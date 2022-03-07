«Странам Азии, БРИКС и СНГ могут пригрозить баном, если они выйдут на соревнования с россиянами»

Министерство спорта России планирует организовать новые соревнования совместно со странами СНГ и БРИКС из-за того, что российский спорт был исключен практически из всех турниров, которые проводятся под эгидой международных федераций. Также обсуждается создание новых регулярных спортивных лиг, которые будут открытыми, — в них смогут соревноваться спортсмены из любых других стран. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» поддержала эти идеи, однако высказала опасения, что страны БРИКС и СНГ могут подвергнуться давлению, если согласятся сотрудничать с Россией в сфере спорта.

Министерство спорта провело оперативное совещание с представителями спортивных федераций России, на котором были поставлены вопросы о поддержании этой сферы в стране, разработке нового календарного плана, а также изменению статуса и формы проведения международных турниров. В ходе совещания было решено, что российские турниры должны быть ориентированы в основном на страны, входящие в СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан) и государства БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Официальный сайт Федерации конного спорта России сообщает, что ведутся переговоры о создании совместных лиг с государствами, входящими в СНГ и БРИКС. Российские национальные соревнования при этом будут иметь открытый статус, чтобы спортсмены из этих стран могли принимать в них участие.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании Минспорта заявил о готовности к любому сотрудничеству. При этом к странам БРИКС и СНГ он также добавил ШОС, куда входят Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Индия.

«Мы подтвердили всем зарубежным партнерам неизменную готовность к дальнейшему сотрудничеству и проведению любых международных соревнований на территории нашей страны. Но мы видим, что в последнее время международные федерации самостоятельно принимают решение об изменении мест проведения соревнований. В текущей ситуации мы будем уделять особое внимание взаимодействию и проведению мероприятий прежде всего с нашими добрыми соседями — со странами СНГ, БРИКС, ШОС», — приводит слова Чернышенко Sport24. «Меня проигнорировали»: Мазепина убрали из «Формулы-1» Американская команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о расторжении контрактов... 05 марта 17:01

Самым ярким примером подобного соревнования, в котором могут принимать участие не только российские команды, но и зарубежные, стала Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В нынешнем сезоне участие в турнире принимали «Йокерит» (Хельсинки), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Барыс» (Нур-Султан), однако латвийский и финский клубы покинули лигу в связи с политической ситуацией. С момента основания КХЛ в 2008 году в лиге также выступали клубы из Словакии, Чехии и Хорватии — география хоккейного турнира весьма обширна. По этой причине с большой долей вероятности расширение именно хоккейной лиги новыми командами из стран СНГ не станет проблемой.

Однако такая обширная география может стать проблемой при организации новых регулярных соревнований для не столь богатых видов спорта, как хоккей, где клубы могут позволить себе дорогостоящие перелеты раз в неделю или чаще.

Кроме того, дополнительные трудности возникнут у стран, более отдаленных от России, чем СНГ. Командам из БРИКС придется регулярно преодолевать от 4 до 15 тысяч километров, а делать это на постоянной основе весьма проблематично. С такими же проблемами столкнутся и страны СНГ, когда настанет их очередь отправляться на выезд.

Если говорить о футболе, то сотрудничество с другими государствами может привести к созданию аналога Лиги чемпионов — турнира, где матчи проводятся не так часто, как в домашних чемпионатах.

На групповом этапе, который проходит в осеннюю часть сезона, играются шесть матчей, три из которых — домашние. В случае создания такого турнира привлечение зарубежных команд не станет столь проблематичным и сможет повысить общий интерес к российскому футболу. По такому же принципу в этом сезоне проводился Кубок России — сначала групповой этап, а затем стадия плей-офф. Не исключено, что и этот турнир может быть модифицирован под участие в нем клубов из других стран.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением, что в случае модифицирования именно Российской премьер-лиги нужно будет внимательно изучать команды, которые могут играть в ней, поскольку важным аспектом становится сохранение конкурентоспособности чемпионата. Отменить вылет из РПЛ и остановить сезон: что предлагают клубы для футбола под санкциями По информации СМИ, Российская премьер-лига рассматривает вариант с более ранним завершением... 04 марта 14:59

«Это хорошая, объединяющая и стимулирующая идея. Ничего не могу сказать против этого решения. Только практика скажет, хорошее это решение или нет.

Но у меня есть сомнения со спортивной точки зрения. Многие говорят, что нашу Премьер-лигу надо уменьшить до 12, кто-то говорит до восьми команд. Хотят, чтобы была конкуренция и меньшее количество аутсайдеров. Задача Российского футбольного союза (РФС) через эту призму посмотреть, насколько полезно будет для них такое объединение.

Да, раньше были шикарные команды — минское «Динамо», киевское «Динамо». Сейчас нет таких команд по силам. Аналитикам РФС я бы посоветовал внимательно изучить составы, команды, их уровень. Идея одна — сохранить конкурентоспособность лиги», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Немного легче будет устроить подобные соревнования в фигурном катании. Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще предстоит организовать следующий сезон удобным для спортсменов образом, и стоит вспомнить, что в России проводится Кубок страны, который по своему устройству очень схож с международной серией Гран-при. Соревнование состоит из нескольких этапов и финала, и технически пригласить на него иностранных фигуристов не так уж сложно. Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволит иностранным спортсменам принять в них участие.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одобрила этот формат, поскольку он может внести разнообразие в российские турниры.

«Интересное решение! Для разнообразия, я считаю, такой формат очень даже хороший! У нас с Китаем не будет конкуренции? Почему же вы списали людей. Каждый выходит работать за себя. Не имеет значения, какие будут страны. Что касается списка стран, считаю, что их будет вполне достаточно», — сказала Тарасова «СЭ».

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» тоже поддержала эту идею, однако высказала опасения, что на другие страны может быть оказано давление, если они согласятся соревноваться с Россией. Чемпионат России вместо мира, Кубок страны вместо Гран-при: что ждет фигурное катание В связи с отстранением российских фигуристов от международных соревнований перед Федерацией... 06 марта 15:17

«Спортсменам нужна соревновательная лига. В свое время Россия приняла решение участвовать в европейских турнирах, но теперь у нас есть вариант обратить свой взгляд на Азию — там тоже есть подобные континентальные соревнования.

Вопрос в том, как будут вести себя страны, если Россия начнет участвовать в азиатских чемпионатах. Они могут сказать, что не будут выступать на этих турнирах, если там есть Россия. Хватит ли им стойкости не бойкотировать подобные соревнования?

В наших турнирах могут принимать участие Азия, БРИКС, СНГ — главное, чтобы потом к ним не применяли санкций за это. Им ведь могут пригрозить баном, если они выйдут на соревнования с россиянами — вот тогда им придется принимать решение. Главное, чтобы не было такого шантажа. Это политика, которая к спорту не имеет отношения.

Понятно, что со временем все закончится и российские атлеты вернутся обратно. Но сейчас главное, чтобы у спортсменов была регулярная практика и чтобы они не теряли опыт.

Пока у меня нет прогнозов по поводу того, как скоро могут быть организованы такие турниры со странами БРИКС и СНГ. Сейчас закончится Паралимпиада, многие сезоны близки к завершению. Возможно, и не надо будет придумывать соревнования, потому что все вернется на круги своя. У меня есть надежда на это. В любом случае, у нас всегда есть возможность организовать старты в России. Мы можем сделать это достаточно быстро», — подытожила Журова.