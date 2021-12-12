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Спорт

«Великий чемпион»: что говорят о победе Ломаченко над Комми

Ломаченко готов поехать в Австралию для боя с Камбососом

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Top Rank Boxing/Twitter
После победы единогласным решением арбитров над ганцем Ричардом Комми в главном бою вечера в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о ходе поединка и своих дальнейших планах, а ведущие бойцы мира поздравили его с победой.

Украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением арбитров по итогам двенадцати раундов. Но поединок вполне мог закончиться и досрочно. По ходу седьмой трехминутки, когда Комми оказался в нокдауне и получал один удар за другим у канатов, Ломаченко даже сам обратился к команде оппонента с вопросом, почему та не выбрасывает белое полотенце?

Еще раз к нокауту было близко в конце двенадцатого раунда, но там украинец просто не стал добивать уже поплывшего соперника, очевидно, пожалев его здоровье.

«Ломаченко — великий чемпион. Но у моего подопечного есть гордость, характер и честь. Я просто не мог забрать их, отказавшись от продолжения боя. В итоге Ричард прошел все двенадцать раундов и сделал это достойно», — сказал после боя во время интервью в ринге тренер Комми на вопрос о том, почему он не послушал соперника его бойца.

«Я видел его состояние, мне было жалко его. Я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне его добивать», — рассказал Ломаченко после боя в интервью YouTube-каналу FightHub TV.

А в интервью на ринге Василий Ломаченко объяснил, почему просил команду ганца остановить поединок еще в седьмом раунде.

«Я видел его ситуацию, ему было реально тяжело. Но хочу сказать, он настоящий воин, у него сердце воина. Мы продолжили и показали людям двенадцать великих раундов, — сказал Ломаченко.

— Трибуны были великолепны, спасибо всем пришедшим за поддержку. Я говорил раньше, что не люблю высказываться о себе. В этой весовой категории мы имеем много великих, топовых бойцов, так что в будущем мы можем организовать много великих поединков».

Высказался украинец и о том, считает ли он себя достойным поединка за чемпионский титул:

«Да, конечно. И если Бог даст мне этот шанс, я воспользуюсь им. Я готов поехать и в Австралию для боя с Камбососом, могу и дальше, я поеду куда угодно!»

«Отличное демонстрация бокса от Ломаченко, которая ставит его на одну ступень с Дэвином Хэйни, Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом, даже невзирая на поражение от Теофимо Лопеса. Уважение Ричарду Комми, ты жесткий и стойкий воин. Жду встречи с одним из этих настоящих воинов в 2022 году», — написал в Twitter после поединка абсолютный чемпион в легком весе австралиец Джордж Камбосос.

Прокомментировал успех соотечественника и присутствовавший на бое в «Мэдисон Сквер Гарден» лично Александр Усик.

«Брат! Слава Богу за все, с победой!» — написал боксер в «сториз» в своем Instagram, выложив совместное фото с Ломаченко.

Что касается Комми, то он после боя не был так убит горем, как от поражения нокаутом во втором раунде Теофимо Лопесу.

«Я сражаюсь за свою страну, за свой народ. Я их разочаровал, но верю, что вернусь. В том раунде, когда я упал, я на секунду отвлекся – и бум. Я просто отвел от него свои глаза, вот и все, — рассказал боксер из Ганы в интервью на ринге. — Мне следовало сохранять концентрацию, но что есть, то есть. Ломаченко – отличный боец. Я сделал то, что должен был сделать. Я горжусь своим народом и сражаюсь за него. Я очень люблю свой народ. Я в порядке, со мной ничего не произошло. Мои амбиции остаются прежними: я хочу быть чемпионом мира».

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