«Самая большая грусть — Туктамышева»: о чем говорили после коротких прокатов

Анна Щербакова поднялась на второе место по итогам первого дня, потому что Софью Муравьеву лишили одного балла из-за штрафа, и рассказала о нескольких вариантах произвольной программы, Елизавета Туктамышева объяснила падение с коронного тройного акселя, а Камила Валиева высказалась о давлении из-за олимпийского отбора. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высоко оценила прокаты тройки лидеров, а самой большой своей грустью назвала выступление Туктамышевой. «Газета.Ru» — о том, что говорили после коротких прокатов у женщин на чемпионате России.

Тройка лидеров

Камиле Валиевой довелось открывать соревнования. Фигуристка, выступившая первым номером, на первой строчке и осталась – за свой прокат она набрала 90,38 балла, недостижимый для других фигуристок результат. В своей программе ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила тройной аксель, а после призналась, что не считает прокат идеальным. Валиевой снова не было равных: ученица Тутберидзе выиграла короткую программу Короткая программа женщин на чемпионате России преподнесла немало сюрпризов. Первое место заняла Камила... 24 декабря 23:51

«Всегда есть к чему стремиться. Я не считаю свое катание на сегодняшний день максимумом. Сегодня я сделала что-то среднее между максимумом и «почти хорошо». Можно кататься лучше. Баллы выставляют судьи, а я смотрю со своей стороны», — отметила Валиева.

Также фигуристка рассказала, давит ли на нее отбор на Олимпийские игры. Напомним, что результаты чемпионата России будут определяющими для формирования заявки национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

«Давит ли олимпийский отбор? Если ты об этом не думаешь, то за тебя все равно говорят другие. Заходишь в интернет, чтобы расслабиться, но выходишь из него с небольшим комом нервозности», — призналась Валиева.

Еще одна ученица Тутберидзе – Анна Щербакова – стала второй. Тройным акселем фигуристка не владеет, но это не помешало ей набрать достойные баллы. Она поделилась, что для произвольного проката у нее и тренерского штаба есть несколько вариантов, и решение будет принято исходя из состояния фигуристки.

«В целом я довольна. И техникой, и старалась показать, как мы работаем над программой. Все-таки второй старт с этой программой. Образ, как обычно, очень интересный. Его придумал Даниил Маркович. В начале программы я как будто вытаскиваю из себя струну, а потом на ней играю.

Если я буду думать, что я приехала сюда отобраться на Олимпиаду, это будет сплошное волнение и никакого конструктива. После проката ты можешь подумать о месте, оценках. Баллы за короткую программу у меня хорошие. Еще посмотрю, как все получилось, на видео», — высказалась Щербакова.

Изначально на втором месте – для многих неожиданно – оказалась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Фигуристка чисто исполнила всю свою программу и удачно прыгнула тройной аксель, что позволило ей получить 81,87 балла. Однако позднее судьи сняли с нее балл штрафа – за задержку старта, поэтому она переместилась на третью позицию, теперь ее оценка – 80,87.

«Здесь выступать очень классно. Большая публика, огромная поддержка. Благодарна всем, особенно моему тренерскому штабу, академии. Очень хочется уже конкурировать со взрослыми. Я готова к этому. Удивилась ли высоким оценкам? Ну, чуть-чуть», — призналась она.

Арбитр Александр Лакерник объяснил, почему балл с Муравьевой был снят уже после завершения выступлений.

«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Софьи Муравьевой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», в таких случаях изменения в оценках возможны», — заявил он «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка-1988 по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» высоко оценила выступление первой тройки фигуристок, а также добавила, что Муравьева и Софья Самоделкина, которая заняла четвертое место – это будущее сборной России. Сейчас спортсменки не могут попасть в олимпийскую команду из-за ограничения по возрасту. «У нас отбирают шанс»: дочь Тутберидзе со скандалом отправляют на Олимпиаду Скандалом завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию, где дочь Этери... 24 декабря 23:51

«Абсолютно божественно каталась Камила Валиева, нет слов, чтобы выразить, до чего талантливая фигуристка – просто радость наблюдать. Очень хороша была Муравьева, просто чудо. Роскошный тройной аксель, все элементы программы красивые. Щербакова очень хорошо каталась, но она не обладает тройным акселем, поэтому, естественно, даже получив высшие баллы, она пока на третьем месте.

