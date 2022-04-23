Овечкин догнал «Питтсбург», Капризов вошел в «клуб 100»

«Вашингтон» Александра Овечкина одержал важную победу над «Аризоной» и догнал в таблице Восточной конференции «Питтсбург» и «Бостон», а Кирилл Капризов оформил 1+3 в матче против «Сиэтла» и стал седьмым россиянином и первым в истории «Миннесоты» со 100 очками за регулярный чемпионат НХЛ. «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня.

«Аризона Койотис» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:2

Несомтря на то что все восемь участников плей-офф НХЛ от Восточной конференции уже известны, борьба продолжается в каждом матче и для них. Да, ведущим коллективам уже не нужно думать о том, чтобы пробиться в постсезон, но на самом деле для них сейчас все только начинается. И в данный момент определяется, кто против кого будет играть и у кого будет преимущество своей площадки в первом раунде. И все это может оказаться решающим фактором, тем боле никого из восточной восьмерки само по себе попадание в плей-офф не устроит. В этом году каждый из них ставит перед собой задачу выиграть Кубок! «Хорошая компания»: Овечкин повторил рекорд Гретцки и Босси Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин наштамповал очередную пачку рекордов и достижений. Он... 21 апреля 12:05

И в данный момент «Вашингтон» Александра Овечкина идет только на восьмой позиции в конференции, занимая вторую строчку по «уайлд кард», что автоматически выводит его на лучшую команду Востока в чемпионате — «Флориду». Играть с «Пантерз» в первом раунде вряд ли кто-то очень хочет, вот «Кэпиталз» и бьются изо всех сил, чтобы этого избежать.

Команда Питера Лавиолетта находится в действительно отличной форме и является одной из самых горячих в НХЛ прямо сейчас. Матч против «Аризоны», не выигрывавшей с 3 апреля, не должен был стать серьезным испытанием для «столичных».

Но при этом встреча с «Койотис» закрывала выездное турне «Вашингтона», и определенная усталость у команды накопилась. В общем, легкой прогулки не получилось.

Уже в начале первого периода два отличных шанса забросить имел проводивший свою шестую игру в лиге форвард хозяев Джек Макбэйн. Однако переиграть Витека Ванечека ему не удалось, и в дальнейшем «Аризона» не имела много моментов.

А в середине стартового отрезка «Кэпс» открыли счет. Джастин Шульц бросил с кистей из правого круга вбрасывания, Никлас Бэкстрем подобрал отраженную Карелом Велмейкой шайбу и переправил ее на дальнюю штангу, откуда Конор Шири переправил ее в сетку.

Эта шайба так и осталась победной в матче, потому что второй и последний гол был забит уже на последней минуте и в оставленные Велмейкой ворота. Джон Карлсон отличился при участии Ника Дауда и того же Шири.

«Вашингтон» четырежды не смог реализовать в этом поединке большинство, но при этом сам не допустил ни одного удаления, что и стало во многом ключевым фактором.

Перевернуть игру мог выход «койотов» три в один в начале третьей 20-минутки, но Ванечек совершил свое лучшее спасение в матче. В итоге отразивший 19 бросков чешский голкипер провел свою четвертую сухую встречу в сезоне и шестую в НХЛ. Интересно, что в своих предыдущих шести стартах он пропустил 22 шайбы, из-за чего уступил статус первого номера команды россиянину Илье Самсонову.

Для «Аризоны» это поражение стало девятым подряд, а команда Лавиолетта завершила выездное турне с результатом 3-1-1, а в последних девяти матчах и вовсе имеет семь побед.

Очень приличными показатели «Кэпиталз» выглядят и весной (16-5-2), благодаря чему они уже догнали занимающий первую позицию в зоне «уайлд кард» «Бостон» и располагающийся на третьей строчке в Столичном дивизионе «Питтсбург». Обоим «Вашингтон» уступает по количеству побед в основное время, а «Брюинз» имеют еще и матч в запасе, но битва на финише сезона предстоит жаркая.

