«Госдолжность просто так не оставляют»: что сказал Черчесов в свое оправдание

Об отставке

«Как бы это спокойно сформулировать, чтобы все правильно поняли… Во-первых, мы занимаемся непростым, государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять.

Меня никто сюда не приглашал. В моем понимании (может, я немного старой школы) — это не назначение, которое обсуждается, а приказ к исполнению.

Не думал, что когда-либо вообще буду тренировать сборную, но если меня позвали, то моя задача была дать добро. Выражаясь военным языком, каждый из нас — солдат своей страны. Мне дали задание, и я его выполняю. Уже пять лет.

Кто-то думает, что я импульсивный, но импульсивных решений я не должен принимать, потому что свою роль я должен выполнять правильно. Всем нужно успокоиться и выдохнуть. А насчет отставки мы решим так же спокойно и по-деловому, как решали вопрос о моем назначении. Потому что в моем понимании детального разбора с моим непосредственным руководителем — главой РФС Александром Дюковым — по поводу Евро у нас пока не было.

Давайте немножко успокоимся. Мы попали на большой турнир. Чемпионат мира нам подарило государство, а вот на Евро мы должны были отбираться сами. И мы этого добились.

На сегодняшний день Станислав Черчесов — главный тренер сборной России, и у меня мысли только о том, как 1 сентября обыграть Хорватию в отборе на чемпионат мира — 2022.

Готов ли я отказаться от оставшейся зарплаты по контракту в случае его досрочного расторжения? Дайте мне пообщаться с моим руководителем — Александром Дюковым! Я занимаю государственную должность, а ее просто так не оставляют. Меня не приглашали, а назначили, и я свою работу делаю. Как только скажут «Стоп» — все».

О словах Владимира Путина о кадровых изменениях в сборной России

«Какой смысл я увидел в той фразе президента? Вы с Путиным лично не общались, а мне представилась такая честь. Когда ты с человеком поговоришь, лучше его понимаешь. Сейчас я прочитаю то, что сказал президент: «Здесь нет ничего личного. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». То есть мной. «Обсудить с теми, кто отвечал за работу сборной, что было сделано позитивного и что надо изменить» (Черчесов показывает на себя. — «Газета.Ru»), в том числе и кадровые решения. Я вам об этом и говорил сегодня — что надо сесть, подумать и взвешенно принять решение».

О словах в адрес футболистов на заседании техкома РФС

«На техкоме я говорил, что главная причина провала на Евро — общий уровень игроков? Мне попалась эта информация на глаза. Кроме удивления, это не может ничего вызвать. Про футболистов я ни одного слова на техкоме не сказал. Я просто изложил, какая была подготовка — на примере нескольких футболистов показал, как она была выстроена.

Члены техкома могли выражать свое мнение, а их слова приписали мне. Но футболисты знают, что, если что-то не так, мы говорим им тет-а-тет, либо на собрании глаза в глаза.

То, что я обвинял футболистов в поражениях, — это абсолютно неправильная информация. Возможно, и заседание техкома РФС нужно транслировать людям, чтобы таких вопросов не было».

Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018

«Я недавно прочитал, что моя работа на Евро признана неудовлетворительной техкомом РФС. Я бы тут возразил. Работа и результат — это разные понятия. Работа тренерского штаба была выполнена от и до, команда выполняла все, о чем мы ее просили.

Почему не получилось повторить такой же успех, как на ЧМ-2018? Готовиться к мундиалю мы начали за два года: провели до чемпионата мира много матчей, могли выстроить химию в команде, подобрать нужных футболистов. Мы точно знали, почему того или иного игрока нет в сборной, хотя иногда и не могли это объяснить в публичном пространстве, потому что дело касалось какого-либо футболиста. Так мы потихоньку выстроили команду к чемпионату мира — к дню Х она была готова.

А вот готовиться к Евро нужно было на ходу. Из-за пандемии турнир отложился на год, и мы не видели команду десять месяцев. К тому же из состава, игравшего на мундиале, у нас остались только девять футболистов. Поэтому не очень корректно сравнивать.

