Встал перед соперником на колено, а потом забил: Овечкин в шаге от нового рекорда

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил уже восьмую шайбу в семи стартовых играх сезона, причем для этого он был вынужден встать на колено перед вратарем «Детройта». Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов забил гол впервые в чемпионате, шайба Евгения Дадонова в овертайме принесла победу «Вегасу», а голкипер «Флориды» Сергей Бобровский выдал лучший старт в карьере. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3 ОТ

«Вашингтон» продолжил свою серию с набранными очками на старте сезона, не уступив в основное время уже в седьмом матче кряду. Хотя настроение у «столичных» по окончании домашнего поединка против «Детройта» было далеким от идеала. «Играет ужасно»: в США возмущены провалом Капризова за $9 млн в год Кирилл Капризов совсем перестал забивать и не набрал очков в последних трех встречах, за что был... 27 октября 17:36

Начиналось для команды Питера Лавиолетта все очень неплохо — благодаря заработавшему большинству. В предыдущих пяти поединках «Кэпиталз» ни разу не смогли реализовать лишнего за 15 попыток, но на этот раз реализовали первые же два удаления соперников.

В концовке первого периода нападающие «Вашингтона» Энтони Манта и Ларс Эллер разыграли комбинацию и отдали пас на дальнюю штангу Александру Овечкину. Россиянин бросил в касание — вратарь «Детройта» Томас Грайсс успел выбросить щиток.

Однако Ови неожиданно присел на одно колено, сам подобрал шайбу и тут же отправил ее под перекладину — уже без шансов на спасение! 1:0.

Этот гол стал для Овечкина 738-м в регулярных чемпионатах НХЛ, и теперь ему остается всего три точных броска, чтобы догнать американца Бретта Халла, занимающего четвертое место в истории в списке лучших снайперов лиги (на его счету 741 гол).

Напомним, лидером по данному показателю является легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Возвращаясь к достижениям Овечкина в матче против «Детройта»: теперь ему осталось забить всего три гола в большинстве, чтобы догнать лидера всех времен по этому показателю — канадца Дэйва Андрейчука, отличившегося за карьеру 274 раза при розыгрыше лишнего. Таким образом, новый рекорд Александра Великого уже не за горами.

Во втором периоде встречи с «Ред Уингз» отличился при реализации удаления еще один россиянин — Евгений Кузнецов.

Американские нападающие «Вашингтона» Ти Джей Оши и Конор Шири поборолись с соперниками за шайбу на вбрасывании, а россиянин сориентировался быстрее остальных и хлестко выстрелил из толпы хоккеистов — 2:0!

Quick off the draw! pic.twitter.com/SrQHGKdEnE — Washington Capitals (@Capitals) October 28, 2021

Вот только удержать перевес хозяевам не удалось. Вскоре яркую игру внезапно продемонстрировал чешский форвард «Детройта» Филип Гронек, остававшийся в запасе в двух последних матчах.

Получив в правом круге вбрасывания передачу от россиянина Владислава Наместникова и оказавшись в отличной позиции для броска, он не стал атаковать ворота, а на паузе обкатил вышедшего вперед вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека и затем отдал уже из-за лицевой линии на пустые ворота Адаму Эрни. Тот не промахнулся — 2:1.

Эрни поучаствовал и во втором голе гостей. Именно после его броска на добивании в начале третьей 20-минутки удачно сыграл Робби Фаббри — 2:2.

А в овертайме свое слово сказал капитан «Ред Уингз» Дилан Ларкин, расстрелявший Ванечека из левого круга вбрасывания и набравший уже 5 (2+3) очков в трех последних встречах.

Так «Детройт» одержал уже четвертую победу в семи стартовых поединках сезона и идет в таблице выше чемпиона двух последних лет «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Что до «Вашингтона», то он повторил свою вторую по продолжительности серию матчей с набранными очками со старта чемпионата. В кампании-2011/12 «Кэпиталз» вообще одержали в начале сезона семь побед подряд.

Больше матчей команда не проигрывала в основное время только в прошлой регулярке, когда одержала шесть побед и трижды уступила в овертаймах и по буллитам.

Интересно, что в нынешнем сезоне «Вашингтон» либо выигрывает в основное время, либо пропускает в дополнительной пятиминутке, что случилось уже в третий раз.

