«Вдохновилась чемпионством «Зенита»: Туктамышева восстановила четверной прыжок

Российские фигуристки первыми в мире начали исполнять четверные прыжки, однако Елизавета Туктамышева до недавнего времени пробовала элемент ультра-си только один раз — и неудачно. Императрица, как ее называют поклонники, навязывала конкуренцию более молодым соперницам с помощью тройного акселя, однако перед своим третьим постолимпийским сезоном ученица Алексея Мишина восстановила четверной тулуп — на сборах в Армении.

На Олимпиаду в Пекине Елизавета Туктамышева, которая сейчас идет в свой 12-й взрослый сезон, не попала. Ученица Алексея Мишина на чемпионате России стала всего лишь седьмой, совершив обидную ошибку в короткой программе – срыв своего коронного тройного акселя. До этого момента фигуристка считалась одной из основных претенденток на поездку в Китай, но в итоге она оказалась первой запасной сборной – как на чемпионат Европы, так и на Олимпийские игры. Чемпионы на каникулах: Трусову и Кондратюка застали на пляже Слухи о романе 18-летнего фигуриста-одиночника Марка Кондратюка с 17-летней Александрой Трусовой... 04 мая 22:10

С Олимпиадами Туктамышевой не везет – это третьи Игры, на которые ученица Мишина не поехала. Однако вот сезоны, которые следуют после главного старта четырехлетия, 25-летней спортсменке обычно удаются прекрасно – семь лет назад она впервые прыгнула тройной аксель и выиграла все международные старты, пять лет назад – стала бронзовой медалисткой финала Гран-при.

От своей своеобразной традиции постолимпийских сезонов Туктамышева отступать не собирается – фигуристка восстановила четверной тулуп на сборах, которые прошли в Армении.

В первый и единственный раз Туктамышева зашла на контент с четверным тулупом на чемпионате России – 2020, однако тогда элемент не удался, с него спортсменка упала. Казалось, что с тех пор она бросила попытки делать прыжок в четыре оборота, соревнуясь с более молодыми фигуристками благодаря тройному акселю. Но даже с одним элементом ультра-си Туктамышева навязывала очень серьезную борьбу – она выиграла серебро на чемпионате мира в Стокгольме, помогла сборной России завоевать золото командного чемпионата мира, а в олимпийском сезоне дважды становилась второй на этапах Гран-при, проигрывая лишь Камиле Валиевой, которой, к тому моменту, проигрывали все.

Вероятно, что Туктамышева и ее тренерский штаб намеренно не шли на такое усложнение контента, понимая, что четверной тулуп – не стабилен.

Ставка делалась именно на точное и четкое исполнение всех остальных элементов, включая тройной аксель, который в сборной России чисто может прыгать еще только Валиева (Александра Трусова борется с трикселем, однако пока исполнить его чисто не удается). Однако теперь, когда Олимпиада в Пекине позади, впереди сезон без международных стартов, у Туктамышевой появилась возможность стабилизировать прыжок и показать, что в свои 25 лет заканчивать она не собирается точно.

Сложно пока рассуждать, как при наличии четверного тулупа будет строиться произвольная программа фигуристки. Тут стоит отметить, что в прошлом сезоне Туктамышева дважды исполняла тройной аксель – сольно и в каскаде с двойным тулупом. Теперь может возникнуть вопрос – пойдут ли фигуристка и ее тренерский штаб на четверной тулуп и два трикселя в программе. Ответ на него будет дан уже в новом сезоне. Есть ли шанс увидеть Трусову и Щербакову в парах Обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова поставила парный номер... 27 апреля 22:09

Наставник спортсменки Алексей Мишин отметил, что восстановить четверной тулуп было сложно, однако это получилось благодаря коллективной работе.

«Это результат планомерной работы всего нашего коллектива, а также энтузиазма, настойчивости и таланта самой Лизы. Любой скажет, что этого было сложно достичь», — приводит слова Мишина Sport24.

Сама Туктамышева пошутила, что на восстановление четверного тулупа ее вдохновило четвертое подряд чемпионство петербургского «Зенита». Клуб досрочно оформил победу в чемпионате России за три тура до конца.

«Чувствую, что я вдохновилась четвертым чемпионством «Зенита». Но сразу признаюсь, что если команда завоюет пятое чемпионство, то поддержать ее пятерным тулупом я уже не смогу», — цитирует Туктамышеву «Спорт день за днем».

На сегодняшний момент Туктамышева – единственная в мире фигуристка старше 20 лет, которая исполняет четверные прыжки. Это могло бы сыграть ей на руку в следующем сезоне, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) намерен повысить возрастной ценз для входа на взрослые соревнования с 15 до 17 лет (нынешнему лидеру женской сборной России Валиевой не так давно исполнилось 16 лет). Таким образом, Туктамышева могла вернуться в основной состав национальной команды. Однако из-за отстранения российских фигуристов от участия во всех турнирах под эгидой международной организации демонстрировать восстановленный четверной тулуп фигуристке придется только на российских соревнованиях.

При этом четверные прыжки на взрослом уровне (на юниорском тоже) прыгают только российские спортсменки. К элементам ультра-си в четыре оборота от юных фигуристок мировая общественность уже практически привыкла — мировые рекорды Валиевой, пять приземленных четверных Трусовой на Олимпиаде. Но вот исполнение четверного прыжка от фигуристки за 20 лет могло бы стать сенсацией и показать, что в России «зрелое женское катание» тоже существует. Орден от Путина, стихи от Тутберидзе и вечеринка со звездами. Валиевой — 16 26 апреля олимпийской чемпионке Пекина по фигурному катанию в командных соревнованиях Камиле... 28 апреля 17:05

Тренер Александр Жулин, который специализируется на работе с парами (его подопечные — танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — выиграли на Олимпиаде в Пекине золото в команде и серебро личного первенства), отдельно отметил технику Туктамышевой, но задался вопросом, на каких турнирах будет показан прыжок.

«Я счастлив за Лизу! Это позволит ей быть более конкурентной с другими нашими девочками.

Вопрос только в том, где мы будем показывать эти элементы? На тренировках одно, а на соревнованиях все совершенно по-другому. Лиза у меня по-человечески вызывает восхищение!

Это замечательная и талантливейшая спортсменка! У нее настолько правильная техника, что даже в 25 лет она справляется с такими сложными элементами. Поразительно!» — приводит слова Жулина Sport24.