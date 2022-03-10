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Спорт

«Больше всех вдохновляет Щербакова: у нее были переломы, как и у меня, но она добилась своего»

Фигурист Егадзе рассказал о занятиях с Тутберидзе, уходе Косторной и уважении к Slava Marlow

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Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с короткой программой на Гран-при в Сочи

Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с короткой программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
Грузинский фигурист Ника Егадзе в интервью «Газете.Ru» рассказал, как попал в группу Этери Тутберидзе, хотя изначально хотел лишь поставить программы у Даниила Глейхенгауза, как вдохновился примером Анны Щербаковой и справился с тремя переломами после переезда в Москву, объяснил, почему не обратил особого внимания на уход Алены Косторной, и рассказал о серьезном увлечении музыкой а также о желании посотрудничать со Slava Marlow и другими известными исполнителями.

«Немного боялся Тутберидзе поначалу, но это прошло»

— Как ты увлекся фигурным катанием в Грузии? Далеко не самый популярный вид спорта в твоей стране.

— В фигурное катание меня привели родители, когда мне было шесть лет, — для здоровья, хоть у меня и не было особых проблем с ним.

Поначалу мне не очень нравилось заниматься, да и условия были не совсем комфортными: если стандартный каток размером 60х30 метров, то у нас он был примерно 20х20. Я там прозанимался 2,5 года, пока каток не закрыли на ремонт. В итоге его ремонтировали три года (смеется).

Все это время я не катался, поддерживал форму только в зале, занимался учебой и в общем-то забыл про фигурное катание.

Когда каток снова открыли, мне было уже 13. Но я решил вернуться и снова попробовать. У меня начало получаться — я очень любил прыгать, — и в 14 лет я перебрался в другой город — Батуми, где каток был побольше.

— А спустя еще год ты уже переехал в Москву и стал заниматься в группе Этери Тутберидзе.

— Да. Я понимал, что в Грузии особых перспектив нет, а в Москве работают очень хорошие специалисты. Чтобы продолжать прогрессировать, мне надо было переехать. Я отправился в Москву с мамой, а учиться продолжил в Грузии дистанционно. Таким образом я закончил школу, а теперь учусь онлайн в институте на спортивном направлении.

— Чем твоя жизнь в Москве отличается от жизни в Грузии?

— Основное отличие было в том, что поначалу у меня было мало друзей и знакомых, но со временем их стало больше. В Грузии у меня семья: в данный момент я живу в Москве один.

Еще сложность в том, что у меня нет российского паспорта, поэтому раньше я каждые три месяца возвращался в Грузию, чтобы сделать новую визу. Этой зимой я провел на родине больше месяца, пока занимался этим вопросом, и лишь недавно вернулся к тренировкам в Москве.

К счастью, теперь мне дали визу на год, и я смогу реже проходить эту процедуру. Сейчас начал потихоньку восстанавливать кондиции. Раньше из-за частых переездов в Грузию и обратно я постоянно терял форму: когда на три недели уезжал делать визу, то все это время не мог выходить на лед.

— Как тебе удалось в таких непростых условиях попасть в группу Тутберидзе?

— Изначально я просто хотел поставить программу у Даниила Марковича Глейхенгауза. Приехал на сборы группы Этери Георгиевны, и там мне уже очень сильно помогла Федерация фигурного катания Грузии: президент федерации сделал многое для того, чтобы я смог кататься в этой группе.

Теперь со мной на тренировках работают Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович Дудаков — все в одинаковой степени, а программы ставит только Даниил Маркович.

— Как строится твое взаимодействие с тренерами? На этапе Гран-при в Сочи видела, что ты часто подъезжал к Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу на тренировках и о чем-то советовался, в то время как большинство фигуристов работали самостоятельно.

— Мне кажется, что я общаюсь с тренерами столько же, сколько и остальные спортсмены, а в Сочи дело было в том, что я неожиданно туда попал.

Мне сказали, что надо ехать на Гран-при Сочи, когда я находился в Грузии, в очередной раз делал визу и не катался уже десять дней. По этой причине в Сочи я так много консультироваться с тренерами — обсуждали мои ошибки и что нужно исправить. После десятидневной паузы всегда немного тяжело вернуться в рабочий режим.

— Как прошел твой первый день в «Хрустальном»?

— Это была самая обычная тренировка.

Я приехал, познакомился с тренерами, затем вышла Этери Георгиевна, я с ней поздоровался и просто стал выполнять задания. Немного боялся ее поначалу, но это прошло.

— Тутберидзе хорошо знают в Грузии?

— Да, ее знают, но я бы не сказал, что очень хорошо. Все-таки в Грузии фигурное катание не столь популярный вид спорта. Но сейчас мы делаем все, чтобы оно стало более популярным, чтобы про него в стране узнало как можно больше людей. Федерация очень старается для этого.

