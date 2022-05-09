Валиева не единственная: кого еще ловили на допинге в фигурном катании

Зимние Олимпийские игры в Пекине запомнились поклонникам фигурного катания громким допинг-скандалом, связанным с Камилой Валиевой. Расследование по делу фигуристки, в пробе которой обнаружили запрещенный препарат, еще продолжается. Но 15-летняя ученица Этери Тутберидзе не была единственной, кого в фигурном катании подозревали в использовании допинга. «Газета.Ru» — о спортсменах, чьи имена оказались связаны с запрещенными веществами.

Допинг-скандалы с российскими фигуристами

В 1991 году разгорелся колоссальный скандал в фигурном катании, связанный с допингом. Его главным лицом оказалась Мария Климова – чемпионка мира и Европы в танцах на льду с Сергеем Пономаренко. Через месяц после победы пары на европейском первенстве в Болгарии проба фигуристки дала положительный результат на наличие анаболического стероида. В лаборатории обнаружили, что у спортсменки повышенный уровень тестостерона. Тогда это стало шоком – после бронзы и серебра предыдущих Игр Климова и Пономаренко считались фаворитами Олимпиады, которая должна была состояться в 1992 году. Они подходили к главному старту четырехлетия в полной готовности – три золота на чемпионатах мира, четыре – на Европе. «Вдохновилась чемпионством «Зенита»: Туктамышева восстановила четверной прыжок Российские фигуристки первыми в мире начали исполнять четверные прыжки, однако Елизавета Туктамышева... 09 мая 17:53

На фигуристку и весь российский спорт было оказано огромное давление. Однако Международный союз конькобежцев (ISU) приняли решение передать анализы Климовой из софийской лаборатории, где была проверена проба А, в Германию, где была изучена проба Б.

Результат на допинг показал отрицательный результат, после чего все обвинения со спортсменки были сняты. В 1992 году Климова и Пономаренко выиграли Олимпийские игры.

В карьере Елены Бережной было много трагичных моментов – и серьезная травма, которую она получила от удара коньком партнера по голове, и разделенное золото с канадской парой — Жами Сале и Дэвидом Пеллетье – на Олимпиаде в 2002 году. Допинг тоже не обошел ее стороной – в 2000 году фигуристка, которая на тот момент уже выступала с Антоном Сихарулидзе, сдала положительную пробу на псевдоэфедрин. Сама фигуристка объясняла появление запрещенного препарата в своем организме приемом лекарства от бронхита – препарат одобрил врач, а Бережная не сообщила ISU и не обратилась за терапевтическим разрешением. Из-за этого пара была лишена золотой медали чемпионата Европы – 2000 (тогда золото отошло Алексею Тихонову и Марии Петровой), фигуристы также пропустили мировое первенство, что не помешало им отобраться на Игры в Солт-Лейк-Сити.

Ситуация Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева чем-то напоминает историю Валиевой, однако здесь все выявилось уже спустя два года после того, как пара выиграла золото командного турнира на Олимпиаде в Сочи. Перед чемпионатом Европы – 2016 в пробе спортсменки обнаружили мельдоний, который к тому моменту уже был запрещен. Под угрозой оказались золотые медали «командника» в Сочи, пара не была допущена на чемпионат мира. Однако чуть позднее запрет на выступление все же был снят – помогло то, что концентрация препарата была мала, а употреблять мельдоний Боброва прекратила еще до того, как он был запрещен.

Мария Сотсткова была третьей фигуристкой сборной России, которая поехала на Олимпиаду в Пхечхане. Бороться за высокие места спортсменка не смогла, стала восьмой и после этого уже редко блистала на стартах. Фактически, фигуристка завершила карьеру, однако официальных документов об этом не подавала, что стало одним из звеньев скандала, в котором она оказалась. В 2020 году стало известно, что Сотсткова пропустила три допинг-теста, а в ее крови был обнаружен фуросемид. Фигуристка предоставила справку из клиники, в которой лечилась, однако позднее выяснилось, что медицинское учреждение не имеет необходимой лицензии.

