Без шансов на первую десятку: россиянки провалились в биатлонном спринте

14:15

Светлана Миронова в прямом эфире «Матч ТВ»: «Это уже становится смешно, но проблемы с оружием были. На пристрелке все было нормально, а в гонке винтовка просто не стреляла. Пришлось вручную подбирать обоймы, на это ушло много времени. Будем проверять винтовку сейчас и надеюсь, что больше такого не случится».