— Ты говорил, что иногда Тутберидзе даже просила тебя научить ее каким-то словам по-грузински.

— Да, обычно что-то простое — типа «Привет» или «Как дела». В контексте какой-то ситуации она может подозвать меня и попросить перевести что-то на грузинский, но это не про фигурное катание. В грузинском языке нет своих слов для терминов фигурного катания — все звучит так же.

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Фигурист из группы Этери Тутберидзе Ника Егадзе выступает с произвольной программой на тренировке Гран-при России

Фигурист из группы Этери Тутберидзе Ника Егадзе выступает с произвольной программой на тренировке Гран-при России

Денис Гладков/«Газета.Ru»

«Не обращал внимания на уход Косторной»

— Что тебя сильнее всего удивило в новой группе?

— Система тренировок сильно отличалась. Раньше я так много никогда не прыгал, да и вообще так много не тренировался.

В этой группе следят за моим весом, здесь мы каждый день взвешиваемся. Да и сам стараюсь следить за весом, чтобы было меньше травм и проблем со здоровьем. Чем больше вес, тем выше риск травм.

Занятия стали более сложными: мы много работали над связками, поменялась техника прыжков… График стал более плотным. Больше прыжков, хореографии, танцев. В Грузии танцами я практически не занимался.

— В «Хрустальном» ты стал работать над хореографией с Алексеем Железняковым?

— Да. Занятия с ним помогли мне больше раскрыться. Конечно, еще есть куда двигаться и расти, но я стал более хореографичным. Также к нам приглашали хореографов, с которыми мы работали у станка, — это тоже помогло.

— Алексей Железняков ярко заступается за группу Тутберидзе в соцсетях. Как вы с ребятами реагируете на его высказывания?

— Честно, не следил за ним в соцсетях, так что не могу ничего сказать про его посты.

— Кто для тебя самый близкий человек сейчас в группе?

— Морис Квителашвили. Он сильно помог мне освоиться в группе и продолжает поддерживать в любой ситуации.

Вообще у нас очень дружная команда. Девочки дарят нам на 23 февраля подарки и открытки, и мы им в ответ на 8 марта. Даже на 14 февраля в прошлом году мы с Морисом видео записали — всегда пытаемся сделать что-то креативное.

На Новый год тоже обычно поздравляем друг друга в группе — только в этом году было немного не до того, потому что шел очень напряженный сезон. В самом разгаре была подготовка к чемпионату Европы.

— А был ли какой-то праздник, когда ребята вернулись с Олимпийских игр?

— Я прилетел из Грузии позднее, поэтому не знаю, как именно их встречали здесь после Олимпиады. Знаю только, что поздравили всех, и я очень рад за них. Все показали на Играх свой максимум.

— А когда фигурист уходит из группы, устраиваются ли какие-то проводы? Например, недавно ушла Алена Косторная.

— Нет, ничего особенного в таких случаях не устраивают. Откровенно говоря, я не обращал внимания на уход Алены. Это тоже случилось до того, как я вернулся из Грузии, и прошло без меня, так что я никак не воспринял это.

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Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

«До сих пор больше всех вдохновляет Щербакова»

— Отец Анны Щербаковой рассказывал, что у вас в группе проводятся баттлы: фигуристы делятся на команды и соревнуются в исполнении прыжков.

— Честно, про это не знаю. Видимо, когда проводились эти баттлы, я сидел с переломом и не застал их.

— В интервью «Спорт-Экспрессу» ты рассказывал, что получил перелом, как только переехал в Москву. Почему так получилось? Перестарался в начале?

— Возможно, где-то и перестарался, но, скорее всего, это была проблема роста.

Мышцы не успевали за костями. Они были слабыми, а я все равно продолжал тренироваться. И начались переломы. Всего их было три — и три операции. И еще одна будет. Не знаю пока когда, но ее надо делать — доставать титановые болтики из ноги.

— Это все после 15 лет началось?

— Да. Первый перелом был в 15 лет, второй в 16, третий в 17. Самый сложный был первый. После операции я еще месяц был в гипсе, потом еще две-три недели хромал, затем началась реабилитация. Хочу сказать огромное спасибо грузинской федерации, которая в тот момент очень поддерживала и помогала. А главное — всегда в меня верила.

— Что стимулирует тебя продолжать кататься? Раньше ты говорил, что больше всего из фигуристов тебя вдохновляет именно Анна Щербакова.

— Да, это до сих пор так.

Аня всегда борется до конца на каждом старте и показывает отличные прокаты. Кроме того, у нас немного похожие истории: у нее тоже были переломы, как у меня, — в том числе и в этом году. Но она восстанавливалась после них и добивалась своего, — это очень круто на самом деле.

