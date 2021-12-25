«Девочки у нас с другой планеты, а чемпионат России сильнее любого мирового»

Завершился чемпионат России по фигурному катанию среди женщин. Первые три места заняли ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, именно они будут представлять Россию на Олимпиаде в Пекине. После окончания соревнований заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российский чемпионат по уровню выше, чем любое первенство мира.

Выигравшая чемпионат России впервые в карьере Камила Валиева после выступления благодарила тренеров.

«Я очень рада. Очень рада, что откатала две свои программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Я старалась максимально выкладываться, и это принесло результат», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

15-летняя Валиева побила сразу два мировых рекорда — по количеству баллов в произвольной программе и по сумме двух программ.

«Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что я собралась. Меня немного трясло, но собралась и сделала программу почти на максимум. Поддержка придавала сил. Хочу поздравить девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Не сказала бы, что я в наилучшей форме. Чувствую себя между хорошей и средней формой, это мои ощущения. Сейчас будет небольшой отдых, за это время можно набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы, легче поддерживать форму, чем набирать ее снова», — добавила чемпионка России и мировая рекордсменка на пресс-конференции.

Серебряный призер соревнований Александра Трусова осталась довольна своим выступлением в произвольной программе, по итогам которой спортсменка поднялась с пятого места на второе.

«Настраивалась перед произвольной как всегда, старалась сделать все. Не получился тулуп, но в целом довольна результатом», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова заняла в Санкт-Петербурге третье место и после прокатов отметила, что ей надо больше работать на тренировках.

«Сейчас можно просто выдохнуть, что эти соревнования закончились. Немного груз с плеч упал. Но я после них лучше понимаю, над чем мне нужно больше работать на тренировках, чтобы в следующих прокатах могла быть полностью довольна собой», — сказала Щербакова в эфире Первого канала. Запредельный уровень: Валиева разнесла соперниц на чемпионате России На чемпионате России женщины показали произвольную программу. С невероятным отрывом от соперник... 26 декабря 02:34

Елизавета Туктамышева после ошибки в короткой программе откатала произвольную идеально, а ее выступление зал встречал настоящей овацией. Тем не менее, Елизавета стала только седьмой.

«Мне кажется, я немножко развалила «Юбилейный». Безумная поддержка. Кажется, такого еще никогда не было, чтобы было так много народу, который за тебя болеет. Мне кажется, я первый раз чувствовала такие эмоции.

Я примерно знаю свои оценки при хорошем катании, поэтому не удивилась. Было рабочее выступление. Ну не совсем рабочее, но я была уверена, что будут такие баллы. Подмигивала ли судьям? Хотела, но сдержалась. На потом оставлю.

Что было после второго акселя? Я была так рада, что сделала два акселя, что начала перепрыгивать и прыгнула. Левая нога пошла чуть раньше вперед, и получилось, что я перескочила и чуть не упала. У меня бывало уже такое. Но слава богу, что это было после прыжка и это не засчитали как помарку на выезде», — сказала Туктамышева после выступления.

Не назвала бы вчерашний день разочарованием, этот прокат не был провален, просто падением с тройного акселя. Но в нынешней конкуренции это уже большая ошибка, но не скажу, что я хотела себя убить после этого. Я просто пережила этот день, сегодня спокойно выходила. На произвольной всегда легче», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

Туктамышева стала абсолютной рекордсменкой по количеству проведенных чемпионатов России, теперь на ее счету 14 стартов. Ранее рекорд принадлежал Алене Леоновой, она выступила на 13 чемпионатах России.

Главный на сегодняшний день вопрос — окончателен ли список участников на Олимпиаду в Пекин, или же возможны корректировки по итогам чемпионата Европы.

«Решение по составу будем принимать завтра на исполкоме, не буду опережать события. Изменения после чемпионата Европы? На этот вопрос будем отвечать потом», — заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась в восторге от соперничества российских фигуристок.

«До слез! Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждыми прокатами. Такой чемпионат России сильнее любого мирового, они у нас очень сильные. Никого выделять даже не хочется. Большое спасибо им всем за этот праздник», — сказала Тарасова Sport24.

Ставшая в итоге шестой Софья Муравьева осталась довольна своим выступлением, несмотря на неприятный судейский инцидент, в результате которого спортсменка по итогам короткой программы отодвинули со второго на третье место. Война продолжается: штаб Тутберидзе забрал балл у ученицы Плющенко Короткая программа женщин на чемпионате России по фигурному катанию закончилась скандалом из-за... 25 декабря 15:26

«Довольна своим выступлением. Мы уже планировали два акселя, чтобы физику накатать, а четверной прыжок не идет на тренировках. Атмосфера нереальная какая-то, мне очень понравилось вместе с девочками, тем более на таком уровне.

Вчерашняя ситуация настрой не изменила. Чуть-чуть удивилась, что была второй, а стала третьей в короткой программе, но старалась не вдаваться в подробности, чтобы настроиться на произвольную. Сегодня оценкой довольна. Не скажу, какими словами напутствовал на турнир Плющенко, это секрет», — сказала Муравьева.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, четыре ученицы которой оказались в топ-5 лучших, говорили после соревнований о плохих приметах.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеемся, что они еще поработают, чтобы мы смогли бороться. А сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом.

Давать интервью Первому каналу перед соревнованиями – плохая примета? Интервью я дала перед финалом Гран-при, а не перед чемпионатом России. Потому и не сложился финал Гран-при. Может, так и есть», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Софья Самоделкина заняла пятое место, а после прокатов отметила, что больше переживала за своих подруг.

«Я выступала после Трусовой и болела за Сашу больше, чем за себя, а о себе особо не думала. И за Аню Щербакову, и за Камилу Валиеву, очень рада, что девчонки отобрались на Олимпиаду.

Не расстроилась, что не попала в тройку, особо не рассчитывала на пьедестал, хотела откатать чистую программу. Дальше у нас будет юниорская Россия, там хочу показать три и больше четверных прыжка и хорошо откатать короткую программу», — сказала Самоделкина.

Чемпионка мира Мария Бутырская считает, что все российские девушки будут бороться на Олимпиаде за медали.

«Все равно все наши девочки будут бороться за медали, это естественно. Время еще есть. Я думаю, что они будут еще более усиленно работать. Если Валиева будет выступать так, как вчера и сегодня, то она будет бесспорно лидировать на Олимпийских играх. Но остальным все же будет сложно. Камила начала сезон здорово, а с каждым прокатом становится все круче и круче. С ней остальным будет сложно бороться», — сказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».