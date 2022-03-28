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Спорт

«Фигурное катание на этом не закончится»: что говорят о возможном уходе Щербаковой из спорта

Олимпийская чемпионка Щербакова не исключила завершения спортивной карьеры

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Анна Щербакова перед началом соревнований Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Анна Щербакова перед началом соревнований Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Александр Вильф/РИА «Новости»
Российская фигуристка Анна Щербакова, которая сегодня празднует свой 18-й день рождения, заявила о возможном завершении профессиональной карьеры. Воспитанница заслуженного тренера России Этери Тутберидзе допустила подобное развитие событий в случае, если ей не удастся вернуться на мировой лед и бороться за награды на международных соревнованиях. Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что фигурное катание не перестанет существовать после ухода Щербаковой, а Максим Маринин отметил, что спортсменка сама решит вопрос о продолжении или прекращении своей карьеры.

По окончании соревнований на Кубок Первого канала в Саранске действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова порассуждала на тему планов на будущее.

Фигуристка заявила, что из-за неясности с вопросом допуска российских спортсменов на международные старты не исключает ухода из профессионального спорта.

«Пока, я думаю, не только у меня так все сумбурно. Никто не знает, что нас ждет, поэтому я буду смотреть по ситуации. Пока хочется просто отдохнуть от этого сезона и прийти в себя, потому что, хоть он и был удачный, с яркими моментами, но для всех сложный, хочется выдохнуть, а дальше будем уже принимать решение ближе к новому сезону.

Может ли повлиять сумбурное будущее на решение? Наверное, напрямую влияет на мое решение. Да», — приводит слова Щербаковой «Чемпионат».

Слова Анны в мире фигурного катания восприняли спокойно. Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух отметил, что у спортсменки накопилась моральная усталость за последнее время.

«Аня — умная девочка. Просто так слова на ветер не бросает. Конечно, уверен, она очень устала за два сезона. Щербакова убедительно выиграла все турниры, которые есть в фигурном катании. Не думаю, что это окончательные слова.

Но в любом случае Аня — великая фигуристка, вошедшая в историю фигурного катания. Будет кататься — будем счастливы, завершит карьеру — так же будем ее всегда поддерживать. Думаю, тут других мнений быть не может», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин усомнился в твердости намерения Щербаковой завершить профессиональную карьеру.

«Понятия не имею, серьезно ли Анна говорила о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей — здесь и сейчас выигрывает сильнейший.

Щербакова — человек, которым можно восхищаться, восторгаться ее способностью, как бы тяжело ни было, собираться именно в нужный момент. Все это очень дорогого стоит», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в данный момент спекуляции на тему ухода Щербаковой из спорта выглядят глупо.

«Эта тема высосана из пальца. У нас мало девочек, которые могут кататься, или что? Ну и что, что она олимпийская чемпионка? Захочет — закончит, не захочет — не закончит. Фигурное катание на этом не закончится. Нужно уважать ее решение, об этом даже говорить глупо.

Я — олимпийский чемпион 2006 года, давайте я буду кататься пожизненно? И мы будем это обсуждать? Смысл об этом рассуждать, я вообще не понимаю? Анна имеет право сейчас закончить выступать. Но фигурное катание как было, так и остается», — заявил Костомаров «Газете.Ru».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Щербаковой не нужны советы по поводу своего дальнейшего будущего.

«Каждый сам ищет мотивацию вместе со своим тренером. Поэтому никаких рекомендаций я ей дать не могу. Как Аня посчитает нужным, так она и сделает. И будет абсолютно права в любом случае. Никто лучше нее это решение не примет», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Солидарен с ней и олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин заявивший о том, что 18-летняя фигуристка способна решить вопрос о своем спортивном будущем так, как считает нужным.

«Мне очень сложно комментировать чьи-то заявления в силу того, что это личное дело спортсмена. Многие уходят из большого спорта потому, что прошли пик карьеры, достигли того, чего хотели, или наоборот.

Я не знаю, как чувствует себя Аня, у нас разрыв между поколениями очень большой.

Если она примет такое решение, то вполне имеет на это право, я не могу это оценивать», — заявил Маринин «Газете.Ru».

Экс-фигурист отметил, что в активе Щербаковой есть главная спортивная награда — золото Олимпийских игр, которое удается выиграть совсем не многим атлетам.

«Олимпийские игры — апогей спортивной карьеры. У тебя не может быть золота чемпионата России или золота чемпионата Европы, но став олимпийским чемпионом, ты достиг наивысшей точки. Лишь единицам это удается. Аня каталась превосходно, использовала свой шанс, выиграв у сильнейших фигуристок планеты. Выдержала огромное давление — для многих девушек это была первая Олимпиада.

Кто-то справился чуть лучше, кто-то справился чуть хуже, но нужно понимать, что это спорт высших достижений, и первое место на пьедестале всего одно, а высококлассных фигуристок очень много.

Аня прошла по краю лезвия, поэтому мне понятны ее слова о возможном уходе из спорта. Повторить такой успех, в то время как подрастает очень много талантливых девочек и усиливается конкуренция, будет непросто», — заключил Маринин.

Александр Жулин призвал в данный момент не рассматривать слова Щербаковой серьезно, так как в течение короткого времени все может измениться.

«Мне кажется, что сейчас такая ситуация — вообще ничего непонятно. Все на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется.

Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что.

Как все кончится, будем дальше смотреть», — передает слова Жулина «Чемпионат».

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