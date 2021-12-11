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Спорт

«Паоло Ваноли будет следующим тренером московского «Спартака»

СМИ: «Спартак» представит Ваноли в качестве главного тренера 17 декабря

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Maurizio Borsari/Global Look Press
Несмотря на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы под руководством Руя Витории, руководство клуба готовится отправить в отставку португальского специалиста. Ожидается, что в качестве наставника красно-белых в ближайшие дни будет представлен итальянец Паоло Ваноли. «Газета.Ru» — о том, что известно о преемнике Руя Витории.

Еще один помощник Конте

«Паоло Ваноли будет следующим тренером московского «Спартака». Первая пресс-конференция состоится в следующую пятницу в России. Он будет работать с итальянским тренерским штабом, Марко Донадель станет его ассистентом», — сообщил в Twitter журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Люка Бьянкин.

Что известно о Ваноли? Бывший полузащитник «Фиорентины» работал главным тренером, начав карьеру в этом качестве в любительском клубе «Домельяра». Позже недолгое время возглавлял сборную Италии до 19 лет, с которой добрался до финала юношеского чемпионата Европы. Поработал он и в главной команде «скуадры адзурры», но уже как ассистент Джанпьеро Вентуры. А затем он присоединился к штабу Антонио Конте в лондонском «Челси».

Примечательно, что, если верить СМИ, Конте звал Ваноли и в «Тоттенхэм», однако Паоло отказался, стремясь к самостоятельной работе. Очевидно, такая возможность ему будет предоставлена в «Спартаке».

По следам Карреры

Сравнительно недавно «Спартак» уже возглавлял итальянец, который ранее работал помощником Антонио Конте и до этого не имел опыта самостоятельной тренерской работы — речь, конечно, о Массимо Каррере. Хотя обстоятельства его прихода на тренерский мостик красно-белых несколько отличаются: изначально он пришел в «Спартак» в качестве тренера защитников и возглавил команду в статусе исполняющего обязанности после отставки Дмитрия Аленичева. Немногим позже его утвердили в должности, и в итоге Массимо в первый же неполный сезон работы привел «Спартак» к долгожданному чемпионству.

Параллель неизбежно прослеживается. Не совсем справедливо говорить, что у 49-летнего Ваноли нет опыта тренерской деятельности — он есть. Но, конечно, не на уровне клуба высшей лиги.

Также стоит напомнить, что уже по ходу второго своего сезона Каррера был уволен.

Можно списывать это на действия агентов и «друзей» Массимо вроде Марко Трабукки или Тимура Гурцкая, но факт остается фактом: удержать «Спартак» на волне итальянец не смог, а успех в дебютном сезоне многие списывали на «багаж Аленичева». Не появится ли в нашем футболе скоро выражение «багаж Витории»?

Кратко представим и Марко Донаделя. Большую часть карьеры игрока он также провел в составе «Фиорентины», правда, с Ваноли они там не пересекались. Завершил карьеру в 2018 году в качестве игрока канадского «Монреаль Импакт», после чего вернулся в «Фиорентину», возглавив юношескую команду «фиалок». Недолгое время проработал ассистентом главного тренера основы команды из Флоренции.

Встреча с Федуном

Слухи о приходе Ваноли в «Спартак» циркулируют уже несколько недель. Так, 20 ноября сообщалось, что специалист в Италии отобедал с владельцем красно-белых Леонидом Федуном. Предположительно, именно тогда были согласованы условия сотрудничества, которые на данный момент неизвестны.

Насколько правдива эта информация, судить сложно. Федун ее не комментировал, а агент тренера Андреа д'Амико уклонился от прямого ответа.

«На данный момент ничего не могу сказать. Без комментариев», — цитирует агента «Чемпионат.com».

Как начал Витория

Рую Витории при назначении в «Спартак» делалось много комплиментов. В частности, Леонид Федун отмечал, что тренер завоевывал трофеи со всеми клубами, с которыми работал. И начало работы с московской командой, казалось бы, обнадежило: три предсезонных матча «Спартак» выиграл с общим счетом 13:1. Однако старт официального сезона ознаменовался поражением от «Рубина», и затем все пошло наперекосяк.

Очень скоро клуб покинул спортивный директор Дмитрий Попов, вскоре после этого устроив Telegram-войну со спутницей Федуна Заремой Салиховой, демонстративно вышедшей из совета директоров после назначения Витории. Она с самого начала открыто давала понять, что возражает против кандидатуры португальца. Удивительно, как сам Руй держал лицо на публике на фоне этих дрязг и скандалов.

Вот в чем точно, кстати, нельзя его упрекнуть: при всех неудачах и сложностях он ни разу не позволил себе хотя бы намека на то, что его что-то не устраивает. Хотя поводов было достаточно, начиная с больной обстановки внутри клуба и заканчивая тем, что ему банально не дали провести селекционную работу. И хотя приобретенный, по слухам, за €500 тысяч бельгиец Максимилиано Кофрие более-менее вписался в команду Витории, вызывает сомнения, что Руй рассчитывал именно на такое усиление.

Об этом, к слову, высказался и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев. Он считает, что если все-таки Руй Витория продолжит работу в клубе после зимней паузы, руководство должно позволить ему работать над трансферами.

«На мой взгляд, если Витории руководство доверит дальше работать, то ему должны пойти навстречу и пригласить игроков, которые подходят под его видение футбола — это прежде всего. Если ему сейчас не дадут возможности дальше работать — это другая ситуация, даже не будем ее обсуждать. А если он продолжит работать, было бы целесообразно доверять тренеру в плане комплектования.

Он ни кого не просил, не привел ни одного нового игрока — Кофрие, мне кажется, все-таки не игрок Витории. И если он останется, ему следует выдвинуть какие-то условия», — сказал Бояринцев «Газете.Ru».

Почему Руя уволят

Но вернемся к причинам скорого расставания «Спартака» с Виторией, которое уже кажется неизбежным. Дело, разумеется, не только в недовольстве Салиховой, а и в чисто спортивных результатах. Да, Руй вывел команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, но за это следует благодарить вратаря Александра Селихова, который на 98-й минуте заключительного матча группового этапа с «Легией» потащил пенальти. А ведь началась еврокубковая кампания домашним поражением от той же «Легии».

Ну и, конечно, более чем красноречивы результаты «Спартака» в чемпионате России. Очевидно, что задача взять чемпионство в год 100-летия клуба уже провалена. После 17 туров красно-белые идут на девятом месте с лишь шестью победами, а также с безвыигрышной серией в шесть матчей, которую увенчало историческое поражение от «Зенита» 1:7. И здесь нельзя не согласиться со словами экс-вратаря москвичей Руслана Нигматуллина.

«В матче с «Легией» есть элемент удачи и хорошего выступления вратаря. Но в целом, не хотел бы оценивать работу главного тренера только по еврокубкам. Все-таки клуб должен успешно выступать и во внутреннем чемпионате тоже», — убежден Нигматуллин.

Что говорит Витория

Сам Руй и в этой ситуации выглядит королем. После победы над «Легией» ему задали вопрос о возможной отставке — он не стал подтверждать этот слух, не стал жаловаться, а лишь обозначил факт, являющийся истиной на данный момент.

«Что касается последней игры (перед зимней паузой — «Газета.Ru»), мы будем готовиться и сделаем все, чтобы обыграть «Сочи». Вопрос о моем уходе? Я буду готовиться честно и профессионально, ничто меня не отвлечет. О встречах и всем прочем вам известно лучше меня. Но подчеркну: я перед «Спартаком» честен, буду работать профессионально и ответственно», — заключил Витория.

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