После такой тяжелой травмы Аня показывала на соревнованиях четверные флип и лутц — я считаю, что это просто супер.

— А из зарубежных фигуристов кто тебя вдохновляет?

— Нэйтан Чен. Я болел за него на Олимпиаде и очень рад, что он выиграл. Мне действительно нравится его катание: все прыжки у Нэйтана очень четкие и очень техничные.

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Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»

«На следующую Олимпиаду буду строить уже серьезные планы»

— На Олимпиаде в Пекине Грузия впервые выступила в командном турнире и была близка к тому, чтобы попасть в произвольную программу. Правда, за Грузию выступали много бывших россиян — Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Мария Казакова и Георгий Ревия. Сколько нужно времени, чтобы за Грузию выступали исключительно отечественные фигуристы?

— Надо построить в Грузии катки, и тогда развитие фигурного катания пойдет быстрее. Таланты у нас есть. Но я очень рад, что сейчас наша команда усилилась классными фигуристами. Участие сборной Грузии в командном турнире Олимпиады — это большой успех.

— В этом сезоне у сборной Грузии была одна квота в мужском одиночном катании, и ты боролся за попадание на Олимпиаду с Морисом Квителашвили. Чего не хватило, чтобы выиграть конкуренцию?

— Не хватило уверенности в себе. Я не очень рассчитывал на эту Олимпиаду, хотя понимал, что всякое может случиться и надо готовиться. Однако Морис в этом сезоне показал хорошие результаты и по праву получил путевку на Олимпиаду. Я за него очень болел. Но на следующую Олимпиаду я буду строить уже серьезные планы.

— Как в целом запомнишь этот сезон?

— Для меня это в принципе первый сезон в карьере. До этого я нигде не выступал 3,5 года, не считая того юниорского чемпионата мира, который прошел в 2020 году.

В сезоне-2021/22 я, конечно, остался недоволен многими своими стартами. На Гран-при в Сочи, например, мне удалась произвольная программа, но короткая не получилась совсем. Что касается чемпионата Европы, то там были свои сложности, и я не смог показать многое из того, что было задумано. Но надо просто идти и работать дальше.

— Какие планы на остаток сезона?

— Думаю, никуда больше не поеду, потому что на юниорский чемпионат мира я уже не прохожу по возрасту. Буду тренироваться в Москве, работать над вращениями и скольжением. Также стоит задача выучить остальные четверные прыжки. Сейчас я исполняю тулуп и сальхов, но уже пробовал делать лутц и флип. Были неплохие попытки четверного лутца, но время покажет. Главное — собирать все на соревнованиях.

— Вся группа продолжает сейчас тренироваться, несмотря на то что почти никто не поедет на чемпионат мира?

— Да, мы продолжаем работать в обычном режиме.

«Хотел бы посотрудничать со Slava Marlow и другими исполнителями, у всех бы чему-то научился»

— Какие у тебя есть увлечения, помимо фигурного катания?

— Меня вдохновляет музыка — я пишу ее на компьютере в разных жанрах. В 2020 году во время карантина мне было совсем нечего делать, все было закрыто, я начал лазать в компьютере — и увлекся этой программой. Пока сочиняю без текста — только музыку. Выкладываю ее на своем Youtube-канале.

Ориентируюсь на зарубежных исполнителей — таких, как Трэвис Скотт и NLE Choppa, — слушаю их биты и мелодии. Из российских исполнителей мне нравятся биты Slava Marlow — мне кажется, он лучший в России в этом деле. Также вдохновляют биты Скриптонита.

Если бы была возможность, то когда-нибудь хотел посотрудничать с ними и вообще с любым известным исполнителем. У всех бы чему-нибудь научился и взял что-то новое для себя.

— А не хотел бы вести свой блог на YouTube, как Морис Квителашвили и Алена Косторная?

— Морис и Алена снимают крутые блоги, но меня самого не очень это интересует. Я бы больше сосредоточился на музыке.

— Мог бы написать музыку для фигурного катания?

— Это уже очень сложный уровень. Пока не задумывался об этом.

— Ты выкладывал в Instagram Stories фото с игроком сборной России Денисом Черышевым. Футболом тоже увлекаешься?

— Да, слежу немного. Болею за «Реал Мадрид», когда есть время, смотрю матчи. Бывает, что очень устаю после тренировок, и уже нет сил даже смотреть, но все важные матчи я обязательно включаю.

В какой-то момент у «Реала» пошел спад, хотя в целом он мне нравится под руководством Карло Анчелотти. И мне кажется, что команде нужен Килиан Мбаппе. Такой классный, быстрый нападающий, как Мбаппе, «Реалу» точно не помешает.

— А Эрлинг Холанд?

— Он тоже очень сильный футболист, но я не знаю... Пусть это уже «Реал» сам решит (смеется).

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