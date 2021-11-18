Поехала на женский форум в Петербург: за что Мишустин уволил замминистра спорта

Статс-секретарь — замминистра спорта России Ксения Машкова была уволена со своего поста в связи с «грубым нарушением должностных обязанностей». Приказ об отстранении Машковой подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Машковой уже нашли замену.

Распоряжение об увольнении Машковой было подписано Мишустиным еще 17 ноября, и официальный документ об увольнении замминистра спорта появился на портале правовой информации на следующий день. Тестостерон не важен. Как изменятся правила МОК для транс-персон 12 ноября исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил проект, направленный... 18 ноября 00:05

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.

В упомянутой статье речь идет о расторжении служебного контракта по инициативе работодателя, а конкретно подпункт «а» пункта 3 части 1 называется «прогул — отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня».

По информации Telegram-канала Mash, Машкова в октябре прибыла в Санкт-Петербург на трехдневный Евразийский женский форум, где участвовала в пленарном заседании «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

Однако замминистра не оформила официально свою командировку, что начальство восприняло как серьезное нарушение обязанностей.

Министром спорта России является Олег Матыцин, который занимает эту должность с 21 января 2020 года. На официальном сайте ведомства в разделе «заместители министра» профиль Машковой, которая была назначена статс-секретарем 3 марта 2020 года, уже отсутствует. «Болейте дома»: почему политики из США не поедут на ОИ в Пекин По сообщению американской газеты The Washington Post, президент США Джо Байден и другие официальные лица... 16 ноября 22:38

Матыцин сообщил, что чиновнице нашли замену.

«Я не комментирую решение, которое принимает председатель правительства Российской Федерации. У нас работает замена, заместитель министра, который курирует вопросы, связанные с взаимодействием с Государственной думой, Советом Федерации, ведомствами, связанными с законодательным блоком», — цитирует министра спорта РИА «Новости».

Машкова в 2010 году окончила Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «юриспруденция». Она является кандидатом юридических наук, а темой ее диссертации было «Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека в гражданском и арбитражном процессах».

С 2009 по 2016 год Машкова занимала различные должности в юридических службах коммерческих организаций, а с 2017 по 2020 работала старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества и заведующей Научно-экспертного центра спортивного права Московской государственной юридической академии.

Стоит отметить, что в начале марта 2021 года Telegram-канал Baza сообщил о вероятном увольнении Матыцина с должности министра спорта. По информации источника, министр якобы написал заявление об уходе по собственному желанию после задержания ряда спортивных чиновников. В организации особо крупной растраты были обвинены директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, экс глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, а также заместитель директора департамента управделами и контроля Минспорта России Антонина Кузнецова.

Однако позднее в Министерстве спорта опровергли информацию об увольнении Матыцина с должности.

«Данная информация не соответствует действительности»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Минспорта.