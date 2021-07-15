Побеждал «Барсу», в России выиграл все: сборную может возглавить самый закрытый тренер страны

Президент РФС Александр Дюков заявил, что новый главный тренер у сборной России появится к старту РПЛ, то есть к 23 июля. И сегодня же в СМИ появилась информация, что одной из кандидатур на вакантный после ухода Станислава Черчесова пост является экс-главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев. В интервью «Газете.Ru» известный российский тренер Ринат Билялетдинов назвал назвал Бердыева одним из идеальных кандидатов в наставники сборной России

Почему Бердыев

Кандидатура Курбана Бердыева регулярно всплывает в СМИ, когда освобождается пост главного тренера в серьезном клубе. Она фигурировала и после отставки Леонида Слуцкого после Евро-2016, но тогда РФС выбрал Станислава Черчесова. Всплыла она и когда только шли разговоры об отставке Черчесова после Евро-2020. Затем пропала, главными претендентами на пост в сборной стали называть наставника «Зенита» Сергея Семака (работал в качестве помощника у Фабио Капелло и Слуцкого в 2016-м), главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и самого Слуцкого.

Все трое связаны контрактами с клубами и на вопросы о работе в сборной отвечали без особого энтузиазма.

Затем появились фамилии иностранных специалистов. Покинувшего этим летом сборную Германии Йоахима Лёва, экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско, экс-главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, работавшего на минувшем Евро со Швейцарией Владимира Петковича и руководящего немецкой молодежкой Штефана Кунца.

Раз снова всплыла фамилия Бердыева, значит, дела с иностранцами пошли не лучшим образом. Нужно ведь учитывать, что все иностранцы из списка «горячие», либо имеющие работу, либо потерявшие ее этим летом. А Бердыев в последние два года находится без работы, иногда выступает где-то консультантом, но не тренирует. Его сватали в столичные «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ряд других клубов, но дальше переговоров дело не пошло.

Как это видит РФС

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сегодня после исполкома обозначил задачи, которые стоят перед тренером сборной.

«Две задачи – краткосрочная, выход на ЧМ-2022, и долгосрочная – новый тренер должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Хотелось бы, чтобы новый тренер был готов решить обе задачи», — сказал Дюков.

По информации источника, контракт с Бердыевым планируется заключить до окончания чемпионата мира — 2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира. Зарплата специалиста по контракту будет значительно меньше, чем у предыдущего тренера Станислава Черчесова. При этом в случае успешной квалификации на мировое первенство Бердыев получит солидный бонус.

Что говорят коллеги Бердева

Известный российский специалист, бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов назвал тех, кто из россиян, по его мнению, достоин работать в национальной команде главным тренером.

«Давайте Сергея Семака порекомендуем в штаб главной сборной к иностранцу. Он и как игрок выиграл что-то серьезное в составе сборной, и как тренер состоялся. Это бесспорная кандидатура. Далее, давайте возьмем Курбана Бердыева – человек дважды стал чемпионом страны, удачно играл в еврокубках. И не надо говорить, что нужна новая волна – Луис Арагонес сделал Испанию чемпионом Европы и чемпионом мира, когда ему было уже за 70. Разве мало примеров? Юпп Хайнкес в 72 вернулся в «Баварию» и за год ее реанимировал. Можно и про Юрия Семина вспомнить — он становился чемпионом страны и выигрывал кубки. Давайте по «чесноку» в этой ситуации: или рассматривать вот этих двоих из старой гвардии, или уговаривать Семака. А то мы говорим о перспективных специалистах, но не говорим про Семака, про того же Валерия Карпина, который как игрок достиг серьезного уровня, сейчас набивает шишки в «Ростове». В штаб надо включать по заслугам, а не по перспективам», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что каждый из названных им тренеров может работать и в качестве консультанта. Вместе с тем, далеко не факт, что подобная должность будет соответствовать амбициям и самолюбию специалистов.

