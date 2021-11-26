Чемпионы мира идут в финал Гран-при: Синицина и Кацалапов покорили Сочи

17:04

С восхитительной поддержки начиют Вика с Никитой, четкая, красивая, однако передержали. Следом идут прекрасные твиззлы, которые паре замечательно удаются — четвертый уровень у обоих. Практически все элементы у российской пары удаются на четвертый уровень — и вращения, и дорожки шагов, и великолепные поддержки. Невероятное катание показывает этот дуэт в олимпийский сезон, а ведь стоит вспомнить, что не так давно партнер вновь перенес рецидив травмы спины, но сейчас — на льду Синицина и Кацалапов творят магию. Да, была одна ошибка в прокате, но она сейчас не сыграет никакой роли абсолютно.