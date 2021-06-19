«Политический момент»: почему россиян не пустили в Данию

Решающий матч группового этапа чемпионата Европы – 2020, от которого зависит выход из группы, сборная России проведет против команды Дании в Копенгагене. Однако справляться подопечным Станислава Черчесова придется без 12-го игрока – российским болельщикам еще до старта Евро был запрещен съезд в страну. Бывшие футболисты Максим Деменко и Дмитрий Булыкин, а также экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в интервью «Газете.Ru» порассуждали о том, можно ли назвать подобное решение датских властей дискриминацией.

Интересно то, что в самом Копенгагене были ослаблены ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, а на первом матче датчан на Евро с Финляндией присутствовали финские болельщики, которые даже передали на поле большой флаг, чтобы создать импровизированную ширму и закрыть датского полузащитника Кристиана Эриксена, который на поле перенес остановку сердца.

Деменко, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что поведение датской стороны можно назвать дискриминацией по отношению к россиянам, да и политический аспект в этой истории тоже присутствует, однако нельзя забывать, что пускать или не пускать иностранных граждан в свою страну – это право Дании.

«Вот как сейчас Дания? Всех пускает, а Россию не пускает, это же какой-то политический момент. В любом случае, это дискриминация однозначно. Ну а как, если людей русских не пускают? Но, с другой стороны, это их право, это их страна. <...> Неприятно, конечно», — поделился экс-игрок.

Также Деменко отметил, что особых беспорядков на матчах чемпионата Европы на трибунах не увидел. Он вспомнил только один эпизод, когда датские фанаты кидали стаканы в бельгийского голкипера Тибо Куртуа в матче сборных во втором туре (2:1 – победа сборной Бельгии, позволившая ей гарантировать себе выход из группы). Он подчеркнул, что все равно в каждой стране, каждом городе есть такие люди, которые ведут себя на стадионах неправильно.

«Такая у них позиция, не знаю, почему. Они говорят, что из-за эпидемиологической ситуации, но мы видим, что они сами себя обманывают в этой ситуации. Получается, что европейцы могут заезжать, а граждане Россиb не могут. Но пусть это останется на их совести, я не думаю, что о них надо много говорить. Надо смотреть футбол, наслаждаться, а все политическое пусть остается там», — заключил Деменко.

По мнению Шпрыгина, назвать происходящее открытой дискриминацией нельзя, потому что послабления были сделаны для местных граждан. Также он подчеркнул, что все уже смирились с тем, что российской команде придется играть без своих фанатов, однако выразил точку зрения, что политический аспект в этом запрете проглядывать тоже может.

«Ничего же не сделаешь, а говорить можно сколько угодно. Сам факт того, что антиковидных ограничений проглядывают ограничения, может быть, политического характера, возможно, такое есть. Но конкретно здесь к футболу это не отнесешь, потому что они запретили русским въезд в Данию. Они же не делали уклон на то, что именно болельщикам запрещено, поэтому остается только надеяться на футболистов и на результат на поле», — высказался экс-глава ВОБ.

«По сути, это может быть политическим моментом, но они же это не преподносят так. Мол, запретили, чтобы русских болельщиков не было, а русские туристы пусть приезжают. Они же всех русских запретили», — также добавил Шпрыгин.

Булыкин, рассуждая об этом решении, отметил, что оно выражает неуважение не только к болельщикам, но и к самому футболу в целом. Происходящее весьма несправедливо, потому поддержка своих фанатов всегда играет очень значимую роль.

«Ну, конечно, это несправедливо, когда на таком большом празднике футбола болельщики не могут поддержать свою команду. Все мы знаем, что фанаты являются 12-м игроком, который всегда помогает команде своей поддержкой. И здесь очень непонятна реакция Дании на эту всю эту ситуацию. Можно долго придумывать причины, почему так сделали, но я считаю, что это неуважение к футболу и болельщикам», — отметил он.

Экс-футболист не стал исключать, что такое решение может быть принято в том числе и из-за поведения российских фанатов на прошлом чемпионате Европы. В 2016 году в Марселе произошла массовая драка между российскими и английскими болельщиками, завершившаяся победой россиян.

«Это тоже может быть. Но у нас очень много хороших болельщиков, которые умеют хорошо болеть и поддерживать сборную. Поэтому, почему их не пустили – это большой вопрос. Много людей хотело поддержать нашу сборную на Евро», — заключил Булыкин.

Россия сразится с Данией за выход из группы 21 июня. Для выхода в плей-офф подопечным Черчесова чисто теоретически может хватить даже ничьей, но в этом случае свою роль также сыграет результат параллельного матча, где Бельгия сразится с Финляндией. После двух туров в группе лидируют бельгийцы (6 очков), Россия занимает второе место (3 балла), третьей идет финская команда (3), замыкает квартет Дания без очков.