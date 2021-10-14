Россия теряет олимпийское золото. Спасет ли страну дочь Тутберидзе?

За несколько месяцев до старта зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине ведущие фигуристы сборной России в танцах на льду снимаются с соревнований из-за травм один за другим. Если основные дуэты не смогут поехать на Игры, то этот шанс могут получить другие — в том числе и дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с ее партнером Глебом Смолкиным.

Недавно ведущая российская пара в танцах на льду, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца на этапе Кубка России, проходящего в Йошкар-Оле. После короткой программы фигуристы лидировали, набрав 92,03 балла. Причиной снятия стала травма партнера.

«Сегодня Никита получил травму спины на тренировке во время поддержки, очень болит. Приехала скорая, сделали укол. Сроки восстановления? Ничего не могу сказать», — приводит ТАСС слова тренера пары Александра Жулина.

Боль в спине — большая проблема для Кацалапова. Ранее фигурист рассказывал, что проблемы со спиной мешали ему при постановке программ на олимпийский сезон. Врач, курирующий Кацалапова, был постоянно на связи, чтобы контролировать состояние фигуриста. Из-за его долгого восстановления у пары не оказалось достаточно времени, чтобы все подготовить, из-за чего пришлось переносить старт сезона с первого этапа Кубка России на второй. Но и там Кацалапов смог откатать только ритм-танец, снявшись перед произвольным.

«Боль в спине в процессе подготовки к сезону обострилась. Все было замечательно, но в один прекрасный момент на нагрузках, когда сводит мышцы, что-то заболело. Просидел дома две недели, не мог нагнуться, чтобы умыться. Но это не первый раз, мы знаем, что нужно делать», — говорил Кацалапов после контрольных прокатов сборной России в Челябинске.

Но решить проблему пока не удалось. Очередная травма Кацалапова, сроки восстановления от которой неизвестны, ставит под сомнение участие лучшего дуэта России в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся уже в феврале 2022 года.

Напомним, ученики Жулина выиграли чемпионат Европы — 2020, сенсационно победив лучший мировой дуэт последних лет — французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Разница в баллах по сумме двух программ была в нескольких десятых (220,42 против 220,28), но золото забрали российские фигуристы. В активе пары есть и победа на чемпионате мира в 2021 году (правда, французов на том турнире не было). В том же году они стали победителями командного чемпионата мира в составе сборной России.

Даже если Кацалапов успеет восстановиться и продолжит выступать, никто не может дать гарантий того, что очередной рецидив травмы не произойдет ближе к Играм. Или даже на самой Олимпиаде — здесь сложно не вспомнить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который снялся с выступления в 2014 году прямо на разминке. «Это разорвет все»: Милохин и Медведева исполнили «самоубийственный» номер Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда... 13 октября 14:13

Медицинские показания мешают выступлению не только этой топовой российской пары. 14 октября стало известно, что с этапа Гран-при в США снялся дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Соревнования должны пройти в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.

Позднее тренер пары Светлана Алексеева рассказала, что дуэт был вынужден отказаться от поездки в США из-за болезни фигуристки — Загорски оказалась в инфекционной больнице. Однако подробностей о состоянии спортсменки и сроках восстановления специалист не сообщила.

Гурейро рассказал, что вся команда очень переживает за Загорски, но он уверен, что она должна скоро поправиться.

«К сожалению, Тиффани сейчас находится в инфекционной больнице, и мы очень переживаем за нее, стараемся поддерживать. Надеемся, что любовь и поддержка ее фанатов будут помогать ей позитивной энергетикой в скорейшем выздоровлении», — цитирует фигуриста ТАСС.

На турнире Finlandia Trophy, который кончился 10 октября, должна была выступить еще одна пара, которая имеет весьма большие шансы на попадание Олимпиаду — Александра Степанова и Иван Букин. Но они также снялись.

Причиной стала болезнь партнерши. Об этом рассказал один из тренеров дуэта — Александр Свирин.

«Саша и Иван не будут выступать в Финляндии. Саша переболела инфекционной ангиной, еще не успела восстановиться, но они уже катаются, их программы видели специалисты, отзывы были довольно хорошими. Что касается предстоящих стартов — нужно время, чтобы с ними определиться. В любом случае главная цель впереди — и это Олимпийские игры», — рассказал тренер.

Очевидно, что все три главных дуэта России будут стараться восстановиться в кратчайшие сроки, чтобы выступить на предолимпийских турнирах, а также на самой Олимпиаде. Но не рассуждать о надвигающемся кризисе в танцах на льду достаточно сложно.

Если в Пекин не поедут Синицина и Кацалапов, то шансы на золото России в личном турнире в танцах на льду сильно уменьшатся. Эта пара — сильнейшая в стране и, пожалуй, только она может навязать борьбу за победу мировым звездам, вроде Пападакис и Сизерона. «Российские фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы» Журналист Филип Херш после победного проката Камилы Валиевой заявил, что судьи завышают оценки российским... 11 октября 21:04

К тому же очень важно заработать максимально высокие баллы в командном турнире, чтобы принести в копилку России побольше очков и гарантировать еще одно золото. Синицина и Кацалапов в своей лучшей форме с этой задачей точно бы справились. Смогут ли сделать это второй номер команды (Степанова и Букин) или третий (Загорски и Гурейро) — большой вопрос. К тому же не факт, что все эти дуэты доедут до Олимпиады из-за проблем со здоровьем.

В связи с этим уже впору поднимать вопрос, кто мог бы их заменить. Перспективной в этом плане выглядит пара Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина — бронзовые призеры последнего чемпионата России и этапа Гран-при в Москве.

Однако популярность стремительно набирает и пара Дианы Дэвис (дочери именитого российского тренера Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина. В прошлом сезоне они выиграли финал Кубка России, а в этом стали вторыми на турнире серии «Челленджер» в Норвуде, уступив только опытным американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Этой паре уже выслали приглашение на их первый в карьере взрослый этап Гран-при — Skate Canada, на котором они выступят с 20 по 31 октября.

Однако по набираемым баллам Дэвис и Смолкин пока довольно сильно уступают мировым топам. Впрочем, до февраля еще может много чего произойти. И если в составе сборной появятся вакантные места, то борьба за них развернется очень жесткая.