Какая сейчас ситуация в сборной? Как говорил Владимир Ильич Ленин: «Низы не могут, верхи не хотят». У нас, конечно, не революционная ситуация, но тоже есть одно поколение, которое должно сменить другое. Однако на данный момент одни хотят, но не могут, а те, кто раньше мог, уже не в том состоянии».

Почему сборная России нервничает и допускает нелепые ошибки

«С тем, что под моим руководством футболисты чувствуют себя некомфортно, я не соглашусь. У нас отличная атмосфера в команде. Любой игрок подтвердит.

Если бы Роман Зобнин (который допустил голевую ошибку в матче с Данией. — «Газета.Ru») под моим руководством чувствовал себя плохо, то он не смог бы со мной в «Динамо» и в сборной такой путь пройти.

Кстати, после матча с Данией я день-два подождал, позвонил Зобнину, попросил проанализировать ситуацию, подумать над той его ошибкой, а потом забыть и играть дальше. За пару дней до игры мы с ним еще общались, отметили, какие недочеты надо поправить.

Большой турнир оказывает определенное давление на игроков. К тому же, чтобы команда стала сплоченной, должны происходить какие-то вещи — например, победы на последней секунде. Таких моментов на Евро не было, команда не приобрела свои контуры.

Не хочу ли пригласить спортивных психологов? Психологов в команде у меня не будет. По крайней мере, не будет психолога, который не играл сам на высоком уровне и не был на чемпионате мира и Евро.

Только такой человек может понять, что происходит в голове у футболиста на таких турнирах».

Почему Россия уступила соперникам в интенсивности и скорости

«По поводу интенсивности: мы очень ровно провели группу. В первом матче мы провели на высоких скоростях 20 минут игры, во втором — 22 минуты, в третьем — 23.

Бельгийцы с нами пробежали на минуту меньше на такой скорости, с датчанами было поровну, а финны пробежали всего 15 минут.

Это не мои цифры, это официальные данные. Что касается общего пробега, то на групповом этапе мы уступили только чехам. Что касается спринтов, то мы делим 4-6 место на групповом этапе.

Так что в плане физики мы никому не уступали. Но мы проигрывали в плане точности передач».

Россия стала одной из худших по числу обводок на Евро. Игроки боятся обыгрывать?

«По-моему, Далер Кузяев был одним из самых обыгрывающих игроков в группе на Евро. Головин и Миранчук тоже хорошо обыгрывают. Но это единичные случаи.

Почему мы в целом много не обыгрывали на Евро? Уровень сопротивления на этом турнире совсем другой.

Взять, например, даже Евро среди молодежи: Лисовой показывает один уровень игры в плане обводок — невысокий. Через три дня я был на матче «Динамо» — «Уфа», Лисовой там всех обыгрывает пачками. Как его оценивать? После «Уфы» его хоть в «Манчестер Сити» бери. А на Евро этого нет.

Но мы ребят искусственно не ограничиваем: в последней трети поля они должны брать инициативу на себя и пытаться обыгрывать».

Справедливо ли Головина и Миранчука критикуют за игру на Евро

«Александр Головин и Алексей Миранчук у нас больше года не были в сборной. Игры национальных команд проходят не каждый день. Если игрок на один сбор не попал, то я могу его год не видеть. Это не клубный футбол, когда игроки постоянно вместе.

Но я не согласен с критикой Головина и Миранчука. Хочу сказать, что Миранчук начал ценить то время, которое получает, и приносит теперь нам большую пользу. Он со мной посоветовался, перешел в зарубежный клуб, прошел год, и он изменился в лучшую сторону.

Сейчас Миранчук приехал на Евро. Он еще созреет, нужно время. Перед игрой с Бельгией Алексей уже знал, что выйдет на замену. У него это лучше получается. Он в «Аталанте» постоянно выходит на замену. Возможно, это как у собаки Павлова — выработался рефлекс. Мы решили войти в турнир так, а уже с Финляндией выпустить его в старте.

