Без шансов на первую десятку: россиянки провалились в биатлонном спринте

Мы заканчиваем нашу трансляцию. Переключайтесь на лыжные гонки, где россияне будут бороться за медали. Хорошего дня!
Казакевич на 79-м месте, 58 секунд она проиграла ногами лидеру. В российской команде это второй результат, лучше бежала только Резцова.
17. Ульяна Нигматуллина +1:03.7 (0)
26. Валерия Васнецова +1:24.0 (1)
33. Кристина Резцова +1:36.9 (2)
45. Лариса Куклина +1:53.1 (2)
79. Ирина Казакевич +2:30.7 (4)
94. Светлана Миронова +3:05.6 (3)
Светлана Миронова в прямом эфире «Матч ТВ»: «Это уже становится смешно, но проблемы с оружием были. На пристрелке все было нормально, а в гонке винтовка просто не стреляла. Пришлось вручную подбирать обоймы, на это ушло много времени. Будем проверять винтовку сейчас и надеюсь, что больше такого не случится».
Похоже, что здесь уже ничего не изменится. Первая шестерка выглядит так.
1. Ханна Эберг (Швеция) — 19:01.5 — 0 (0+0)
2. Анаис Шевалье (Франция) — +11.3 — 0 (0+0)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +15.4 — 1 (0+1)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +18.0 — 0 (0+0)
5. Анна Сола (Белоруссия) — +27.3 — 1 (0+1)
6. Жюстин Бреза (Франция) — +35.9 — 1 (1+0)
Ульяна Ниматуллина в прямом эфире «Матч ТВ»: «Пока так готова, надеюсь, что на следующих этапах получится добавить. Не знаю, когда тренера запланировали пик формы».
Лариса Куклина в прямом эфире «Матч ТВ»: «Настроение плохое при таком результате. Не получается стрельба, не знаю почему. Нет ответа и на вопрос, почему так все плохо с бегом. Надеюсь, что будем прибавлять и в стрельбе и в беге».
Два промаха двумя первыми выстрелами у Ирины, и о каком-то результате можно забыть. Потом Казакевич сделала поправку в прицеле и три попала, но это уже неважно.
Резцова мажет два раза на второй стрельбе и будет очень низко. Она и без того проигрывала почти 30 секунд.
А на трассе ничего интересного пока не происходит, похоже, что в борьбу за места в первой пятерке никто уже не вмешается.
А у Светлана Мироновой возникли проблемы с винтовкой на стойке. В итоге, перезаряжала вручную, очень долго стреляла и одлин раз промазала.
У Алимбековой не получился финишный круг, она проиграла даже Рёйселанд и занимает пока четвертое место.
Самое интересное, что Ханна Эберг проиграла ногами своей сестре Эльвире 20 секунд, но та дважды промахнулась.
Hanna Oeberg takes the lead in her home stadium and the Oestersund crowd is getting LOUD!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021
Watch the Sprints in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/AGhpyKlkiF
Алимбекова проигрывает ногами на последнем круге, теперь отрыв вырос до 13 секунд. Но на третье место она идет.
Динара Алимбекова из Белоруссии и Марте Рёйселанд из Норвегии занимают третье и четвертое места после двух стрельб. За бронзу могут побороться. Впрочем, Алимбекова проигрывает всего 9 секунд лидеру.
Ульяна Нигматуллина и на стойке отстреляла без промахов, но она только десятая. А Васнецова и Миронова не обошлись без промахов.
Сола промахивается один раз на стойке, но может еще наверстать ногами и побороться за тройку. Сейчас она третья и проигрывает лидеру 18 секунд.
У Куклиной один промах, она будет очень низко сегодня, учитывая, что ногами проигрывает очень много.
Эльвира Эберг, несмотря на космическую скорость, плохо стреляла и на втором рубеже. А Ханна увеличивает отрыв от Шевалье и идет на первое место!
Ханна Эберг закончила стрельбу без промаха и уходит на последний круг в одни секунды с Шевалье! Стадион в востороге, Швеция борется за медали!
На втором рубеже Шевалье также закрыла все мишени и везет конкуренткам почти 30 секунд. Очень серьезный результат у француженки.
Эльвира Эберг ногами везет всем 10 секунд, посмотрим, что будет на стрельбе. Трибуны ее сильно подгоняют.
Чешка Луция Харватова, а затем француженка Анаис Шевалье обходят Вирер. Естественно, что стреляли обе на ноль.
Франциска Пройс, Лиза Виттоцци и победительница вчерашней индивидуальной Маркета Давидова ушли на дистанцию.
В Остерсунде атмосферно и шумно. И это хорошо!
Пять минут до начала. Надеемся, что на старт сегодня никто не опоздает, финишный коридор не перепутает. Скоро начинаем.
Сегодня за Россию стартуют: 36. Ульяна Нигматулина, 39. Лариса Куклина, 50. Валерия Васнецова, 51. Светлана Миронова, 83. Кристина Резцова, 104. Ирина Казакевич.
Биатлонный сезон у женщин стартовал 27 ноября индивидуальной гонкой. По итогам которой две россиянки попали в десятку сильнейших. Ульяна Нигматуллина заняла пятое место, Кристина Резцова стала восьмой. Миронова, Куклина и Васнецова не смогли попасть в двадцатку, а Казакевич с десятью промахами заняла 109-е место.