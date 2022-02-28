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Спорт

У Валиевой возраст, у Трусовой срывы: что может ждать сборную России

Как поднятие возрастного ценза ударит по сборной России по фигурному катанию

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Камила Валиева

Камила Валиева

Phil Noble/Reuters
Кубок первого канала по фигурному катанию, который должен был состояться в начале марта, изначально был перенесен из Сочи в Москву, а после и вовсе отложен на неопределенный срок. Вопрос с поездкой российских фигуристов на чемпионат мира в связи со сложившейся политической обстановкой остается под вопросом, что может сделать Олимпийские игры последним стартом, на котором в этом сезоне выступили российские фигуристы. «Газета.Ru» — о том, какие изменения в составе могут ждать сборную России по фигурному катанию уже в следующем сезоне.

«Уважаемые болельщики! Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение о переносе Кубка Первого канала по фигурному катанию, включая показательные выступления сильнейших фигуристов России «Чемпионы наших сердец». О сроках проведения будет сообщено дополнительно», — указано в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир должен был состояться с 4 по 6 марта в Москве, куда был перенесен из Сочи. Точного состава на Кубок объявлено не было, но сообщалось, что на нем могут выступить те фигуристы, которые ездили на Олимпийские игры в Пекин. Также тренер Алексей Мишин подтвердил участие своих учеников – Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды, которые на Игры не попали.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — говорится в сообщении на сайте МОК.

Международные федерации сейчас активно обсуждают и вводят санкции в адрес российского спорта. К примеру, лыжникам разрешено выступать на этапах Кубка мира без флага и гимна, биатлонистам – тоже, однако биатлонная сборная отказалась от участия в связи с запретами; Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведут разговор о дисквалификации России (сборная может быть исключена из отборочного этапа чемпионата мира – 2022, а «Спартак» прекратит выступление в Лиге Европы); Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена исключить Россию и Белоруссию из числа своих членов. Из страны перенесены этапы Кубка мира по лыжным видам спорта, финал Лиги чемпионов и все домашние и еврокубковые матчи российской сборной и клубов, чемпионат Европы по керлингу, этап «Формулы-1».

В связи с этим остро стоит вопрос об участии российских фигуристов на чемпионате мира – 2022, который состоится в конце марта во Франции. Делать прогнозы и загадывать вперед не хочется, однако может сложиться так, что зимние Олимпийские игры рискуют стать последним международным стартом для российских фигуристов в этом сезоне. Из-за этого возникает другой вопрос – кто может войти в женскую сборную России на следующий сезон? И тут есть над чем поразмыслить.

Камила Валиева

15-летняя фигуристка, звезда сборной России Камила Валиева в этом сезоне до Олимпийских игр не проиграла ни одного старта. Она выиграла два этапа Гран-при (и нет сомнений, что стала первой и в финале, если бы он состоялся), чемпионат России и европейское первенство. Две блестящие программы ученицы Тутберидзе принесли сборной максимальные 20 баллов в командном турнире на Олимпиаде, что помогло России завоевать золото в этом виде. Однако следом случился допинговый скандал, который подломил спортсменку. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей выступить в личном турнире, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU). И если с коротким прокатом Валиева еще сумела справиться, то произвольная программа развалилась – фигуристка по сумме стала лишь четвертой.

Разбирательства в деле Валиевой еще продолжаются, это может занять несколько месяцев, однако под сомнения ее выступления в следующем сезоне во взрослой сборной может поставить еще один момент. Международный союз конькобежцев рассматривает вариант с поднятием возрастного ценза с 15 до 17 лет. То есть, сейчас фигуристы могут выступать на взрослых соревнованиях с 15 лет, а со следующего сезона – этот порог может быть поднят на два года.

Валиевой сейчас 15 лет, и если это решение будет принято, то сборная России может лишиться очень сильной фигуристки на некоторое время на взрослых стартах.

Вопрос, кто может заменить Валиеву в сборной, ответ имеет – Елизавета Туктамышева, 25-летняя ученица Алексея Мишина, которая в прошлом сезоне стала второй на чемпионате мира, а в этом на равных с более молодыми соперницами боролась за попадание на Олимпиаду. Не самое удачное выступление на чемпионате России, принесшее ей только седьмое место, не позволило ей отобраться ни на Европу, не полететь в Пекин, но в списках сборной Туктамышева числится первой запасной.