«И если уж вводить в штаб к иностранцу нашего тренера, это должен быть специалист, имеющий положительный опыт работы с легионерами-игроками. Важен спортивный принцип что в команде, что в тренерском штабе. Можно говорить, что Семин в 2005 году не вывел команду на чемпионат мира – да, было такое. Но мы хотя бы знаем его уровень, проверенный годами. Лично для меня Семин и Бердыев, а также Семак, являются важнейшими кандидатами в штаб сборной. Но еще согласятся ли они пойти помощниками к иностранцу? Потому что они по опыту работы хоть и могут быть консультантами, это очень расплывчатая должность. Какую роль при консультировании им отведет главный тренер и не заденет ли это самолюбие специалистов? Потом, какой из кандидатов в тренеры или в ассистенты сборной становился чемпионом, выигрывал у «Барселоны», «Интера», «Монако»? Надо задать себе этот вопрос, и все станет ясно. В сборную надо попадать по заслугам – и игрокам, и тренерам», — подвел итог Билялетдинов.

Достижения Бердыева

Повторим, что Бердыев не работает уже два года, впрочем, ему и раньше нужны были паузы, как он сам говорил, на осмысление новых веяний в футболе. После 12 лет работы в «Рубине», во время которых казанский клуб дважды подряд становился чемпионом страны, он специально взял себе год отпуска, чтобы поездить на стажировки к европейским тренерам и узнать, что нового происходит в футболе сейчас.

Выигрыш чемпионского титула с «Рубином» в первом случае стал абсолютной сенсацией, да и в тот факт, что казанский клуб сможет защитить титул, тоже верили немногие. При этом на второй сезон «Рубин» существенно изменил игру, стал действовать более зрелищно и в итоге одержал победу в первенстве не только по очкам, но по забитым мячам.

На этот период времени пришелся знаменитый матч «Рубина» с «Барселоной» на «Камп Ноу», в котором клуб из Татарстана победил 2:1. Это была единственная победа команды Бердыева в том розыгрыше Лиги чемпионов. При Бердыеве казанский клуб дважды выходил в плей-офф Лиги Европы, в одном из раундов команда прошла «Атлетико» Диего Симеоне.

За 12 лет в «Рубине» Бердыев дважды стал чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (2011/2012) и дважды Суперкубка (2010, 2012).

После ухода из «Рубина» Бердыев взял паузу на год, а затем возглавил «Ростов». Команда шла на 16-м месте в РПЛ. Тренер сохранил для клуба прописку в элитном дивизионе, заняв 14-е место в таблице, а затем выиграв в стыках. На следующий сезон «Ростов» выиграл серебряные медали чемпионата России — невероятная сенсация, не менее резонансная, чем победы Бердыева в РПЛ с «Рубином».

В Лиге чемпионов «Ростов» обыграл «Баварию» и сумел занять третье место в группе с мюнхенцами, мадридским «Атлетико» и нидерландским «ПСВ Эйндховен». Любопытно, что в квалификации турнира ростовчане прошли бельгийский «Андерлехт» и голландский «Аякс».

В чем силен Бердыев

Если Бердыеву дать время, то он может построить сильную команду из не самых топовых игроков. В глобальном смысле, это именно то, что нужно сборной России. Правда, здесь весь вопрос в том, получится ли у тренера решать со сборной поставленные задачи сразу, ведь времени у него на это не будет. В «Рубине» и «Ростове» специалист не добивался успеха сразу, на это ему требовалось время — не меньше года. И игроки «Рубина» и «Ростова» нередко вспоминали, как на предсезонных сборах Бердыев их чуть ли не за руки водил по полю, показывая, как и где нужно располагаться в той или иной игровой ситуации.

Бердыев может меняться сам и менять игру команды. Если в 2008 году, в первый чемпионский сезон, «Рубин» считался командой более оборонительной, то в 2009 казанцы стали лучшими в стране по всем показателям, включая и забитые мячи.

Общение с болельщиками и прессой

Непонятно, это минус или плюс, но Бердыев никогда не дает интервью. Вернее, делает это крайне редко, даже не каждый год. Его пресс-конференции после матчей РПЛ могли идти 60 секунд. С одной стороны, это очень сильно не понравится болельщикам и журналистам, но с другой стороны, лучше вообще ничего не говорить, чем делать это так, как Станислав Черчесов на печально известной пресс-конференции после Евро-2020.