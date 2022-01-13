«Реалу» пришлось помучаться»: что говорили клубы после «Эль Класико»

Игрок «Реала» Эдер Милитао (слева) и игрок «Барселоны» Жерар Пике прыгают за мячом во время полуфинального футбольного матча Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Самое громкое противостояние в истории испанского футбола – «Реала» против «Барселоны» — состоялось в полуфинале Суперкубка страны. Команды выдали зрелищный матч, завершившийся со счетом 3:2 в пользу мадридского клуба уже в дополнительное время. Наставник победившей команды Карло Анчелотти признал, что «Реалу» пришлось помучаться, а тренирующий каталонцев Хави заявил, что «Барселона» избавилась от комплексов.

Фаворит противостояния был практически очевиден – «Реал» идет на первом месте турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 49 очков, в то время как «Барселона» занимает только шестую строчку с 32-мя баллами. Однако Суперубок Испании преподнес сюжет, за который фанаты так любят «Эль Класико». Команды выдали яркий матч, основное время которого завершилось вничью –

на двоих «Реал» и «Барселона» забили четыре мяча, а победитель определялся уже в дополнительное время. «Рангник затеял скандал»: Роналду собрался в «Барселону» Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разочаровался... 10 января 19:57

Счет открыл мадридский клуб, когда на 25-й минуте игры отличился Винисиус Жуниор с передачи Карима Бензема. Восстановить равновесие каталонцы смогли ближе к перерыву — на 41-й минуте Люк де Йонг поразил ворота соперников. Бензема свой мяч забил на 72-й минуте игры, а Ансу Фати сделал счет 2:2 через 11 минут. Автором победного гола уже в овертайме стал Федерико Вальверде. Сам футболист после игры признался, что мадридский клуб имел достаточное количество моментов, чтобы решать вопрос с выходом в финал турнира еще по ходу основного времени.

«Мы отлично поработали, вся команда сыграла здорово. Я очень рад предоставленной мне возможности в столь важном матче. Очевидно, мы должны использовать больше моментов, «Реал» мог выиграть гораздо раньше. «Барселона» остается «Барселоной», пускай матчи порой складываются не в ее пользу», — приводит слова Вальверде Marca.

Команды сыграли между собой 248 матчей, для «Реала» эта победа над «Барселоной» стала сотой в истории. Мадридский клуб забил 415 мячей, в то время как каталонцы одержали 96 побед при 404-х голах. 52 игры завершились ничейным результатом. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти отметил, что не согласен с тем, что соперник доминировал по ходу всей игры.

«Сложная игра, обе команды действовали хорошо. Нам пришлось помучиться. Мы очень хорошо начали игру, были нацелены на контратаки. Мы заслужили победу в первом тайме, второй же был более равным. «Какой-то абсурд»: камерунский футболист хочет играть за сборную России Камерунский полузащитник «Ганновера» с российским паспортом Гаэль Ондуа заявил о желании выступать... 08 января 13:14

Контратаки мы используем очень умело, у нас есть подходящие футболисты. Мы не являемся непобедимой командой, потому что в футболе все зависит не только от контратак, но мы очень хороши в этом плане. В конце игры мы стали защищаться лучше. «Барселона» провела хороший матч, и он был важен для обеих команд. Я должен быть честным, «Барселона» сыграла хорошо», — цитирует Анчелотти OkDiario.

Главный тренер «Барселоны» Хави тоже подчеркнул важность прошедшего поединка, отметив, что матч позволил каталонской команде раскрыться и избавиться от комплексов, которые преследовали клуб из-за последних результатов.

«Я расстроен. В первые двадцать минут в нашей игре прослеживались комплексы. Мы думали о недавних играх, недавних результатах. Но когда мы от комплексов избавились, то стали играть лучше, а в конце и вовсе контролировали игру. Думаю, мы на верном пути. Сегодня в состав вернулся ряд важных футболистов. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», — сказал специалист в интервью Marca.

Защитник каталонской команды Жерар Пике отметил, что после такого поражения футболисты покидают поле с высоко поднятой головой, поскольку отдали все силы ради победы.

«Думаю, что «Барселона» играла очень хорошо, но мы не выиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Проигрывать «Реалу» больно, но мы становимся ближе к победам. Нам нужен решающий шаг.

Мы рисковали, шли в атаку, но они перехватывали мяч, выходили в контратаки большим количеством игроков и забивали. Бороться с «Реалом» так, как это делали мы — значит уйти с высоко поднятой головой. «Откуда там взяться звездной болезни»: игрока «Рубина» пьяным выставили из клуба Нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева выдворили из ночного клуба в Красноярске в состоянии... 06 января 20:04

Команду в этом матче немного застали врасплох, но, несмотря на это, мы играли на очень высоком уровне. Вернувшиеся игроки сыграли очень хорошо», — цитирует Пике Movistar.

Соперник мадридского клуба определится 13 января, в 22.00 по московскому времени начнется матч между еще одним столичным клубом – «Атлетико» — и «Атлетиком» из Бильбао.