых игр сборной России на Евро

Евро-2004. Испания — Россия — 1:0

После провального выступления на чемпионате мира в Японии с поста главного тренера сборной России ушел Олег Романцев. Ему на смену заступил тогдашний наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев, который возглавлял в то время одну из двух сильнейших команд страны. Отборочный цикл под руководством нового специалиста сборная начала уверенно, но после неудачной серии из четырех игр без побед летом 2003 года Газзаев был вынужден отправиться в отставку.

Новым главным тренером стал Георгий Ярцев. Экс-наставнику московского «Спартака» удалось исправить тяжелое положение, сложившееся на момент его прихода, и благодаря победе в стыковых матчах против сборной Уэльса квалифицироваться на чемпионат Европы в Португалии.

Стартовый матч на Евро-2004 россияне провели против национальной сборной Испании. «Красная фурия» была фаворитом перед игрой — на мундиале в Японии и Южной Корее испанская сборная дошла до четвертьфинала, где в драматичной серии пенальти уступила корейцам.

Игра у россиян в тот вечер совсем не клеилась — слабо действовала средняя линия, не отличалась надежностью и оборона. А полученные по ходу игры шесть желтых карточек говорят о том, что испанцы были быстрее и активнее, чем сборная России. Подтверждение этому на 60-й минуте оформил Валерон, классно убравший на замахе двух центральных защитников после прострела Карлеса Пуйоля с правого фланга.

«Некоторые игроки рвались сыграть в этом матче, но выглядели бледно. В чем причина — будем разбираться. И самое обидное в том, что мы уступили в тех моментах, которые проговаривали перед матчем», — говорил Ярцев.

Самое значимое событие чуть ли не за весь чемпионат состоялось по окончании этой игры. Полузащитник Александр Мостовой в интервью Marca жестко раскритиковал систему подготовки Ярцева, обвинив того в слишком серьезных нагрузках на подготовительных сборах.

«Нас заставили готовиться такими зверскими методами, что мы были не состоянии бежать. Голова работала, а ноги нет. Мы были мертвы. Думаю, мы не выйдем из группы», — сказал тогда футболист.

Реакция Ярцева была резкой — Мостовой был отчислен из сборной, а команда так и не смогла выйти в плей-офф, заняв в своем квартете последнее место.

Евро-2008. Испания — Россия — 4:1

Отбиралась на свой самый успешный в современной истории футбольный турнир Россия всеми правдами и неправдами. Волевая победа в «Лужниках» над сборной Англии в октябре 2007 года, казалось, уже отправляла команду Гуса Хиддинка на зеленые поля Австрии и Швейцарии, но последовавшее затем гостевое поражение от Израиля практически уничтожило шансы команды на выход из группы. Но успех совсем не мотивированной Хорватии на «Уэмбли» со счетом 3:2 в последнем матче цикла дал шанс россиянам зацепиться и вырвать последнюю путевку на континентальное первенство. Вымученная и невзрачная победа над Андоррой позволила России занять второе место в квалификационной группе и выйти на Евро-2008.

Там она не смогла одолеть лишь одного соперника — будущего триумфатора состязания Луиса Арагонеса и его сборную Испании. Но на старте чемпионата настроения поклонников российской сборной были очень далеко от оптимистичных — смутило большинство болельщиков не сколько само разгромное поражение со счетом 1:4, столько беспечная и безалаберная игра в обороне.

При этом игроки сборной России, несмотря на отсутствие Андрея Аршавина, заработавшего двухматчевую дисквалификацию, старались комбинировать и не боялись идти вперед.

«Перед игрой все думали, что испанцы будут играть в комбинационный футбол, а мы будем ловить их на контратаках. Но на деле все вышло наоборот. Еще раз повторю: нас подвела наивность. И, конечно, удача сегодня была не на нашей стороне. Мы сотрясали и штангу, и перекладину в важные, можно сказать переломные, моменты матча. Но, тем не менее, я не скрываю того, что я очень разочарован», — заявлял Хиддинк после матча.

История сложилась таким образом, что именно битва с Испанией игра стала поворотной в судьбе сборной России. Победы в матчах против Греции и Швеции и грандиозный успех в игре с Голландией подарил нам бронзовую медаль чемпионата Европы, которая и по сей день остается единственной.

Евро-2012. Россия — Чехия — 4:1

На континентальное первенство в Польше и Украине российская сборная, ведомая Диком Адвокатом, отобралась без особых проблем. Уверенная игра в отборочном цикле, наличие в составе национальной команды игроков из ведущих европейских лиг (Англии и Германии), несложная группа — все это вселяло оптимизм и надежды на повторение успеха четырехлетней давности.

И началось все для России как нельзя лучше. В товарищеской игре перед стартом ЧЕ-2012 команда крупно обыграла Италию со счетом 3:0 (тогда еще никто не мог представить, что итальянцы доберутся до финала Евро), а в первой игре усилиями Алана Дзагоева, Романа Широкова и Романа Павлюченко команда одержала разгромную победу над чехами и сделала весомый шаг для выхода из группы.

«Нечасто случается, что забиваешь четыре такой команде, как Чехия. Могли забить и больше, но когда счет стал 2:1 – нам пришлось очень нелегко. Первым таймом мы довольны, но в начале второго немного сдали. Шансы были у обеих команд, счет мог быть и 2:2.

Надо понимать, что большинство игроков сыграли полтора сезона, поэтому мы не тренировались два раза в день. Думаю, это и принесло сегодня результат – мы старались сохранить свежесть», — говорил Адвокат на послематчевой пресс-конференции.

Слова про «сохранить свежесть», как оказалось позднее, несли в себе главную мысль Адвоката. Тренер по физподготовке Раймонд Верхейен вывел на пик игроков российской команды задолго до решающих матчей группового этапа, что в итоге и предопределило печальный финал так и не сбывшейся сказки для сборной. Дальше были 1:1 с поляками, 0:1 с греками, бесславный вылет и легендарная фраза Аршавина про «ваши ожидания — ваши проблемы», которая превратила талантливого игрока в изгоя.

Евро-2016. Англия — Россия — 1:1

На чемпионате Европы во Франции российской команды могло и не оказаться. После неудачного выступления на чемпионате мира — 2014 итальянец Фабио Капелло вместе с футболистами провалил первую половину нового отборочного цикла, набрав после первых шести матчей всего восемь очков.

Учитывая, что сборная России была посеяна под первым номером, и что предстоящее континентальное первенство было первым, в котором принимали участие не 16, а 24 команды, непопадание на Евро-2016 выглядело бы настоящим позором.

К счастью, летом 2015 года на пост главного тренера сборной был назначен Леонид Слуцкий, совмещавший в то время работу в национальной команде и московском ЦСКА. Его работа в оставшихся четырех матчах принесла четыре победы, уверенное второе место в квалификационной группе и шансы на повторение подобного результата на Евро.

Первая игра ЧЕ-2016 состоялась в Марселе на стадионе «Велодром», соперниками российской команды стала сборная Англии. Номинальные хозяева встречи выглядели явными фаворитами и доминировали на протяжении всей встречи. Дружина Леонида Слуцкого так бы и осталась с нулем очков после пропущенного от Эрика Дайера на 73-й минуте мяча, но Василий Березуцкий в компенсированное ко второму тайму время выиграл верховой мяч и точным ударом головой сравнял счет — 1:1.

Однако забыли про эту игру в России практически мгновенно — беспорядки в порту города, драки с английскими фанатами и последовавшие за ними судебные дела быстро отодвинули футбол на второй план. А затем сборная России проиграла словакам и валлийцам, после чего в числе первых отправилась домой.