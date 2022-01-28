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Спорт

«Ты тупой?! Смотри на меня!» Медведев накричал на арбитра и пробился в финал

Медведев в четырех сетах обыграл Циципаса и встретится с Надалем в финале Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев провел выдающийся матч в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, в четырех сетах разобравшись со своим давним и принципиальным соперником — Стефаносом Циципасом. В финале вторую ракетку мира ждет серьезное испытание — набравший мощный ход испанец Рафаэль Надаль. В беседе с «Газетой.Ru» заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил игру Медведева и поделился размышлениями о матче за трофей.

Даниил Медведев — Стефанос Циципас — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1

Перед стартом этого матча первый финалист Australian Open уже был известен: именитый испанец Надаль практически без проблем разобрался с итальянцем Маттео Берреттини. А вот второй ракетке мира предстояло играть со своим заклятым врагом — греком Стефаносом Циципасом.

История этого конфликта началась еще в ходе их первой личной встречи в 2018 году, когда соперники оскорбили друг друга после игры. Все это растянулось на четыре года, а в 2019-м Медведев подчеркнул, что они больше «враги», чем «коллеги».

История личных встреч имеет значительный перевес в сторону Медведева: до старта этого полуфинала он выиграл шесть матчей из восьми, однако уступил в последней очной встрече — в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Первый сет выдался достаточно ровным — ни одного гейма на своей подаче теннисисты друг другу не отдали и довели дело до тай-брейка, где Циципас быстро повел со счетом 4:1. Однако затем греческий теннисист начал серьезно ошибаться, и Медведев перевернул ход тай-брейка в свою пользу, забрав первый сет.

Вторая партия выдалась чуть более богатой на ошибки, Циципас сделал брейк, Медведев его отыграл, а затем сам буквально подарил сопернику победу в партии. В девятом гейме Медведев допустил двойную ошибку, позволив Циципасу сделать второй брейк. Тому оставалось только взять свою подачу и выиграть сет.

По ходу второй партии, когда счет был 5:4 в пользу Циципаса, у Медведева сдали нервы: российский теннисист поругался с арбитром, указывая на то, что грек постоянно пользуется коучингом своего отца (контакты с тренером во время матча запрещены правилами), а судья не обращает на это внимания.

«Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой! Если ты его не накажешь, ты будешь, как это сказать… small cat (котенок — англ.)», — в экспрессивной манере высказался Медведев.

В тот момент замечания российского теннисиста остались без внимания. Третий сет по сценарию напоминал первый: соперники поочередно забирали свои подачи, и дело шло ко второму тай-брейку, но при счете 5:4 в пользу Медведева россиянин грамотно воспользовался ошибками своего соперника, заставляя Циципаса срывать свои удары. Вторая ракетка мира заработал три сет-поинта, и отыграть грек смог только один.

Как итог, Медведев сделал брейк и выиграл третью партию, причем в концовке Циципас все же получил предупреждение за коучинг.

Все это изрядно подняло дух россиянина, и в четвертом сете он позволил своему сопернику взять только один гейм — первый. Дальше российский теннисист не оставил своему сопернику ни единого шанса, отлично справляясь как со своей подачей, так и с чужой.

Уже после матча Медведев извинился перед арбитром за свою экспрессивную реакцию — пожал тому руку и произнес «I'm sorry». В послематчевом интервью теннисист также признался, что сожалеет о резких словах.

«Знаю, что этот судья… Знаю, что все судьи стараются делать свою работу. Но — да, хоть мы не бьемся на кулаках, но теннис — это битва. Это поединок один на один с соперником.

Я очень уважаю игроков, которые никогда не показывают своих эмоций, ведь это очень тяжело. Меня захлестывают эмоции. Работаю над этим», — заверил Медведев.

Сам Циципас вину в коучинге не признал, отметив, что судьи часто обращают внимание на то, что происходит в его команде, не обращая внимания на штаб соперника.

«Они уже долго преследуют меня. Кажется, раньше я уже получал несколько предупреждений. Судьи всегда обращают внимание на бокс, в котором сидит моя команда, но никогда не следят за боксом моего соперника. Я уже давно являюсь жертвой», — заявил греческий спортсмен на пресс-конференции.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с «Газетой.Ru» заверил, что ничуть не сомневался в победе Медведева.

«Вы знаете, нравится игра, не нравится — тут главное победить. Даниил сделал главное — вышел в финал. А кому нравится, кому не нравится — это уже второй вопрос.

Игра была интересная, но весь матч я чувствовал, что Медведев спокойно в конце дожмет и победит. Так оно и получилось. Он на какую-то долю сыграл выше, чем сыграл Циципас, и поэтому его выход в финал справедлив.

Циципас не отдавал инициативу: ему просто Медведев не дал развернуться своей игрой. Это же надо дать поиграть, а Даниил провел матч так, что не дал сопернику проявить свои силы и завязать еще более сложную ситуацию на корте. И так хорошая была игра. Первый сет Медведев выиграл, второй проиграл, но затем собрался и уже никаких шансов Циципасу не дал», — отметил специалист.

Говоря о предстоящем финале, где Медведев встретится с Надалем, Камельзон отметил важную роль заполненных трибун на Australian Open.

«Из этого выйдет очень интересный финал. Я думаю, что стадион будет забит. Посмотрите, как австралийцы полностью закрывают арену своими зрителями. После Австралии женщины поедут играть в Санкт-Петербург (турнир WTA 500, проводится с 7 по 13 февраля — «Газета.Ru»), но нам разрешили максимум 50% [заполняемости трибун]. А игра без зрителей — что за игра? Это очень важно, поэтому и поддержка у Медведева сегодня авторитетная. По этой причине я думаю, что будет очень интересный финал.

И я считаю, что Медведев выиграет. А что ему терять? Ему терять нечего. А Надалю вообще нельзя проигрывать, он же Надаль. А у Медведева все только начинается, и это большая разница», — заключил Камельзон.

Медведев и Надаль сыграют за титул Australian Open в воскресенье, 30 января. Матч начнется не раньше 11.30 по московскому времени.

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