Головин выполнил практически все требования, которые мы давали. Оба отработали на команду очень хорошо».

О лимите на легионеров

«Надо ли менять лимит? Главный тренер должен отвечать за тактику, игру сборной. Есть какая-то иерархия, и я не могу давать советы сам. В Российском футбольном союзе (РФС) есть руководитель, который, если захочет, меня об этом должен спросить».

О тактическом плане на Евро-2020

«Я доволен тем, как игроки выполняли то задание, которое мы давали, до определенного момента. А моменты — это травмы и другие неожиданные ситуации.

Мы же заранее знали, с кем играем в группе. Естественно, игру выстраивали так, чтобы противостоять этим соперникам, готовили планы. Возьмем матч с Бельгией — почему не получилось спасти игру. Во-первых, неприятно, когда мы с ничего пропускаем. Это уже меняет психологию и тактику.

И самое главное — сломались Жирков и Кузяев. Это игроки, которые определяли тактику на игру и психологически давали команде определенную силу. В перерыве мы поменяли систему.

Я ни одного футболиста никогда за ошибку не ругаю. Если они не выполняют тактические требования, то тогда разговор серьезный. А если кто-то пенальти не забил, мяч подскочил, он не попал, — эти разговоры мы не проводим, они сами все знают.

К каждой команде мы тщательно готовимся тактически. Например, у Бельгии самая сильная сторона — быстрые атаки. Как с ними играть в открытый футбол? Когда каждая их атака может завершиться голом. Я даже знаю, куда они в туалет ходят. Мы выстраиваем тактику очень тщательно».

Почему не взял на Евро Гильерме

«Гильерме был основным вратарем в отборочном цикле Евро-2020. Но вопросы по его кандидатуре начали звучать гораздо раньше, чем он исчез из сборной. Когда шла критика в его сторону, мы его не трогали. Он был номером один тогда.

Если же вспомнить отборочный турнир на Евро, то мы проиграли бельгийцам 1:3 и 1:4. Гильерме себя тогда не проявил. От шотландцев тоже пропустил неприятный, курьезный мяч. В то же время он неважно играл у себя в клубе.

В играх с Турцией и Сербией мы тоже пропустили много мячей. Потом Гильерме пропустил шесть мячей от «Зенита» в РПЛ. Сборной России нужен был вратарь, который должен был выручать в определенных моментах.

Мы видели, что Шунин тогда был лучше. В Лиге наций выручал. Больно было не брать Гильерме. Вы думаете, это легко? Нет. Но пришлось. Вообще Гильерме — парень хороший».

Сафонов заменил Шунина на Евро: теперь он первый номер сборной?

«Не мы — первая страна, в которой игрок уровня Игоря Акинфеева закончил выступления за сборную. После такого сложно принять сразу решение о преемнике. Сначала мы доверились опытным игрокам — Гилерме и Антону Шунину.

Шунин в Лиге наций прекрасно отыграл, провел отличный сбор. Посчитали, что такой большой турнир, как Евро, должен начать опытный вратарь. Но есть моменты, которые мы видим во время игры, после игры. И пришлось принять другое решение.

Сафонова, к сожалению, мы не смогли раньше внедрить в команду, потому что он заболел коронавирусом, а также восстанавливался от травмы. Сам Господь Бог не давал нам включить его в команду. Как христианин, с этим я смирился, но как тренер, нет. Как только появилась возможность, Сафонов приехал, сыграл в контрольном матче с поляками 30 минут, не пропустил.

Он сыграл на ноль с поляками, потом — с финнами на Евро. Мы видим потенциал Сафонова. Я похлопал его по плечу после матча с Данией, сказал, чтобы работал дальше и не расстраивался.

Будет ли первым номером Сафонов? Я не против. Надо теперь, чтобы он свой уровень доказывал. Мы никого не игнорируем».

