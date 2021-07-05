«О блате дочери Тутберидзе говорить неуместно». Скандал вокруг серии Гран-при

Почему так важно попасть в серию Гран-при

Серия Гран-при — самый престижный коммерческий турнир по фигурному катанию с участием наиболее сильных и медийных спортсменов, который проходит по этапам в шести странах мира.

В сезоне-2020/21 первый этап соревнований состоится в Лас-Вегасе (США) с 22 по 24 октября, второй — в Ванкувере (Канада) 29-31 октября, третий — в Чунцине (Китай) 5-7 ноября, четвертый — в Токио (Япония) 12-14 ноября, пятый — в Гренобле (Франция) 19-21 ноября, а шестой — в Сочи (Россия) 26-28 ноября. По итогам шести этапов лучшие фигуристы отберутся в финал Гран-при, который пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Быть отобранным для участия в этом коммерческом турнире — значит, получить шанс на неплохие призовые, укрепление авторитета в глазах международных судей и отличную соревновательную практику.

Это особенно важно в преддверии чемпионата России в декабре, на котором будет проходить отбор на Олимпийские игры в Пекине — 2022.

Хорошее выступление на Гран-при — заявка на попадание в олимпийскую сборную.

Критерии отбора

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил следующие критерии для участия в серии Гран-при:

1) Фигуристы, которые заняли места с первого по 12-е на чемпионате мира — 2021, гарантированно попадают на два этапа Гран-при.

2) Фигуристы, которые попали в топ-24 мира по своему лучшему результату в сезоне (учитываются два последних сезона — 2019/20 и 2020/21), имеют право получить один или два этапа.

3) Фигуристы, которые попали в топ-24 мирового рейтинга ISU по итогам трех предыдущих сезонов, имеют право получить один или два этапа.

4) Фигуристы, которые попали на пьедестал юниорского чемпионата мира или финала юниорского Гран-при, имеют право получить один или два этапа.

5) И последнее: для того чтобы кандидатура спортсмена в принципе рассматривалась, он должен набирать не ниже определенной суммы баллов в течение трех предыдущих сезонов — 2018/19, 2019/20 и 2020/21. Для женщин это ограничение — 139,90 балла за короткую и произвольную программу в сумме; у мужчин — 192,53; у спортивных пар — 136,55; в танцах на льду — 132,70.

Дочь Тутберидзе обвинили в «блате»

Внезапно самые жаркие споры вокруг распределения по этапам Гран-при вспыхнули в российских танцах на льду.

Для начала: никаких вопросов не может быть по двум этапам у четырех российских пар, которые входят в топ-24 мира по своему лучшему результату — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Аннабель Морозов и Иван Багин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

Однако после распределения этих пар на этапах еще осталось место для дуэтов за пределами топ-24, и вот здесь первыми в очереди были талантливые Софья Шевченко и Игорь Еременко — они занимают 26-ю строчку по лучшему результату в мире, брали бронзу ЮЧМ, стали четвертыми на чемпионате России в прошлом сезоне.

Однако подопечные Ирины Жук и Александра Свинина не получили ни одного этапа Гран-при. А вот дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с сыном известного актера Глебом Смолкиным, — получила один этап, хотя не обгоняет своих конкурентов ни по одному из критериев.

Дэвис / Смолкин только выходят на взрослый уровень, на последнем юниорском чемпионате мира они были пятыми, в рейтинге ISU — 34-е, а по своему лучшему результату занимают 43-е место в мире.

Игорь Еременко однозначно высказался по этому поводу в своем Instagram:

«Друзья, спасибо вам большое за поддержку и беспокойство в связи с ситуацией по распределению серии этапов Гран-при ISU. Мы с Соней были удивлены такому положению дел не меньше», - подчеркнул Еременко.

«Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам все-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования. Всем добра», — добавил фигурист.

Что редкость для фигурного катания, его публично поддержали даже тренеры.

«Мы поддерживаем Игоря, это его мнение, они уже взрослые люди и имеют право на свою точку зрения. Вся наша команда за честный спорт. Мы все-таки надеемся, что у них есть шанс попасть на российский этап Гран-при», — приводит РИА «Новости» комментарий Жук и Свинина.

И дело здесь не только в Дэвис и Смолкине. В обход Шевченко и Еременко по одному этапу Гран-при получили Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (30-е место в рейтинге), а также Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (37-е).

Неужели критерии отбора совсем не работают? На самом деле работают. Только вот регламент распространяется лишь на топ-24 мира (по результату или по рейтингу). А вот дальше уже сами организаторы этапов Гран-при или руководство ISU имеют право выбирать, кого из спортсменов ниже 24-го места приглашать.

26-я или 100-я строчка — без разницы, никто из этих спортсменов не имеет гарантированного права выступать на Гран-при, а значит, их судьба зависит от благосклонности организаторов и ISU.

Так, по информации Telesport, сами организаторы канадского этапа Гран-при пригласили к себе пару Дэвис и Смолкина. И они вполне имели право предпочесть дочь Тутберидзе паре Шевченко и Еременко — возможно, ориентируясь на зрительский интерес, а, возможно, учитывая тот факт, что тренером Дэвис и Смолкина является авторитетный в Канаде специалист в танцах на льду Игорь Шпильбанд.

