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Спорт

Без шансов на первую десятку: россиянки провалились в биатлонном спринте

В женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону россиянки не попали в десятку

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева

Global Look Press
В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону проходила женская спринтерская гонка. Лучший результат из россиянок показала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 17-е место. А победу одержала шведская спортсменка Ханна Эберг. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:21

Мы заканчиваем нашу трансляцию. Переключайтесь на лыжные гонки, где россияне будут бороться за медали. Хорошего дня!

14:19

Казакевич на 79-м месте, 58 секунд она проиграла ногами лидеру. В российской команде это второй результат, лучше бежала только Резцова.

17. Ульяна Нигматуллина +1:03.7 (0)

26. Валерия Васнецова +1:24.0 (1)

33. Кристина Резцова +1:36.9 (2)

45. Лариса Куклина +1:53.1 (2)

79. Ирина Казакевич +2:30.7 (4)

94. Светлана Миронова +3:05.6 (3)

14:15

Светлана Миронова в прямом эфире «Матч ТВ»: «Это уже становится смешно, но проблемы с оружием были. На пристрелке все было нормально, а в гонке винтовка просто не стреляла. Пришлось вручную подбирать обоймы, на это ушло много времени. Будем проверять винтовку сейчас и надеюсь, что больше такого не случится».

14:12

Похоже, что здесь уже ничего не изменится. Первая шестерка выглядит так.

1. Ханна Эберг (Швеция) — 19:01.5 — 0 (0+0)

2. Анаис Шевалье (Франция) — +11.3 — 0 (0+0)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +15.4 — 1 (0+1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +18.0 — 0 (0+0)

5. Анна Сола (Белоруссия) — +27.3 — 1 (0+1)

6. Жюстин Бреза (Франция) — +35.9 — 1 (1+0)

14:09

Ульяна Ниматуллина в прямом эфире «Матч ТВ»: «Пока так готова, надеюсь, что на следующих этапах получится добавить. Не знаю, когда тренера запланировали пик формы».

14:06

У Казакевич и два промаха на стойке.

14:05

Лучшая из россиянок ходом сегодня — Резцова. Она проиграла лидеру 50 секунд ногами.

14:04

Резцова финиширует 31-й.

14:01

Лариса Куклина в прямом эфире «Матч ТВ»: «Настроение плохое при таком результате. Не получается стрельба, не знаю почему. Нет ответа и на вопрос, почему так все плохо с бегом. Надеюсь, что будем прибавлять и в стрельбе и в беге».

13:57

Два промаха двумя первыми выстрелами у Ирины, и о каком-то результате можно забыть. Потом Казакевич сделала поправку в прицеле и три попала, но это уже неважно.

13:57

Казакевич проигрывает всего 11 секунд на первом километре.

13:55

Резцова мажет два раза на второй стрельбе и будет очень низко. Она и без того проигрывала почти 30 секунд.

13:54

А на трассе ничего интересного пока не происходит, похоже, что в борьбу за места в первой пятерке никто уже не вмешается.

13:52

Казакевич убежала на дистанцию, посмотрим на ее стрельбу.

13:49

Резцова стреляет чисто на лежке, но только 15-я с отставанием в 22 секунды.

13:46

Васнецова на финише 19-я с отставанием в без малого полторы минуты.

13:44

А у Светлана Мироновой возникли проблемы с винтовкой на стойке. В итоге, перезаряжала вручную, очень долго стреляла и одлин раз промазала.

13:42

Ульяна Нигматуллина на финише 14-я, с нулем промахов она проиграла лидеру больше минуты.

13:42

Резцова только стартовала. На нее, похоже, вся надежда.

13:41

Белорусские спортсменки на четвертом и пятом местах, кстати. Отличный результат.

13:40

У Алимбековой не получился финишный круг, она проиграла даже Рёйселанд и занимает пока четвертое место.

13:38

Самое интересное, что Ханна Эберг проиграла ногами своей сестре Эльвире 20 секунд, но та дважды промахнулась.