При этом из элементов ультра-си у Туктамышевой в активе только тройной аксель, который она обычно исполняет очень стабильно (при этом она упала с него в короткой программе на чемпионате России). Некоторое время назад спортсменка начала учить тулуп в четыре оборота, но в текущем сезоне в своих выступлениях она его не исполняла. Возраст, опыт и стабильное катание – именно это может помочь ученице Алексея Мишина вернуться в основной состав сборной.

Александра Трусова

Срыв Александры Трусовой после произвольной программе на Олимпиаде обсуждали больше, чем выигранную золотую медаль Анны Щербаковой. Обеим спортсменкам, которые занимаются в группе Этери Тутберидзе, возрастной ценз не грозит, им уже исполнилось 17, однако рассуждая об их карьере, нужно отметить другие аспекты.

Трусова стала первой фигуристкой в истории, которая сумела приземлить пять четверных прыжков в произвольной программе. До этого никто даже не включал такое количество элементов в четыре оборота, у Валиевой, к примеру, их всего три. Однако фигуристка заявила о своем намерении еще в начале сезона на открытых прокатах, но до Игр чисто исполнить произвольную с таким количеством прыжков не могла – сказывалась, в том числе, и травма ноги, которую она получила осенью. Из-за проблем со стопой Трусова была даже вынуждена пропустить этап Гран-при в Японии. Однако выполнить практически безошибочно пять четверных прыжков удалось на главном старте четырехлетия.

Но даже программа с таким уровнем сложности не позволила Трусовой забрать золотую медаль. И это ее достаточно сильно подкосило, после объявления всех оценок и перед награждением в эфир попала ее истерика, которая сопровождалась фразами «у всех есть золотая медаль, а у меня нет», «я ненавижу этот спорт», «больше никогда не выйдут на лед» и «все вы знали» в адрес Тутберидзе. Все это немного, но напоминает историю другой выдающейся российской фигуристки, которая также шла к золоту Игр и считалась главной фавориткой – четыре года назад в Пхенчхане Евгения Медведева сенсационно уступила дебютантке того сезона Алине Загитовой и взяла серебро. В связи с этим у многих поклонников фигурного катания возник вопрос – а не повторяется ли история заново?

Можно ли после такой вспышки от Трусовой ждать каких-то решительных действий в виде смены тренерского штаба, как в 2018 году сделала Медведева?

Впрочем, стоит помнить, что Трусова уже пыталась уйти от Тутберидзе к Евгению Плющенко, однако нужных фигуристке результатов этот союз не принес, и спустя примерно год спортсменка вернулась в «Хрустальный». И тут действительно не стоит забывать пример Медведевой, которая после ухода к Брайану Орсеру из действительно значимых достижений смогла добиться только бронзы чемпионата мира – 2019. Спортсменку замучали травмы, с которыми она выступала еще в олимпийский сезон, что сильно сказалось на ее результатах в дальнейшем. Осень 2020 года Медведева из-за пандемии коронавируса вернулась к Тутберидзе, которая и готовила ее к играм.

Под вопросом стояло и участие Трусовой в Кубке первого канала. Ее фан-аккаунт сообщал, что, несмотря на присутствие ее имени на афише, фигуристка не давала своего согласия на участие в турнире. Поэтому то, как сказалось на спортсменке такое болезненное поражение на Играх, покажет только время.

Анна Щербакова

Путь Анны Щербаковой на эти игры был весьма тернист – после чемпионата России многие эксперты в мире фигурного катания обсуждали, что спортсменку нужно заменить на Туктамышеву, а Евгений Плющенко даже предложил устроить дополнительное соревнование между фигуристками. Понятно, что никаких больше дополнительных соревнований устраивать не стали, а Щербакова отправилась на чемпионат Европы, где оказалась сильнее Трусовой и смогла подняться на вторую строчку. Безупречное исполнение обеих программ помогло ей и на Олимпиаде – ее прокаты менее техничны, однако по компонентам она вновь обошла Трусову с ее пятью четверными прыжками.

Сама спортсменка после Олимпиады заявила, что заканчивать карьеру пока что не собирается.

«О будущем пока не думала, но очень хочу кататься дальше и не представляю себя без фигурного катания. Не знаю, как будет выглядеть моя дальнейшая карьера, но заканчивать я точно не готова», — цитирует официальный Телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР) Щербакову.

Заканчивать карьеру сейчас Щербаковой действительно практически нет никакого резона, тем более с поднятием возрастного ценза. Без него можно было бы говорить о том, что ее могут вытеснить талантливые юниорки, которые владеют элементами ультра-си, как это в свое время произошло с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которая объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Однако с новыми правилами у Щербаковой появляется возможность еще некоторое время оставаться лидером сборной.

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