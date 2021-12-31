«Для Тутберидзе главное — дочка, а девочки потом»

Продолжаются споры по поводу итогов чемпионата России по фигурному катанию, который состоялся в Санкт-Петербурге. Некоторые эксперты считают, что оценки пары дочери самого авторитетного российского тренера Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина были явно завышены. Хореограф Елена Матвеева, работавшая со сборной СССР, назвала прошедший чемпионат России «самым лицемерным в своей жизни» и рассказала о культе личности Тутберидзе.

«Лицемерный чемпионат»»

На прошедшем чемпионате России пара Дэвис/Смолкин завоевала серебро, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину. Это позволило Дэвис и Смолкину отобраться на предстоящий в январе чемпионат Европы и почти гарантировать себе олимпийскую путевку.

Сообщалось, что в судейской комиссии находилась тренер Майра Абасова из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70». А мать фигуристки Дианы Дэвис, самый знаменитый российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, как раз тренирует в «Хрустальном». Это было не единственное спорное решение на турнире. Несравненная Валиева и скандал с дочерью Тутберидзе В Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию... 27 декабря 16:16

«Оказалось, это самый лицемерный чемпионат, который я видела в жизни, — заявила в интервью «Спорт-Экспрессу хореограф Елена Матвеева. — Честной борьбы не случилось. А танцы — это вообще что такое было?

Наверное, Этери Георгиевне надо заниматься одиночным, парным катанием. А танцы пускай уж она оставит в покое, даже если ее дочка там катается».

«Культ личности Тутберидзе»

Матвеева в своем интервью также рассказала об отношении к работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Очень уважаю этого тренера, безусловно. За ее характер, жесткую натуру. Она может соединить вокруг себя сильную группу людей, которые много делают помимо нее. Но она хорошо их собирает. Она выдающийся тренер, как это не принимать? Я это признаю.

Но в правильный ли путь она нас позвала? Верно ли мы за ней пошли? Не уверена. Я желаю здоровья ей, всей ее группе, всем девочкам, чтобы они были здоровы и без травм. Но неминуемые бывают вещи. Пубертатный период, который мало кто может пережить, уйти в тень и потом из нее выйти. И в возрасте, когда становишься женщиной, продолжать кататься. Нельзя же все время смотреть на бестелесных, плоских девочек. Когда уже будет женственное катание? Валиева тоже выросла, она превращается в девушку. Поживем — увидим. Не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация», — сказала Матвеева.

По мнению Матвеевой, в российском фигурном катании существует культ личности Тутберидзе и именно из-за него судьи отнеслись к ее дочери столь благосклонно.

«Не надо творить культ ее личности! Он практически уже сделан. И не она сама его делает, многие люди вокруг его создают.

Можете назвать это культом личности Тутберидзе, да, я не побоюсь этого словосочетания.

Два дня во время чемпионата России нам показывают, как она плачет, что говорит про всех, по Первому каналу в «Пусть говорят». Все время показывают дочку. И всем уже ясно: для нее главное — дочка, а девочки потом. Потому что девочки уже сделаны. Там конвейер пошел, он штампует. И чем это закончится, неизвестно.

Группа Тутберидзе имеет влияние в парном, одиночном катании, но какое отношение она имеет к танцам? Родственное отношение, потому там дочка ее. И из-за этого страдают другие пары. Которые очень одаренные.

По какому критерию судьи их поставили на второе место? Зал свистит, черт-те что вытворяет. Оттого, что оценки неправильные. Они очень высокие для данной пары и низкие для других. Какой-то детский танец... Мне бояться нечего. Если так продолжится, танцев у нас в стране не будет.

Что, Худайбердиева — Базин были хуже? Оригинальнейшая постановка! Морозов — Багин были хуже? Они красивые, статные, прекрасная программа, дотянутые ноги, шикарные поддержки. Римский-Корсаков, «Шахерезада»! Мысль есть, все закончено. Не надо всем завязывать глаза! У меня просто нет слов по поводу того, что сделали на этом чемпионате. Федерация, тренерский совет, судьи. Кто этим всем проруководил? Кто-то же это сделал.

У Этери очень большой авторитет сейчас в фигурном катании. Но нельзя же этим до такой степени пользоваться! Ну подожди ты немножко. Пока твоя родная пара наберет высоких мест, программ, чтобы рост шел на наших глазах. Как он был у всех олимпийских чемпионов! Они шли долгим путем через программы, смену стилей иногда. Сколько же приходилось пройти, чтобы добраться до этой олимпийской медали! А завтра она (Дэвис) попадет в команду и станет олимпийской чемпионкой в составе сборной», — считает Матвеева. «Серебро дочери Тутберидзе — это неправильно»: как судили чемпионат России Скандалы в соревнованиях среди женщин и в танцах на льду на чемпионате России... 27 декабря 22:44

Другие мнения

Матвеева далеко не первый специалист, кто критически высказался о ситуации с оценками на чемпионате России по фигурному катанию.

«Это все-таки олимпийский сезон. Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались… Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся… Пытаемся», — заявил Егор Базин, чья пара с Елизаветой Худайбердиевой проиграла Дэвис и Смолкину и стала третьей на чемпионате России.

«И играем по правилам», — добавила Худайбердиева.

«А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться. Сегодня мы себя побороли. Как-то раз я прочитал, что фигурное катание – это спорт, где ты борешься сам с собой. Сегодня мы справились сами с собой. Надеюсь, ворвемся в следующий олимпийский сезон», — подытожил партнер.

«Я все еще не уверен, что Дэвис / Смолкин реально получили серебро на чемпионате России. Объективно — это неправильно», — написал в Twitter известный американский журналист Джеки Вонг.

Российские специалисты предпочитали на эту тему не распространяться.

«А чего мне бояться? Что мне кирпич Этери сбросит на голову? Я там не работаю, ни от кого не завишу, на зарплате ни у кого не сижу. Почему я не могу свое мнение сказать?», — подвела итог сказанному в интервью хореограф Елена Матвеева.