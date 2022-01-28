«Он как жвачка, которая прилипла к подошве»: супруга Федуна набросилась на Газизова

28 января в Октябрьском районном суде Уфы прошло заседание по иску генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова к московскому «Спартаку», в котором он проработал менее полугода в 2020 году. Во время слушаний Газизов представил расписку, заявив, что согласно этому документу владелец столичного клуба Леонид Федун должен ему часть акций «Спартака». После заседания большой комментарий дала Зарема Салихова – супруга Федуна, которая раскритиковала Газизова, сравнив его с жвачкой.

Суд и расписка

На заседании по делу Шамиля Газизова, который сейчас занимает пост генерального директора «Уфы», должен был присутствовать владелец московского «Спартака» Леонид Федун, который выступает в роли ответчика по иску. Однако он не появился, но прислал судье телеграмму, объяснив свое отсутствие тем, что узнал о заседании только 25 января и не имел возможности прибыть в Уфу.

Сообщается, что на заседании суда Газизов впервые продемонстрировал расписку, о которой говорил еще несколько недель назад. Якобы, согласно этой бумаге, Федун должен был передать часть акций московского клуба, которые были предложены ему при приеме на работу. «Репрессивные нововведения»: почему фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Болельщики «Спартака» объявили о бойкоте матчей команды вплоть до отмены закона о Fan ID... 24 января 15:00

Представители «Спартака», которые присутствовали на заседании, выразили намерение провести экспертизу подлинности расписки. В связи с этим слушание по делу было перенесено на начало марта, и ожидается, что в этот день в суд прибудет и Федун.

За несколько дней до заседания стало известно, что Газизов не просто хочет получить возмещение денежных средств от бывших работодателей, но и признать расторжение трудового договора недействительным, что повлечет за собой восстановление его в должности – в «Спартаке» он также был генеральным директором.

Юрист Наталья Завьялова, которая представляет интересы московского клуба, после заседания выразила мысль, что «расписка Газизова — некая бумага, которая была взята им со стола Федуна, это характеризует Шамиля». Она подчеркнула, что представленный текст больше похож на конспект требований при приеме на работу, а не на расписку, согласно которой Газизову якобы полагаются десять процентов акций.

«Мы ее увидели, там ни разу не упоминается слово «Спартак». Из этого документа абсолютно непонятно, при чем здесь клуб. Документ, предоставленный стороной Газизова, крайне сложно назвать распиской или какими-то обязательствами. Некий лингвистически неструктурированный перечень фраз. Если его читать, то может сложиться впечатление, что Федун просто записывал за Газизовым все то, что он хочет увидеть в трудовом договоре», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

На такие слова сам Газизов отреагировал достаточно кратно, но экспрессивно.

«Я же не юрист. Пусть это скажет первое лицо — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьезно. Совсем с ума сошли, что ли?» — заявил он «Чемпионату.com».

Зарема Салихова

Однако на суде события вокруг Газизова и «Спартака» не закончились. Супруга Федуна Зарема Салихова вышла в эфир программы «Есть тема» на «Матч ТВ», где критично оценила работу бывшего генерального директора команды. В том числе, она отметила, что Газизов использовал клуб в своих личных интересах, пытаясь бесплатно отправить игроков «Спартака» играть в «Уфу», где работал до этого. Салихова заявила, что была против подобного, поскольку не хотела, чтобы футболисты московского клуба уезжали играть на искусственный газон в клуб, тактика и стиль которого сильно отличаются от красно-белых. В связи с этим у нее с Газизовым возник конфликт.

«На самом деле этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он просто как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака», — он неадекватный просто. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла». <…> Он много чего обещал, он же сказочник. Посмотрите его интервью — у него одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут самые лучшие русские игроки, из академии никого не будут уводить», — заявила она.

Салихова не обошла стороной и два скандальных трансфера, которые осуществил Газизов за время работы в «Спартаке». Речь идет о приобретении Александра Кокорина и Остона Урунова.

Супруга Федуна подчеркнула, что изначально была против прихода в клуб Кокорина, поскольку игрок не вписывался в стиль команды по своим моральным качествам – футболисты столичного клуба, согласно словам Салиховой, люди с семьями, которые даже в каникулы соблюдают режим, а Кокорин из этой концепции выбивался.

«Он [Газизов] рассказывал нам, что это бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность. Говорил, что Саша исправился, что у него суперчеловеческие качества, что тюрьма его изменила. При этом супруга Кокорина постоянно жаловалась, что у него «кресты», что он не проходит надлежащее обследование в тюрьме, он не восстанавливается.

«Нет, нет, мы без Кокорина мы не победим, он у нас бесплатно-бесплатно». А по факту он сделал, что у него более 4 млн… Он не назвал это прямо агентскими… Это бонус при подписании. Еще вопрос, сколько из этих денег получил лично Кокорин. Плюс какая-то нереальная геометрическая прогрессия у него была [по зарплате], как и у Урунова», — поделилась Салихова.

Она призналась, что отношения с Газизовым были испорчены уже к осени. Причиной послужил, в том числе, и Кокорин. Салихова отметила, что в середине октября игрок в конце тренировки перед играми с «Зенитом» и «Сочи» (за эти клубы футболист выступал до перехода в «Спартак») жаловался на боль, однако медицинские анализы не выявляли серьезных повреждений. «22 миллиона за то, чтобы Кокорин был трезвым, — бред» В СМИ появилась информация о крупной ежемесячной премии, которую нападающий Александр Кокорин... 13 января 23:55

«Он говорил: «Ой, у меня задняя [мышца] болит-болит». Его отводят на МРТ, смотрят и говорят: «Слушай, ты что рассказываешь? У Понсе мышечная травма, крови намного больше, чем у тебя, и он играет и не жалуется». А он: «А у меня болит». Тогда уже все было понятно с ним», — рассказала супруга Федуна.

Трансфер Урунова в «Спартак» Салихова назвала «финансовой махинацией» Газизова, отметив, что по ходу выступления игрока в команде генеральный директор несколько раз менял его договор.

«Изначально якобы было 25% прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали. Дальше он (Газизов), будучи гендиром, меняет договор — что 50% лично у Газизова. А к декабрю оказалось, что уже 75% Урунова принадлежит Газизову. Это абсолютно финансовая махинация», — отметила Салихова.

Газизов на выпады супруги своего бывшего работодателя ответил, заявив, что все дела теперь решаются в суде.

«Мы не на кухне, мы давно перешли в правовое поле. Есть документы и факты, а есть набросы», — цитирует бывшего генерального директора Sport24.