13:34

Алимбекова проигрывает ногами на последнем круге, теперь отрыв вырос до 13 секунд. Но на третье место она идет.

13:34

Динара Алимбекова из Белоруссии и Марте Рёйселанд из Норвегии занимают третье и четвертое места после двух стрельб. За бронзу могут побороться. Впрочем, Алимбекова проигрывает всего 9 секунд лидеру.

13:32

Ульяна Нигматуллина и на стойке отстреляла без промахов, но она только десятая. А Васнецова и Миронова не обошлись без промахов.

13:28

Сола промахивается один раз на стойке, но может еще наверстать ногами и побороться за тройку. Сейчас она третья и проигрывает лидеру 18 секунд.

13:27

Ханна Эберг на финише выигрывает у Шевалье 11 секунд. Заявка на медаль, а может и на победу.

13:26

У Куклиной один промах, она будет очень низко сегодня, учитывая, что ногами проигрывает очень много.

13:26

Нигматуллина стреляет чисто, но занимает 16-е место.

13:24

Эльвира Эберг, несмотря на космическую скорость, плохо стреляла и на втором рубеже. А Ханна увеличивает отрыв от Шевалье и идет на первое место!

13:24

Анна Сола из Белоруссии становится лидером после первого рубежа.

13:23

Нигматуллина и Куклина на первом километре проигрывают 20 секунд. Ужас.

13:22

Ханна Эберг закончила стрельбу без промаха и уходит на последний круг в одни секунды с Шевалье! Стадион в востороге, Швеция борется за медали!

13:20

У Тириль Экхофф промах на первом рубеже.

13:19

Ульяна Нигматуллина стартовала.

13:18

На втором рубеже Шевалье также закрыла все мишени и везет конкуренткам почти 30 секунд. Очень серьезный результат у француженки.

13:17

А вот Ханна Эберг отстреляла чисто и стала второй.

13:16

Мажет последним выстрелов шведская биатлонистка.

13:15

Эльвира Эберг ногами везет всем 10 секунд, посмотрим, что будет на стрельбе. Трибуны ее сильно подгоняют.

13:14

Маркета Давидова стреляет точно и становится четвертой.

13:12

Франсиска Пройс стреляет точно и становится второй.

13:11

Чешка Луция Харватова, а затем француженка Анаис Шевалье обходят Вирер. Естественно, что стреляли обе на ноль.

13:09

Доротея Вирер точна и она станет промежуточным лидером! 9 секунд у Бреза она выигрывает.

13:09

А Мария Эдер и вовсе промахивается дважды.

13:08

И Хаузер один раз мажет.

13:07

Стартовавшая первой француженка Жюстин Бреза один раз промахивается на лежке.

13:06

Франциска Пройс, Лиза Виттоцци и победительница вчерашней индивидуальной Маркета Давидова ушли на дистанцию.

13:04

В Остерсунде атмосферно и шумно. И это хорошо!

13:03

Итальянка Доротея Вирер под пятым номером стартует.

13:01

Лиза Тереза Хаузер из Австрии стартует под третьим номером.

13:00

Поехали!

12:55

Пять минут до начала. Надеемся, что на старт сегодня никто не опоздает, финишный коридор не перепутает. Скоро начинаем.

12:50

Сегодня за Россию стартуют: 36. Ульяна Нигматулина, 39. Лариса Куклина, 50. Валерия Васнецова, 51. Светлана Миронова, 83. Кристина Резцова, 104. Ирина Казакевич.

12:47

Биатлонный сезон у женщин стартовал 27 ноября индивидуальной гонкой. По итогам которой две россиянки попали в десятку сильнейших. Ульяна Нигматуллина заняла пятое место, Кристина Резцова стала восьмой. Миронова, Куклина и Васнецова не смогли попасть в двадцатку, а Казакевич с десятью промахами заняла 109-е место.

12:46

Гонка начнется в 13:00 по московскому времени.

12:45

Добрый день! На первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде проходит женский спринт. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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