«Инфантино провел хорошую работу»: Россия остается членом ФИФА

31 марта прошло заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Существовала вероятность, что по итогам заседания Россию могут исключить из организации, но этот вопрос так и не появился в повестке. Бывший тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов в беседе с «Газетой.Ru» призвал смотреть в будущее с оптимизмом, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что это знак уважения к России в целом и к российскому футболу в частности, а экс-наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не руководствовался своими уставными нормами и безосновательно отстранил Россию от стыковых игр.

За несколько дней до заседания конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) стало известно, что в повестку под четвертым номером плана мероприятия включен пункт «Приостановление членства или исключение ассоциации». Учитывая, что российские спортсмены сейчас практически лишены международных стартов, футбольная общественность посчитала, что речь может идти об отечественных атлетах. Также существовала вероятность, что речь идет о Кении, Зимбабве и Пакистане. Эти страны не могут быть членами организации из-за того, что в их футбольные дела активно вмешиваются правительственные организации. Единственный россиянин на ЧМ-2022: история камерунца Гаэля Ондуа На чемпионате мира по футболу 2022 года, несмотря на отсутствие сборной России, сыграет... 30 марта 23:17

Напряжение возросло, когда на заседании стали голосовать за приостановку членства или исключение организации. Сначала практически единогласно все проголосовали против Пакистана, затем санкции против Зимбабве и Кении также не нашли поддержки делегатов. Однако о России не прозвучало ни слова, а президент организации Джанни Инфантино объявил о переходе к следующему пункту — утверждению повестки 72-го конгресса.

Стало ясно, что Россия остается в мировой футбольной семье. Правда, запрет на участие российских клубов в еврокубках, а также сборной в отборочных матчах к мундиалю никто не снимал. Этот вопрос находится в юрисдикции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что это знак уважения к России и российскому футболу.

«Очень приятная новость, она меня порадовала. Это знак уважения к России в целом и к российскому футболу в частности, к Российскому футбольному союзу. Действительно, была реальная опасность, что кто-то выдвинет предложение [об отстранении РФС], за него нужно было бы голосовать. Но раз все прошло так хорошо, значит, Джанни Инфантино провел хорошую работу. Вчера был совет ФИФА – видимо, там обсудили эту тему и вынесли мнение, что не стоит поднимать этот вопрос на заседании конгресса. «Это чушь»: может ли Россия войти в Азиатскую конфедерацию футбола 28 марта стали появляться слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию футбола... 28 марта 19:50

На конгрессе есть пункт утверждения повестки дня. И кто-то мог дополнительно в нее включить этот вопрос. Но коль скоро никаких предложений не было, значит, это решение окончательное. Так что будем теперь бороться за восстановление разрешения нам играть в цикле-2022/23. Это приятная новость, которая вселяет энтузиазм и надежду», — считает Колосков.

Бывший тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов призвал смотреть в будущее оптимизмом.

«Замечательно, что Россию не исключили. Сейчас непростой период, ходят разные слухи. Не стоит на них обращать внимание. Конечно, если бы это произошло, то это был бы один из худших вариантов для нас. Но все закончилось благополучно. Надо двигаться дальше и смотреть в будущее с оптимизмом», — заявил Колыванов.

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что в ФИФА к России всегда относились хорошо, и он не знает, кто пустил слухи о возможном исключении России.

А экс-наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что у него были опасения касательно исключения России.

«Были ли опасения, что Россию могут исключить из ФИФА? Действительно, были, но было и понимание, что мир – это не Европа. И если Европа, особенно западная ее часть, однозначно настроена против России, то остальной мир несколько по-другому относится к событиям на Украине. Правильно говорит Инфантино: подобное происходит то там, то там. Мы все это помним, и как Белград бомбили – тоже помним. Я считаю, эта позиция куда более правильна.

Плохо то, что отбор на чемпионат мира проводит Европа – при этом сам чемпионат проводит ФИФА, а не УЕФА. Получаются нестыковки: решения УЕФА не согласовываются с позицией ФИФА. Что мы можем по этому поводу сказать? Мы видим несогласованные действия. Одно дело, когда проводится чемпионат Европы, и УЕФА принимает однозначное решение. И другое – отбор чемпионата мира, здесь решение УЕФА некорректно. Юридических оснований дисквалифицировать сборную России не было, это политическое решение. И это подтверждается позицией ФИФА. Она соответствует уставу ФИФА, а УЕФА не руководствовался своими уставными нормами и безосновательно отстранил Россию от стыковых игр.

Может ли позиция ФИФА стать сигналом для снятия санкций с российского футбола? Думаю, да», — сказал Гаджиев.

Не обошлось и без приятных новостей: в ходе заседания русский язык был утвержден в качестве официального в организации. До этого момента официальными языками были только английский, французский, немецкий и испанский. Людей насмешишь: когда спортсмены слишком рано праздновали победу Минувшей ночью сборная США отпраздновала выход на чемпионат мира по футболу в Катаре, забыв... 28 марта 21:23

По видеосвязи выступил бывший народный депутат Украины, языковой омбудсмен страны Тарас Кремень. Вопреки ожиданиям, он лишь поблагодарил ФИФА за поддержку и не сказал ни слова о возможном отстранении России от мирового футбола.

Инфантино призвал мировых лидеров прекратить конфликты.

«Я обращаюсь ко всем, кто обладает властью в этом мире, ко всем, кто занимает важные политические посты: пожалуйста, прекратите эти конфликты. Ради наших детей, ради нашего будущего», — заявил Инфантино.

Но к этой позиции у журналистов были вопросы.

«Разве правильно, что представители РФС сейчас здесь? Есть ли у ФИФА планы отстранить РФС?» — поинтересовался корреспондент Press Association.

«Решение о России было принято около месяца назад. РФС апеллировал в CAS, и мы ждем результатов — посмотрим, что будет дальше. Я искренне надеюсь, что конфликт закончится, и мы снова сможем играть в футбол вместе. Потому что это то, что необходимо в этой стране. Россия — футбольная страна, как и любая другая федерация, которая не была отстранена. Если конгресс ФИФА не может объединять людей, нам лучше остановиться и разойтись по домам», — заявил глава ФИФА.

«Если посмотреть на события прошлого века, кто влиял на людей? Нельсон Мандела и Махатма Ганди. Они не пошли по пути насилия, они шли мирным путем. Думаю, футбол — именно об этом. Он объединяет людей и рушит барьеры. Я верю, что нам нужно смотреть на реалии этого мира и учиться заново жить друг с другом. Нужно быть более терпимыми, понимающими», — добавил Инфантино в ответ на вопрос о роли ФИФА.

Также глава организации заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации в 2023 году и рассказал, что ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года.