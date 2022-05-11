«Идете в гости — нужно спрашивать»: Тутберидзе не пускают на тренировки дочери в США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Этери Тутберидзе на чемпионате России в Санкт-Петербурге, 23 декабря 2021 года

В мире фигурного катания началось межсезонье — спортсмены начинают подготовку к новому соревновательному сезону с постановки программ. Для помощи паре Диана Дэвис — Глеб Смолкин в США направилась Этери Тутберидзе, однако директор катка запретила заслуженному тренеру России находиться у бортиков и выходить на ледовую площадку во время работы. Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин считает, что за этим поступком стоит зависть к тренерскому таланту Тутберидзе, а депутат Госдумы Ирина Роднина встала на сторону директора катка, которая имеет право устанавливать свои правила допуска на арену.

В ближайшее время заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отправится в США, где тренируется ее дочь Диана Дэвис, которая вместе с Глебом Смолкиным принимала участие в зимней Олимпиаде 2022 года. В минувшем сезоне спортсмены дебютировали на взрослом уровне, став серебряными призерами чемпионата России.

Пара уже давно живет и тренируется в Северной Америке, а Тутберидзе часто прилетает их проведывать. Однако в этот раз 48-летней специалистке не удастся принять участие в тренировочных занятиях своей дочки — директор катка в Норвуде Ребекка Стамп заявила о запрете Тутберидзе находиться у бортов и выходить на лед по ходу тренировки. Дуэль снайперов: Тарасенко перестрелял Капризова и вывел «Сент-Луис» вперед В НХЛ состоялись пятые матчи в четырех сериях плей-офф, причем во всех противостояниях... 11 мая 14:03

«Как мне стало известно, Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой.

Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба.

Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке», — гласит текст заявления, опубликованного на сайте Reddit.com.

Французский хореограф Бенуа Ришо уже имеет опыт работы с российскими спортсменами — при его участии новую программу обрела чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Тренер пары Дэвис / Смолкин Игорь Шпильбанд не видит ничего плохого в том, что фигуристы будут сотрудничать с новым для себя специалистом.

«Я считаю, что любой паре для развития помогает сотрудничество с различными специалистами, хореографами и постановщиками», — приводит слова Шпильбанда ТАСС. Валиева не единственная: кого еще ловили на допинге в фигурном катании Зимние Олимпийские игры в Пекине запомнились поклонникам фигурного катания громким допинг-скандалом... 09 мая 21:04

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин отметил смелость Тутберидзе, которая решила отправиться за океан, несмотря на потенциальную опасность.

«Там ее единственная и родная дочь. Этери оказалась между двух огней. Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся. Не хочу, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру.

Cейчаc Тутберидзе — враг номер один для вcей американcкой cреды фигурного катания. Она выдающийcя тренер и вcе прекраcно понимают, что, убрав Тутберидзе, они уберут практичеcки вcе женcкое фигурное катание в будущем.

Ехать туда, безусловно, опасно, но Этери смелый человек. Она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью» — цитирует Жулина Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась менее резко, заявив о необходимости уважать условия работы на американских катках.

«У них есть свои правила, которых мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Считаю, это неправильно, но я не знаю правил», — сказала Тарасова в беседе с «СЭ».

Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы Ирина Роднина, которая в 1990-х годах сама работала тренером по фигурному катанию международного центра в Лейк-Эрроухеде, что расположен близ Лас-Вегаса.

«Хозяин катка имеет на это право. Это частная собственность. Чему удивляться? Это для нас Тутберидзе – тренер с большой буквы. Но это не значит, что она имеет такой же авторитет в США. Когда вы идете в гости, то нужно спрашивать», — приводит слова Родниной «СЭ».

Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что в поездке Тутберидзе нет ничего криминального, из-за чего бы в США могли переживать.

«Что здесь такого? Человек едет к дочери. Она какое-то время работала в США. Она просто помогает. У нее сейчас межсезонье, потом вернется и снова будет работать. У людей не может быть жизни? Тут я ее осуждать не собираюсь», — заявила депутат Госдумы в беседе со Sport24.

Руководитель центра «Самбо-70» Ренат Лайшев высоко оценил рвение Тутберидзе отправиться в Северную Америку для участия в тренировочном процессе.

«У нас страна свободных людей! Этери — смелый человек. Если она решила, значит, может себе позволить поехать. Тем более речь идет о родной дочери.



Тутберидзе – мудрая женщина. Она хочет совершить благородный поступок – помочь своей дочери», — заявил функционер в интервью Sport24.

В новом сезоне Диана Дэвис и Глеб Смолкин войдут с новыми программами, однако не смогут показать их мировой публике — пара продолжает представлять Россию, несмотря на наличие американского гражданства у 19-летней фигуристки, а это значит, что на международные соревнования спортсмены допущены не будут.