Таким образом, за пропуск тестов, за употребление запрещенного вещества и подделку медицинских документов фигуристка получила рекордную дисквалификацию для мирового фигурного катания – десять лет.

В то же время Сотсткова официально объявила о завершении карьеры, однако сократить срок ей это не помогло.

Фуросемид, запрещенный из-за того, что может скрывать применение других допинг-веществ, сыграл свою роль в карьере еще двух фигуристов. В 2008 году Юрий Ларионов, который вместе с Верой Базановой завоевал серебро на юниорском чемпионате мира — 2007 года и золото юниорского финала Гран-при сезона-2007/08, был уличен в употреблении фуросемида. Спортсмен оправдывал это тем, что использовал препарат для борьбы с лишним весом, однако аргумент засчитан не был – Ларионов был дисквалифицирован сначала на два года, потом срок был сокращен до полутора лет. В 2019 году за этот же препарат была на год отстранена Анастасия Шакун, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Рагимовым. Фигуристка в соревновательный период использовала фуросемид, чтобы снять отек глаза.

Для того, чтобы уменьшить отек стопы, в 2019 году фигуристка Александра Кошевая использовала торасемид. Положительная проба была сдана во время зимней Универсиады, и спортсменка получила два года дисквалификации.

Допинг у иностранных фигуристов

Конечно, истории с употреблением запрещенных препаратов происходили не только в России. К примеру, в 2002 году в США дисквалификацию получила трехкратная чемпионка страны в парном катании Кеко Ина. Она была отстранена на четыре года за то, что отказалась пройти тест во внесоревновательный период. Интересно то, что дисквалифицировало спортсменку Американское антидопинговое агентство (USADA), а не Международный союз конькобежцев, а после ряда разбирательств срок отстранения был сокращен на два года.

В 2021 году в Штатах на допинге была поймала еще одна фигуристка, выступающая в парном катании. Джессика Калаланг, катающаяся с Брайаном Джонсоном, получила обвинения в том, что использовала запрещенный с 2006 года стимулятор работы мозга меклофеноксат. Ее дисквалификация должна была составить восемь месяцев, однако спортсменка была оправдана интересным образом – USADA объявило, что использовала косметику, в которой содержится вещества, способствующие выработке организмом 4-CPA, которое, в свою очередь, не является метаболитом меклофеноксата.

Запрещенный препарат мельдоний хорошо знаком поклонникам российского спорта. К примеру, в его употреблении призналась именитая теннисистка Мария Шарапова, в его употреблении была уличена Боброва, о которой речь велась выше. Он был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2016 году, а 17 января 2017 года деквалификацию на год из-за его употребления получила казахстанская фигуристка-одиночница Дарья Сиротина. Ее положение было усугублено тем, что проба, которая дала положительный результат, была взята во время национального первенства. Чемпионы на каникулах: Трусову и Кондратюка застали на пляже Слухи о романе 18-летнего фигуриста-одиночника Марка Кондратюка с 17-летней Александрой Трусовой... 04 мая 22:10

В 2020 году допинговый скандал разгорелся и во Франции. В пробе одиночницы Лорин Лекавелье был обнаружен кокаин. За его употребление спортсменке грозила дисквалификация на четыре года, однако расследование по ее делу еще ведется.

Дарья Беклемищева не особо известна – фигуристка не добилась особых успехов ни в России, ни за рубежом. Но, на самом деле, о Дарье фанаты фигурного катания в России слышат нередко. Беклемищева – супруга российского фигуриста-одиночника Михаила Коляды, который достаточно часто упоминает свою жену в различных интервью, отзываясь о ней с теплотой и любовью.

«Вообще, когда она рядом, я как-то особенно себя чувствую. Где бы мы ни находились, чувствую, что я дома и все идет хорошо», — рассказал Коляда после чемпионата России – 2021, который проходил в Челябинске.