Овечкин в этом матче нанес пять бросков по воротам; на счету Кузнецова четыре выстрела, один силовой прием и показатель полезности -1; защитник Дмитрий Орлов нанес один бросок сам и заблокировал один чужой выстрел. Форвард «Детройта» Владислав Наместников отметился второй голевой передачей в сезоне, один раз бросил по воротам и завершил матч с полезностью +1.

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 4:1

Мощное начало матча не помогло «Бостону» против блестяще стартовавшей в нынешнем сезоне «Флориды». «Брюинз» с ходу перебросали хозяев со счетом 15-5, и Чарли Койл в итоге смог открыть счет броском с бэкхенда (0:1). Но российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил остальные 14 бросков, а Мэйсон Марчмент провел свою первую шайбу в сезоне, восстановив равновесие (1:1). Овечкин впечатал канадца головой в борт и побил рекорд Гретцки Александр Овечкин продолжает показывать фантастический хоккей на старте сезона Национальной хоккейной... 26 октября 14:52

Во втором отрезке встречи доминировали уже «Пантерз». На 14 их бросков в створ «Бостон» ответил лишь двумя своими. Но главное — молодой финн Ээту Луостаринен своим первым голом в НХЛ в карьере вывел «Флориду» вперед (2:1).

Этот перевес «Пантерз» уже не упустили — во многом благодаря блестящей игре Бобровского, выручившего в заключительной 20-минутке после всех 14 бросков соперника. Ну Энтони Дюклер и Оуэн Типпетт, поразивший уже пустые ворота, укрепили перевес «Флориды» и установили окончательный счет встречи — 4:1.

Бобровский впервые в карьере начал сезон с пяти побед подряд, при этом его команда выиграла все семь стартовых матчей, а если считать с прошлого сезона, то победная серия «Пантерз» насчитывает уже 13 поединков регулярного чемпионата.

«Флорида» стала первой командой НХЛ с семью победами подряд на старте с сезона-2015/16, когда «Монреаль» выиграл девять встреч кряду.

Отразивший 30 из 31 броска по своим воротам Бобровский был назван первой звездой встречи. В олимпийский сезон такой ренессанс двукратного обладателя «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона) не может не радовать.

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ

Болезненное поражение потерпел «Даллас» в матче с «Вегасом». Команда Рика Боунесса выдала свою едва ли не лучшую по качеству игру в нынешнем сезоне, но не смогла развить преимущество по ходу встречи, упустила его в конце основного времени, а затем еще и «привезла» себе гол в овертайме.

«Даллас» доминировал на льду, но впервые вышедший в этом чемпионате с первых минут голкипер «Голден Найтс» Лоран Броссуа внезапно отразил 32 броска по своим воротам.

Правда, во втором периоде он не справился с броском россиянина Александра Радулова, оформившего свою первую шайбу в сезоне. После нее счет стал 2:1 в пользу «Далласа», однако нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо за 62 секунды до финальной сирены могучим щелчком пробил российского голкипера «Старз» Антона Худобина, сравнял счет (2:2) и перевел игру в овертайм. Могут лишить флага и гимна: WADA взялось за Украину после России Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку в полном составе из-за нарушений после... 27 октября 23:53

К этому моменту на счету Худобина было 18 сейвов, и в овертайме улучшить статистику не удалось. Канадский нападающий «Вегаса» Николя Руа обокрал Джона Клингберга у лицевого борта в зоне «Далласа» и выдал на пятак россиянину Евгению Дадонову.

Пополнивший «Вегас» минувшим летом нападающий имел время, чтобы развернуться и прошить Худобина в ближнем бою, принеся своей команде вторую победу подряд и третью в семи матчах.

В этой встрече приняли участие еще два российских хоккеиста. Нападающий хозяев Денис Гурьянов закончил игру с показателем полезности +1, однако без очков и бросков в створ. Правда, именно его бросок травмировал бросившегося под шайбу нападающего «Вегаса» Вильяма Каррье. Но одержать победу это «Далласу» не помогло.

Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов на этот раз отыграл всего четыре с половиной минуты, но успел схлопотать -1.

Другие матчи

«Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:5

«Чикаго Блэкхоукс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:3 ОТ

Классный матч провел российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Его команда нанесла первое поражение в этом сезоне «Эдмонтону», выигравшему предыдущие пять встреч, а Проворов один раз бросил по воротам, провел один силовой прием, трижды заблокировал броски соперников и за рекордное в этой команде время на льду — 25:16 — заработал полезность +3.