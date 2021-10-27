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Спорт

Битва за Кубок: фигуристка Плющенко обыграла двух учениц Тутберидзе

Софья Титова лидирует после короткой программе на этапе Кубка России

На третьем этапе Кубка России в Сочи в короткой программе юниорок соревнуются ученицы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова и Любовь Рубцова, а также подопечная Евгения Плющенко Софья Титова, которая владеет тройным акселем. По итогам короткой программы первое место занимает Титова, Двоеглазова идет второй и проигрывает лидеру меньше двух баллов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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19:05

А наша трансляция на этом завершена. Всего доброго!

19:02

Результаты короткой программы.

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19:00

Мария Красноженова завершает сегодняшние выступления у юниорок. Упала она на втором прыжке каскада, но в целом программу откатала достаточно бодро. 52.27 балла набирает спортсменка и занимает 12-е место.

18:52

Виктория Антоненко из Челябинской области очень много ошибок допустила. Очень много у нее сняли судьи баллов из технической оценки. И все прыжки были со снятием. Хотя каскад из тройного лутца и тройного риттбергера почти прошел. 38.17 результат Виктории. Она последняя.

18:49

Нет, не дотянется Любовь Рубцова ни до партнерши по академии Тутбердидзе, ни до Титовой. Неплохое выступление, шикарный тройной флип, но падение на каскаде из тройного лутца и двойного риттбергера. Сумма — 59.25 балла. И только пятое место.

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18:41

Бодрая программу у петербурженки Марии Новиковой, но вот аксель она вообще не смогла прыгнуть. При этом выдав отличный каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Обидно ей должно быть. 55.83 набирает Мария. И становится шестой. А с двойным акселем могла быть в пятерке.

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18:36

Расстроена Ярослава Коваленко из «Санкт-Петербурга. Если бы не помарка на тройном флипе, то она могла бы занять куда более высокое место. Впрочем, идущую пятой Федянину вряд ли бы догнала. 54.86 балла получает спортсменка и становится шестой.

18:30

Алиса Булаева из Ростовской области чисто прыгнула только двойной аксель. На флипе упала, каскад был с помаркой и двойным тулупом. Сумма — 41.90. Это предпоследнее место.

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18:21

Начинает разминку последняя группа.

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18:18

Клара Швецова из Татарстана также показывает не самый высокий результат. Упала она на тройном флипе, плюс в каскаде сделала только двойной тулуп. 49.09 ее сумма. Это пока 11-й результат сегодня.

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18:13

Москвичка Алина Кулак упала на втором прыжке во время каскада, а вот тройной флип и двойной аксель выполнила чисто. Но результат у нее не самый высокий — 53.34. Алина занимает промежуточное седьмое место.

18:08

Юлия Филимонова из Краснодарского края шикарно исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп, а затем вообще не исполнила флип. Хотя и двойной аксель у нее получился, но за технику оценка низкая. Сумма — 51.86. Это только девятое место.

18:03

Полина Малкова из Краснодарского края завалила двойной аксель, не упала, но половину ей скостили за ошибку. Ну и в целом программа по технике не слишком сложная. 48.98 балла набрала Полина и стала девятой.

17:57

София Буза из Омской области демонстрирует не лучший прокат. Ошиблась на каскаде тройной лутц плюс двойной тулуп, с помаркой прыгнула двойной аксель. Оценка за технику низкая. Сумма — 46.89 балла. Это девятое место.

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17:47

Скоро начнется третья разминка. Нас же интересует четвертая группа, в которой выступит еще одна ученица Этери Тутберидзе Любовь Рубцова. Она прыгнула тройной аксель в 11-летнем возрасте в 2020-м году.

17:34

Перерыв на перезаливку на льда, после чего начнется разминка третьей группы.

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17:32

Анне Карпук можно посочувствовать. Как-то неудачно она зашла в борт на аксель, получился одиночный прыжок, с которого она еще и упала. Затем упала на втором прыжке на каскаде, а тройной флип еле получился. За технику низкая оценка. 43.11 балла она получает. Седьмое место.

17:26

Олеся Моисеева из Тверской области получает низкую оценку за технику. В каскаде она прыгнула только двойной тулуп, чуть не завалила двойной аксель. Ее сумма — 54.25 балла. Это шестое место.

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17:20

Ева Зубкова из Новосибирской области не лучшим образом выступает. Упала на втором прыжке во время каскада, с помаркой прыгнула аксель. За технику оценка не очень высокая. Сумма — 53.33. Это шестое место.

17:15

Алиса Двоеглазова закончила свою программу. По технике чуть Титовой проиграла, но в целом выступила хорошо. Все прыжки четкие и с запасом. 68.00 балла набирает Алиса. Уступает она Софье и занимает второе место. Расстроена Алиса.

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17:09

У Дарьи Бондаревой из Ростовской области одна из самых плохих по технике программ сегодня. Прыгнула только двойной флип, двойной аксель исполнила с помаркой, на каскаде тройной сальхов+двойной тулуп также была ошибка. А в одном из эпизодов спортсменка чуть не врезалась в борт. 42.98 — это предпоследний результат. Но, судя по эмоциям спортсменки, она вполне довольна.

17:03

Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга прыгнула весь прыжковый набор четко и по технике получила высокие баллы. Титову она не догнала, но на второе место выходит. Сумма — 63.19 балла.

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16:54

В этой разминке нас в первую очередь интересует ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Она уже обыгрывала Титову.

16:52

Первая группа завершила, сейчас начнется разминка второй группы.

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16:51

Виктория Нестерова из Санкт-Петербурга упала на тройном флипе, так что по технике она лидеру проиграла много, почти десять баллов. Ее сумма — 52.20, это только пятый результат. Вика очень мило в камеру передала привет бабушке и дедушке.

16:44

Софья Титова завершила свою программу. Все четко, правда, без тройного акселя. Юниорки имеют право исполнять его только в каскаде, но Титова не стала рисковать. Сделала чисто двойной аксель, тройной флип плюс каскад тройной лутц+тройной тулуп. Плюс десять баллов преимущество над ближайшей соперницей — 69.75.

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16:38

Ангелина Палагина из Тульской области отлично прыгала, исполнила тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Выходит она в лидеры, ее сумма — 59.74.

16:33

Анастасия Молчанова из Красноярского края провалила прыжки. Упала на тройном лутце, с помаркой прыгнула двойной аксель, только двойной флип получился нормальным. Почти в два раза проиграла по технике Федяниной, а ее сумма за короткую — 39.57.

16:27

Виктория Федянина из Пермского края первой выступала. Прыгнула каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип и двойной аксель. 59.09 получает Вика за короткую.

16:22

Титова стала первой спортсменкой, которая ушла от Этери Тутберидзе к Плющенко. И достигла хорошего прогресса. Уже в 11 лет она прыгала четверные прыжки.

16:15

Начинается разминка первой группы, в ней будет выступать ученица Евгения Плющенко Софья Титова. Она выйдет на старт четвертой.

16:10

Вчера определилась победительница у женщин, ей стала Софья Самоделкина.

16:05

Стартовый протокол соревнований.

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16:01

Прокаты у юниорок начнутся примерно в 16:10 по московскому времени.

16:00

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи девушки показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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