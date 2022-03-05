«Меня проигнорировали»: Мазепина убрали из «Формулы-1»

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о расторжении контрактов с российским пилотом Никитой Мазепиным и компанией его отца «Уралкалий», которая выделяла «конюшне» €20 млн в год и была ее титульным спонсором. Ранее главная гоночная серия мира отменила также Гран-при России.

Без России в «Ф-1»

В «Формуле-1» больше не будет ни российского этапа чемпионата мира, ни российского титульного спонсора команды «Хаас», ни ее же призового пилота.

Вслед за решением Международной автомобильной федерации (FIA) разорвать контракт на проведение Гран-при России, который должен был в 2022 году впервые состояться на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, о судьбоносных решениях объявила и американская «конюшня».

«Хаас» выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил ожидавшееся расторжение контрактов с российским пилотом Никитой Мазепиным, который должен был провести свой второй сезон в «Ф-1» и уже принял участие в первой сессии тестов в Барселоне.

Кроме того, расторгнут и договор с компанией «Уралкалий», принадлежащей отцу Никиты. От «Уралкалия» на счета команды ежегодно поступали €20 млн, что давало компании статус титульного спонсора.

В предыдущем сезоне «Хаас» вообще предстал в ливрее в цветах российского триколора как раз из-за спонсора и во многом в ответ на невозможность из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) использовать российский флаг самим пилотом команды, так как «Ф-1» официально считается чемпионатом мира. «Фееричный год»: как Непряева победила в общем зачете Кубка мира Российская лыжница Наталья Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус», победив... 05 марта 16:33

Уже на тестах в Барселоне в этом году «российскую» ливрею, оставшуюся в команде на сезон-2022, заменили на прежние бело-черные цвета из-за спецоперации вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

Команда избавилась от всех упоминаний «Уралкалия», как в виде наклеек на болидах и фургонах, так и во всех своих соцсетях. Но до сих пор о прекращении сотрудничества не говорилось.

FIA разрешила участвовать

Тем не менее 1 марта FIA выпустила официальный пресс-релиз, в котором допустила к участию в чемпионатах различных гоночных серий под своей эгидой пилотов из России. При этом они должны были гонять в нейтральном статусе, любая национальная символика для них была запрещена, а также они были обязаны не высказывать поддержку действий российских властей на Украине.

Таким образом, Мазепин мог бы остаться в команде, как и компания его отца Дмитрия — титульным спонсором, и лишь о бело-сине-красной ливрее пришлось бы забыть в любом случае.

Однако озвученное 5 марта решение вышло радикальным. Ни Никиты Мазепина, ни «Уралкалия» в «Хаасе» не будет.

«Дорогие фанаты и подписчики, я очень разочарован тем, что мой контракт на выступления в «Ф-1» разорван. Я понимаю все трудности, однако решения FIA вкупе с моим согласием принять предложенные условия, чтобы продолжить выступления, были полностью проигнорированы, и за этим односторонним шагом ничего не последовало. Лидеры уступили: немка Херрманн выиграла спринт на Кубке мира На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти женщины пробежали спринтерскую гонку... 05 марта 15:56

Бесконечно благодарю тех, кто попытался понять ситуацию. Выступления в «Ф-1» были для меня очень ценными, и я искренне надеюсь, что мы воссоединимся в лучшие времена. В ближайшие дни я смогу высказаться подробнее», – написал возмущенный Никита в своих Instagram и Twitter.

Давление спонсоров

По поступающей из разных источников информации, решение «Хаас» принял из-за давления со стороны других спонсоров коллектива. В частности, личный партнер другого пилота команды Мика Шумахера «1&1» поставил ультиматум, пригрозив уйти, если договоры с «Уралкалием» и Мазепиным-младшим не будут расторгнуты.

Но дело не в одной компании. Все остальные спонсоры «Хааса», а также общественное мнение были крайне негативно настроены по отношению к россиянам.

Атмосфера вокруг российского пилота, влипающего в скандалы как на треке, так и за его пределами, была токсичной и до украинских событий. Мазепин попадал в историю после появления видео, где он хватает девушку за грудь (против ее воли), ругался с командой по радио, вел борьбу за гранью допустимого с напарником на трассе, а его отец постоянно давил на команду, пытаясь добиться решений в пользу своего сына и угрожая остановкой спонсорской поддержки.

И ко всему прочему Мазепин на трассе был худшим пилотом «королевских автогонок». Понятно, что «Хаас» в предыдущей кампании был безнадежным аутсайдером, концентрируясь на новом сезоне, в котором меняется технический регламент.

Но при этом Никита проиграл Шумахеру 20 квалификаций из 22-х и в среднем уступал в квалификационном темпе напарнику 0,9 секунды — это просто «пропасть» для «Ф-1».

Проигрывал он немцу в темпе и в гонках, где был медленнее примерно на полсекунды с круга. По совместным финишам выиграл, естественно, тоже сын Михаэля Шумахера: 11-3.

Тревога за Шварцмана и Квята

Теперь под вопросом еще и будущее перспективного российского гонщика, вице-чемпиона «Формулы-2» Роберта Шварцмана, который остается в программе «Феррари» и должен провести две пятничных практики перед Гран-при в нынешнем сезоне. Результат в пользу Непряевой: россиянка выиграла «Большой хрустальный глобус» На официально объявленном предпоследним в сезоне-2021/22 этапе Кубка мира по лыжным гонкам... 05 марта 13:41

Да и Даниилу Квяту, подписавшему контракт в гонках на выносливость, тоже не стоит расслабляться — ситуация такова, что и с ним соглашение еще могут расторгнуть.

Ну а Мазепину сейчас не позавидуешь, поскольку в это время Никита уже не смог бы найти себе команду и серию даже без всех сопутствующих обстоятельств — все места разобраны и утверждены. Так что, вероятно, Мазепина в 2022 году мы в серьезных гонках не увидим.