Я очень рада за Соню Самоделкину, с которой я с этого сезона начала сотрудничать в плане хореографии. Я счастлива, что она откаталась и на ее дебютном чемпионате России сделала прекрасный тройной аксель и все элементы исполнила на высшем уровне. Видите, две юниорки – Муравьева и Самоделкина – вторая и четвертые. Они пока не могут претендовать на попадание в олимпийскую команду, потому что им мало лет. Но это наше будущее», — поделилась эмоциями Бестемьянова.

Остальные претендентки на путевку в Пекин

А вот для других кандидаток на попадание в Пекин на Олимпийские игры короткая программа сложилась не самым удачным образом. Александра Трусова, которая пропустила этап Гран-при в Японии из-за травмы ноги сорвала тройной аксель и получила за выступление 74,21 балла, что позволило ей занять только пятую строчку. Фигуристка, занимающаяся в «Хрустальном», призналась, что расстроилась такой неудаче.

«Расстроена, что аксель не получился. Понравилось выступать здесь. Это [исполнение акселя] даже не обсуждалось. Это не было риском. Я должна была идти на него в любом случае. Должна была делать для самой себя. Тренеры не отговаривали. В Америке не могла его делать, а сейчас со здоровьем все хорошо», — отметила Трусова.

Еще хуже пошли дела у вице-чемпионки мира прошлого сезона Елизаветы Туктамышевой. В отличие от Трусовой ее тройной аксель – коронный и стабильный, однако на родном льду Императрица с ним не справилась, не докрутила и упала.

Это не стало единственной проблемой ученицы Алексея Мишина, также к тройному лутцу в каскаде она смогла прикрепить только двойной тулуп, что тоже лишило ее важных очков. В итоге она получила только 71,28 балла, что дало ей седьмое место.

«Рада, что половина чемпионата закончилась. Какое-то облегчение от этого. Первые слова, которые мне сказал Мишин: «Это жизнь, никто не застрахован». Скорее всего, мое падение связано с нервами. Я с тройного акселя давно не падала. Не падала с него несколько лет. Вылетела очень хорошо, но раньше времени подумала, что все здорово, и рано раскрылась. Это нетипичная для меня ошибка. Завтра постараюсь откатать так, чтобы не было потом каких-то сожалений. Я всегда сохраняю оптимизм», — заявила фигуристка.

Бестемьянова призналась, что самым печальным в короткой программе для нее стал именно прокат Туктамышевой, но при этом олимпийская чемпионка призвала не делать поспешных выводов до произвольного проката.

«Самая большая моя грусть – это Лиза Туктамышева. Мы все так мечтали, чтобы она откаталась и была [среди лучших], но ей будет трудно выбраться с седьмого места. Жалко Трусову, которая сорвала тройной аксель и отлетела на пятое место.

Давайте не будем выносить приговоров: Лиза завтра выйдет и будет кататься как умеет, а другие пусть подождут, как говорится. Давайте дождемся произвольной программы», — заявила Бестемьянова.

Майя Хромых оказалась на девятой строчке. Еще одна ученица Тутберидзе отлично начала свою программу, чисто исполнив два сольных прыжка, а вот на каскаде допустила ошибку, из-за чего потеряла достаточно большое количество баллов, однако уже после выступления заявила, что в произвольной будет выступать с двумя четверными прыжками. «Уровень Олимпийских игр»: что говорят после старта чемпионата России В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день на лед... 24 декабря 11:02

«На лутце, наверное, засомневалась. И поэтому не получилось. В принципе не очень сильно волновалась. Смешанные эмоции. Конечно, расстроилась. На тренировках я поднимала тулуп из такого положения. Мысли об Олимпиаде не давят. Не могут ответить на вопрос, ощущаю ли я себя претенденткой на Пекин. В произвольной программе я буду катать с двумя четверными — тулупом и сальховом», — отметила Хромых.

Бестемьянова отметила, что даже с прыжками в четыре оборота выбраться фигуристке будет достаточно сложно.

«Она сама все отдала. Она – девушка с четверными прыжками, но если далеко улететь, то выбираться трудно. Она должна была чисто откатать элементы, которые, ночью ее разбуди, сделает чисто. Нервы, к сожалению. Она очень красивая спортсменка», — заключила она.