Что до россиян, то Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов на этот раз ушли со льда без набранных очков, но защитник при этом заработал +1 в статистику полезности.

«Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен» — 6:3

Никак не может расслабиться и занимающая второе место в Центральном дивизионе «Миннесота» Кирилла Капризова. Уже известно, что ей в первом раунде плей-офф предстоит сражение с «Сент-Луисом», в составе которого блещут другие россияне — Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев. При этом «Блюз» сейчас очень хороши, выдали серию из девяти побед в десяти последних матчах и догнали «Уайлд» по очкам. Овечкин догнал Селянне: капитан «Вашингтона» установил новый рекорд 48-й гол Александра Овечкина в сезоне позволил ему повторить рекорд Теему Селянне по голам... 19 апреля 16:55

По числу побед в основное время, являющимся главным дополнительным показателем именно «музыканты» имеют значительный перевес, а тот, кто будет выше, получит преимущество своего льда в серии. Но у «дикарей» была игра в запасе и возможность сохранить вторую строчку.

Это был домашний матч против неудачно проведшего свой первый сезон в НХЛ «Сиэтла». Но в то же время прямо сейчас «Кракен» весьма неплох и одержал победы в трех предыдущих поединках, прежде чем пожаловать с визитом в Сент-Пол.

И отчетную встречу подопечные Дейва Хекстола начали здорово. Йонас Донской перехватил неудачный пас голкипера Марк-Андре Флери из-за ворот и отпасовал на пустые Дэниелу Спронгу, который не промахнулся. Затем Янни Гурде реализовал выход два в один с Карсоном Кульманом.

Очень помогло команде Дина Эвасона, что ближе к концу первой трети она заработала большинство, и Кевин Фиала с Капризовым вывели на результативный бросок Джоэля Эрикссон-Эка.

Эта троица и внесла ключевой вклад в победу команды, устроив гостям настощий кошмар во втором периоде. За него «Уайлд» забросила пять безответных шайб.

Сначала шведский форвард оформил дубль с передачи Фиалы, затем Фиала и Эрикссон-Эк вывели в большинстве на 45-й результативный бросок в сезоне Капризова, и «Миннесота» впервые повела.

После этого Капризов организовал гол Райана Хартмана, вместе с Фиалой ассистировал Матсу Цукарелло, а затем уже швейцарец помог отличиться Николасу Делорье.

В третьем периоде недавно дебютировавший в лиге и проявляющий себя очень ярко юный Мэтти Бенирс забросил свою третью шайбу в пяти играх в сильнейшей лиге мира, реализовав большинство, чем немного подсластил «Сиэтлу» пилюлю поражения.

Но об очередном голе таланта никто после матча не говорил, поскольку лидеры «Миннесоты» установили несколько достижений.

Набрав 4 (1+3) очка, Капризов стал первым в истории клуба игроком, преодолевшим рубеж в 100 баллов за сезон. Теперь со 101 очком он занимает шестое место в списке бомбардиров во всей лиге.

До Кирилла только шести россиянам удавалось достичь гроссмейстерской цифры в 100 баллов за чемпионат: Александру Овечкину (четыре раза), Евгению Малкину (три), Павлу Буре, Александру Могильному, Сергею Федорову и Никите Кучерову (все — по два).

Фиала, сделавший пять результативных передач в матче, впервые в карьере добрался до отметки в 50 передач. Он стал третьим игроком «Уайлд», кому удалось сделать это, причем Капризов и Цукарелло добились такого результата тоже именно в нынешнем сезоне.

На счету швейцарца уже 82 (32+50) очка, и он в одном балле от результата Марьяна Габорика, набравшего в кампании-2007/08 рекордные до нынешнего сезона для клуба 83 пункта.

Но главное для Эвасона и его команды, что «дикари» снова обошли «Сент-Луис» на два очка и по-прежнему идут на преимущество своей площадки в серии.

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