Есть ли у Максименко шансы составить конкуренцию Сафонову

«Шансы у Максименко есть. Если я скажу, что я не спартаковец, а нейтральный, наверное, вы мне не поверите. Когда я домой возвращаюсь, могу же я быть спартаковцем? Так вот, Максименко я заметил еще давно. Теперь он играет в основе «Спартака».

Но мы должны вспомнить советскую поговорку, что вратарь нужен тогда, когда нужен. Единственный матч, когда Максименко был реальным вратарем, — это игра с «Динамо». Спартаковцы тогда победили 2:0, и этот матч выиграл именно вратарь. Таких игр должно быть больше.

Максименко провел молодежный Евро, опыта набрался. Теперь будет играть со «Спартаком» в ЛЧ. В таких играх надо себя проявлять».

Почему не взял на Евро Смолова

«Смолова не было в сборной несколько лет — травмы, уход в «Сельту»... Промах с пенальти на ЧМ-2018 никак не повлиял, мы не злопамятные, мы профессионалы.

Но Смолова долго не было, а у нас сформировалось трио нападающих, которые друг друга устраивают. Дзюба забил 20 мячей в РПЛ, Соболев — 14, Заболотный — девять. Больше, чем Смолов (семь). Дзюбу мы брали точно. Заболотный тоже был вне конкуренции. Выбирали между Соболевым и Смоловым.

Мое мнение было таким: Федя заслужил попасть на Евро, но не в роли основного. Основной нападающий у нас — капитан Дзюба. А как с ролью запасного справляется Федор, мы знаем по чемпионату мира. В нашем понимании, не очень справляется. У каждого свой характер.

Чтобы убедиться в своем решении, я сказал, что мы внесем его в запасной список. Ответ на мой вопрос он дал сам (Смолов забил в финале Кубка России и выложил в Instagram пост со словами «Они не ставят на меня, но я *** их»).

Если человек в запасе и дал такой пост в Instagram… Помощники сказали мне на следующий день: «Саламыч, ты был прав». Если он так отреагировал, будучи в запасном списке, из которого могут в любой момент вызвать на турнир, может, он и на Евро вел бы себя похожим образом.

Возьмем сборную Франции. Вызвали Карима Бензема, он забил четыре мяча, но команда вылетела. Сами французы пишут, что внутри команды химия нарушилась. А вот с Оливье Жиру, который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал, они стали чемпионами мира.

А что касается Смолова, то отношения с Федей у меня сейчас хорошие, виделись на сборах, поговорили. Он теперь дальше готовится, работает. Раньше мне кто-то усы показывал и так далее. Но это не влияет».

Следит ли за Кокориным

«За Кокориным пока не следим. Знаем, где он находится. Из «Сочи» попасть в сборную у него было больше шансов, чем из «Фиорентины». Надеемся, что он будет играть в Италии. А в «Сочи» он чувствовал себя комфортно, забивал».

Не переоценил ли авторитет Дзюбы как капитана — особенно после скандала с интимным видео

«Да, пример Дзюбы показывает, что есть вещи непростительные. Это некрасиво, он это знает, но надо отделять одно от другого. Самые воспитанные особо ничего никогда не выигрывают.

Теперь задача — выслушать Дзюбу, какие у него планы. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня. Время покажет. Если он будет соответствовать уровню и будет хотеть играть, то будет команде».

О Зареме Салиховой

«За высказываниями Салиховой я не слежу, но спасибо Ксении Собчак, что сделала интервью с ней: мне оттуда прислали фразу Заремы о том, что «В «Спартак» Черчесов попадет через мой труп». Почему она меня так раскритиковала?

Оказывается, я любимого вратаря Плетикосу заменил на Джанаева. Но, во-первых, Плетикосу в состав «Спартака» привел я. Во-вторых, все игры в «Спартаке» при мне провел именно Плетикоса. Я его не менял. Значит, меня надо больше любить.

Буду ли просить Салихову, чтобы она не удаляла свой Telegram-канал? Пусть футбол остается футболом, а цирк — цирком».