Новые правила на мундиале: как ФИФА меняет футбол

Резервный судья Марсело Ван Гассе (Бразилия) и Домагой Вида (Хорватия) во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Международная федерация футбола планирует увеличить количество компенсированных в футбольных матчах минут, начиная с финальной части чемпионата мира — 2022 в Катаре. «Газета.Ru» вспоминает о важных изменениях в футбольных правилах, в разное время менявших игру.

Новое правило

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует увеличить компенсированное время к таймам на предстоящем чемпионате мира в Катаре, сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Как утверждает источник, президент ФИФА Джанни Инфантино обсуждал данное нововведение во время своей поездки в Италию. Если изменение будет введено, то время матчей должно будет превысить 100 минут.

Ожидается, что изменения вступят в силу на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, но сначала их должен рассмотреть и одобрить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Мундиаль — поле экспериментов

Однако за одобрением дело, вероятно, не станет. Финальные части чемпионатов мира по футболу уже давно являются плацдармом для опробования нововведений в правилах. Де Брейне исполнил бильярдный удар: «Ман Сити» с трудом взломал оборону «Атлетико» В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с минимальным счетом... 06 апреля 08:14

Так, например, в 1990 году на мундиале в Италии были внесены изменения в правило определения положения «вне игры». Если раньше для того, чтобы избежать офсайда, атакующий игрок должен был находиться строго дальше от ворот, нежели два игрока соперника, то теперь можно было быть не дальше, а на одной линии с оппонентом.

Правило прижилось, и в дальнейшем офсайды стали определяться именно так. Разве что периодически арбитрам дают инструкции то трактовать спорное положение в пользу атаки, то высчитывать сантиметры между защитником и нападающим.

А вот на чемпионате мира 1994 года в США изменений было уже побольше, хотя в основном они носили характер косметических.

Впервые около скамеек запасных появились прочерченные пунктиром технические зоны, а арбитрам разрешили надевать цветные футболки, облачив их в желтые, красные, голубые, зеленые и даже сиреневые майки.

Но, пожалуй, главное нововведение касалось именно правил игры: на ЧМ-1994 арбитры впервые в обязательном порядке стали предъявлять сразу красную карточку за подкат сзади.

Это изменение было призвано снизить градус грубости в игре, и арбитры действительно выписали немало удалений на том турнире, заставив футболистов лететь в опасные подкаты не так безрассудно.

С тех пор данное правило подверглось определенным корректировкам. За подкат сзади, особенно если попасть в ногу оппоненту, действительно легко можно схлопотать удаление, но все же не каждый такой прием в современном футболе карается красной карточкой.

На чемпионате мира 2002 года голкиперам разрешили делать с мячом в руках сколько угодно шагов (раньше можно было не больше четырех), но при этом держать игровой снаряд в руках теперь нельзя больше шести секунд.

Правило действует в том же виде и до сих пор, однако по факту назначение свободного удара за подобную затяжку игры голкипером является чем-то экстраординарным. Фактически арбитры на высоком уровне данный пункт правил игры вообще не применяют. Ожидаемый исход: «Бенфика» проиграла «Ливерпулю» В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне... 06 апреля 08:13

С мундиаля-2006 игрокам запретили выходить на футбольное поле с украшениями. Сначала футболисты вынуждены были заклеивать кольца и сережки в ушах пластырем, но через несколько лет им уже пришлось их снимать перед выходом на поле.

Знаковые нововведения

Но изменения в игру миллионов, причем самые что ни на есть радикальные, вводятся не только в финальных стадиях чемпионатов мира. Важных изменений было много и в другие годы.

В 1992-м, например, голкиперам запретили касаться мяча рукой после передачи назад от своего футболиста, что можно было делать раньше. Это нововведение очень серьезно трансформировало игру.

Два года спустя, но еще до чемпионата мира, была повсеместно введена система с тремя очками за победу вместо двух, как было раньше. Это было сделано, чтобы стимулировать стремление играть на победу, а не довольствоваться ничьей, значение которой снизилось с половины виктории до одной трети.

Только в 1995 году правило с тремя заменами приобрело формат, который действовал до начала пандемии коронавируса. А уже во время нее число замен увеличилось до пяти (плюс одна в дополнительное время кубковых матчей), хотя на них есть ограниченное количество слотов (в перерыве игры и три во время игрового времени).

До 1998 года не засчитывались мячи, забитые прямыми ударами от ворот, которые тогда классифицировались как «свободный удар». Теперь он называется «начальным», как при розыгрыше с центра поля, и гол с него будет засчитан. Такие мячи, конечно, большая редкость, но иногда все же случаются в профессиональном футболе.

Уже в XXI веке появились и другие нововведения. До начала эпохи видеоповторов ФИФА расставила по одному арбитру за каждыми воротами, чтобы те помогали главному увидеть все нюансы единоборств в штрафной площади, хотя желаемого эффекта добилась вряд ли.

В 2016 году при розыгрыше с центра поля больше не нужно было два человека, так как мяч разрешили пасовать не только вперед, но и назад.

Ключевое изменение, о котором говорили много лет, было наконец утверждено в 2018 году. Появилась система видеосудей — VAR.

И хотя видеопомощь судьям в поле зачастую вызывает серьезные вопросы и нарекания, это революционное изменение точно сделало игру лучше.

Ну а самым последним важнейшим изменением стала отмена правила выездного гола в еврокубках и других турнирах, где противостояние состоит из двух матчей. Раньше при равенстве по их сумме дальше проходила команда, забившая больше в гостях, теперь же это уже не фактор, и вопрос о победителе решается в дополнительное время или серии пенальти.

Идеи Венгера

При этом ФИФА никогда не прекращает работу над модернизацией правил и все время старается сделать футбол лучше, разрабатывая инновации, которые, правда, далеко не всегда принимает IFAB. От Карполя до Тутберидзе: почему тренеры жестко обращаются со спортсменами Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о качествах тренера... 05 апреля 21:52

Так, пару лет назад на детском турнире Football For Future Cup были опробованы новинки, разработанные под руководством знаменитого тренера, а ныне руководителя департамента ФИФА по изменениям правил Арсена Венгера.

Матчи проходили в формате двух таймов по 30 минут, при этом время останавливалось при выходе мяча за пределы поля. Замены разрешалось делать в неограниченном количестве, за желтые карточки игроков удаляли на пять минут, а ауты вводились ногами, как в мини-футболе.

Все это вроде как должно было модернизировать футбол, сделать его более интересным для нового поколения, которому как будто бы тяжело на протяжении двух часов сохранять концентрацию на действе, где даже забитых мячей может не случиться.

При этом по факту Венгер и его команда разработчиков предлагали в чем-то возврат вообще в XIX век, так как те же ауты как раз разыгрывались ногами до 1887 года.

Однако ни одно из этих нововведений так и не было утверждено. А тот факт, что сейчас ФИФА собирается решить проблему игрового времени (мяч находится в игре всего 40-50 минут из полутора часов) увеличением компенсированного, говорит о том, что этого в ближайшее время так и не случится.