Но мало кто знает, что в свое время спортсменка тоже попалась на употреблении запрещенных веществ. Беклемищева изначально тренировалась у Валентины Чеботаревой в одной группе с Колядой, однако, не достигнув успехов в одиночном катании, спортсменка ушла в пары. Спустя некоторое время она переехала в Венгрию и выступала в паре с Марком Мадьяром. Какое именно запрещенное вещество было найдено в ее пробах, разглашено не было, но Беклемищева получила двухлетнюю дисквалификацию — с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019 года. В спорт она не вернулась, завершила карьеру и посвятила себя супругу.

Скандалы с допингом, но без приема запрещенных веществ

Если говорить о допинге в истории фигурного катания, то сложно не вспомнить две истории, в котором не было места прямому приему запрещенных препаратов. Первый случай – личная трагедия именитой итальянской фигуристки Каролины Костнер. Пять раз она поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы и была в мировом топе на протяжении 14 лет, однако потеряла почти полтора года из-за допинговой истории своего бойфренда – олимпийского чемпиона – 2008 в спортивной ходьбе на 50 км Алекса Швацера.

История началась незадолго до Олимпийских игр в 2012 году, которые состоялись в Лондоне. Швацер был уличен в употреблении запрещенного препарата — эритропоэтина. Он получил три с половиной года дисквалификации и предпочел завершить карьеру, понимая, что после такого срока вернуться на прежний уровень ему вряд ли удастся. В Италии за употребление допинга введена уголовная ответственность, и спортсмена продолжали вызывать на допросы даже после того, как он сознался в содеянном и был отстранен. Правоохранительные органы требовали сотрудничества от легкоатлета, угрожая тюремным заключением и предлагая сократить дисквалификацию. Под давлением Швацер, который изначально заявлял, что Костнер ни о чем не знала, заявил, что фигуристка скрыла его присутствие от допинг-офицеров, а в ее доме находилась барокамера, в которой Швацер дышал чистым кислородом (в Италии такой метод запрещен).

На допросах сама Костнер заявляла, что ничего не знала об употреблении возлюбленным допинга, но призналась, что действительно скрыла легкоатлета во время прихода допинг-офицеров в их дом.

Следователи требовали для нее дисквалификации в четыре года (что на полгода больше, чем у Швацера), однако на защиту любимицы Италии встали ее поклонники. Аргументы в защиту Костер были убедительными – она не принимала сама, не давала допинг Швацеру. Однако Национальный олимпийский комитет Италии все же отстранил фигуристку – на год и четыре месяца. Орден от Путина, стихи от Тутберидзе и вечеринка со звездами. Валиевой — 16 26 апреля олимпийской чемпионке Пекина по фигурному катанию в командных соревнованиях Камиле... 28 апреля 17:05

После своей дисквалификации, которая начала свой отсчет с 16 января 2015 года, она вернулась на лед под руководством российского тренера Алексея Мишина и даже сумела взять две бронзы чемпионатов Европы – в 2017 и 2018 годах.

Вторая история стала достаточно громкой в российском спорте, однако ничего, кроме обсуждений в СМИ, не принесла. 21 января 2019 года 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова провела прямой эфир в одной из социальных сетей, якобы раскрыв секрет успеха в спорте. По ее словам, причиной удачных выступлений фигуристов является прием запрещенных препаратов, и этим активно пользуются в «Хрустальном» — том самом, где тренируются фигуристы Этери Тутберидзе.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — заявила Шаботова.

Неизвестно, с какой целью были произнесены эти слова, ясны только последствия, с которыми пришлось разбираться взрослым – тренер фигуристки Светлана Панова объяснила слова спортсменки шуткой, глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор организации Александр Коган назвали подобные заявления «чушью» и «глупостью» (слова приводил «Спорт-Экспресс»).

Понятно, что говорить о продолжении карьеры Шаботовой в России было проблематично, однако ситуация разрешилась достаточно быстро и неожиданно – уже летом 2019 года фигуристка перешла в сборную Украины. Впрочем, показать высокие результаты на мировой арене спортсменка не смогла, а весной 2022 года и вовсе была исключена из национальной украинской команды. В этом случае свою роль также могли сыграть социальные сети – Шаботова поставила «лайк» под публикацией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который выступил в поддержку военной операции России на Украине.