Как бы то ни было, жаль действительно заслуживающих этапа Шевченко и Еременко, организаторы вряд ли открывали мировой рейтинг и углублялись дальше 24-го места, чтобы соблюсти некий спортивный принцип, который даже не прописан в регламенте. Скорее всего, канадцы просто решили пригласить пару именитого наставника, которая к тому же тренируется в США и легко сможет добраться до Ванкувера.

Это в комментарии «Газете.Ru» подчеркнула и экс-фигуристка сборной России Катарина Гербольдт.

«На взрослых этапах Гран-при сторона-организатор может приглашать спортсменов. Есть рейтинг фигуристов, которым дается по два этапа, а остальных уже приглашает та страна, где проходят соревнования. Скорее всего, в ситуации с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным так оно и было. Если действительно их пригласили организаторы, то здесь ни спортсмены, ни тренеры, ни федерация ни при чем. О блате в такой ситуации говорить неуместно, это просто право организаторов», — сказала фигуристка.

При этом Гербольдт отметила, что, по справедливости, стоит давать один этап Гран-при тем парам, которые хотя бы в теории могут претендовать на место в составе сборной России на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

«Я всегда за то, чтобы давать претендентам на места в основном составе сборной на Европу и на мир шанс проявить себя в начале сезона», — подчеркнула фигуристка.

«Естественно, члены основного состава автоматом получают два этапа, это не обсуждается. Что касается остальных, справедливее давать этап тем, кто претендует на место в основе, а дальше смотреть уже по спортивному принципу и давать второй этап Гран-при тем, кто показал более высокий результат», — пояснила Гербольдт.

Также она подчеркнула, что пандемия коронавируса внесла большие изменения в проведение соревнований и, соответственно, в возможность фигуристов набрать рейтинг и доказать свою состоятельность. Особенно эта проблема затронула вчерашних юниоров — в том числе Дэвис и Смолкина — поскольку юниорскую серию Гран-при вообще отменили в прошлом сезоне из-за коронавируса.

«Вообще ситуация с пандемией очень неоднозначная. Понятно, что соревнования ограничены, и вроде хочется всем дать этапы Гран-при, чтобы предоставить максимальные шансы проявить себя. И, конечно, юниоров нужно накатывать, это наше будущее. Если им не кататься, то непонятно, какие будут у нас перспективы. Но основной состав всегда должен быть в приоритете, — подчеркнула Гербольдт. — Этапы Гран-при ограничены по количеству спортсменов. Поэтому в первую очередь нужно прогонять основной состав — они должны соревноваться.

Здорово в том году придумали командный турнир (Кубок Первого канала. — «Газета.Ru») — стоит организовывать больше других соревнований, чтобы у спортсменов была возможность проявить себя».

Подводя итог: винить Дэвис и Смолкина в блате и незаконно полученном этапе Гран-при оснований нет, но было бы здорово организовать другие достойные соревнования для околотоповых пар, которые свой этап Гран-при по каким-то причинам не получили.

Ученик Тутберидзе тоже вызвал полемику

Еще один небольшой спор вызвал ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, который сразу получил два этапа Гран-при, хотя грядущий сезон станет для него лишь первым на взрослом уровне, а в прошлом году он вообще не выступал на международных соревнованиях (поскольку юниорская серия Гран-при и чемпионат мира были отменены из-за коронавируса).

Внутрироссийские турниры при распределении этапов Гран-при ISU не учитывает, а даже если бы и учитывал, то результаты Самсонова его бы не впечатлили — лишь седьмое место на последнем первенстве России среди юниоров.

При этом лишь по одному этапу Гран-при получили Андрей Мозалев и Петр Гуменник — победитель и бронзовый призер последнего чемпионата мира среди юниоров соответственно. Их заслуги на юниорском уровне явно выше, чем у Самсонова, который на том ЮЧМ вообще не участвовал из-за травмы.

Соответственно, в мировом рейтинге ISU они тоже находятся гораздо выше: Гуменник — 22-й, Мозалев — 26-й, а ученик Тутберидзе — лишь 79-й.

Однако в этой ситуации все же можно найти аргументы в пользу Самсонова. Так, по топ-24 лучших результатов мира за последние два сезона он занимает 16-е место, в то время как Мозалев — 22-е, а Гуменник — 31-е.

Да, ученик Тутберидзе обгоняет конкурентов лишь по одному критерию, а ISU нигде не объявлял, что лучший результат перевешивает мировой рейтинг и призовые места на ЮЧМ. Однако ISU вообще не говорил, какой критерий важнее, так что здесь можно отдать все на откуп организаторам.

У женщин и пар все спокойно

К счастью, женская сборная России впервые за долгое время обошлась без скандалов.

Так, у одиночниц по два этапа получили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, которые заняли весь пьедестал на ЧМ-2021. Также по два этапа достались Камиле Валиевой, Алене Косторной, Ксении Синицыной и Дарье Усачевой — они входят в топ-24 по своим результатам в последних двух сезонах.

Наконец, по одному этапу получили Майя Хромых и Софья Самодурова — они входят в топ-24 мирового рейтинга ИСУ, да и по результатам тоже хороши. В общем, к девушкам никаких вопросов.

Так же спокойно прошло распределение среди спортивных пар.

По два этапа получили шесть российских дуэтов, которые находятся в топ-24 мира по рейтингу — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Алина Пепелева и Роман Плешков, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Сильная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, к сожалению, пока не тренируется вместе из-за травмы партнера, так что их отсутствие в серии Гран-при вполне логично.