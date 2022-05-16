«Заменить ее будет очень сложно»: кубинка покидает Россию после расистского скандала

Кубинская волейболистка екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айлама Монтальво приняла решение завершить выступление за клуб на фоне расистского скандала, случившегося по ходу финального матча чемпионата России против калининградского «Локомотива». По словам директора «Уралочки», спортсменка продолжит карьеру на родине. Бывший волейболист сборной России Дмитрий Фомин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что потеря 21-летней кубинки будет ощутимой для екатеринбургской команды, и что быстро восполнить ее не получится.

Кубинская волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво уезжает из России. По информации РИА «Новости», спортсменка решила покинуть клуб из-за расистских оскорблений в свой адрес. Однако генеральный директор екатеринбургского клуба Валентина Огиенко опровергла эту информацию, заявив о том, что на решение спортсменки уйти из команды расистский скандал никак не повлиял.

«Ее не устраивает местный климат, у нее закончился контракт, поэтому Айлама возвращается на Кубу. А так ей все очень нравилось — и команда, и отношение людей в команде.

Айлама уже опубликовала свое обращение, в котором рассказала об отношении к скандалу, что она не в обиде и она выше этого.

Поэтому произошедшая ситуация к ее решению не имеет никакого отношения», — приводит слова Огиенко «Областная газета».

Что произошло во время матча

В одном из тайм-аутов главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков в финале чемпионата России против «Уралочки-НТМК», обращаясь к одной из своих подопечных, обронил фразу: «Почему ты ловишь эту обезьяну?», возможно, намекая на единственную темнокожую волейболистку в составе «Уралочки» — кубинку Айламу Монтальво. Этот момент попал в объективы телекамер и вызвал большой резонанс. «Считаю, должна быть дисквалификация». Финал волейбольной Суперлиги омрачился скандалом В Калининграде драматичным по накалу матчем завершился финал женской волейбольной Суперлиги —... 13 мая 13:56

По информации «Матч ТВ», главный тренер «железнодорожников» до сих пор никак не отреагировал на случившееся. «Поступали ли извинения за высказывания Воронкова? Пока ничего нет, ни от федерации, ни от «Локомотива», — сказали в «Уралочке».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также удивился безразличному отношению к расистскому скандалу с участием иностранной волейболистки. «Что характерно… Расист Воронков молчит как пень, и всем пофигу… Причем реально всем…» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В социальных сетях Айлама Монтальво тепло попрощалась с екатеринбургской командой и пообещала сохранить воспоминания об игре в России на долгое время.

«Спасибо «Уралочке» за возможность выступать за такой великий клуб. Спасибо девочкам за все моменты, которые мы провели вместе, а также фанатам за то, что вы всегда поддерживали нас. Уверена, что никогда не забуду время, проведенное в клубе. Вы навсегда в моем сердце!» — написала спортсменка.

Айлама выступала за «Уралочку» с 2019 года и становилась обладательницей серебряных и бронзовых медалей чемпионата России. За национальную сборную Кубы волейболистка играет с 2017-го года. В ее активе две бронзы Панамериканского Кубка среди старших молодежных команд до 23 лет, титул самого ценного игрока Панамериканского Кубка 2019 года среди игроков до 23 лет, а также бронза Кубка «Финала четырех» среди девушек 2017 года. Хейт Дзюбы и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и «Зенит» сыграли бодрую ничью Последняя домашняя игра московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги... 15 мая 18:42

Кто заменит Монтельво?

Бывший волейболист сборной России Дмитрий Фомин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что потеря 21-летней кубинки будет ощутимой для екатеринбургской команды. «Она являлась ключевым игроком «Уралочки», набивала по 45-50 ударов за игру, поэтому команде будет очень сложно ее заменить.

На рынке сейчас очень мало игроков, с ними прямо беда. Даже имея деньги, сейчас сложно укомплектовать команду.

Если дать условно какому-либо клубу любые деньги с условием собрать игроков и занять первое место в чемпионате, то никто этого не сделает», — заявил эксперт.

По его словам, некорректные высказывания в адрес Айламы никак не скажутся на будущем женского чемпионата страны.

«Может ли повлиять расистский скандал на привлекательность российской лиги? Нет, не думаю. Мне кажется, что тренер (Андрей Воронков, главный тренер ЖВК «Локомотив». — «Газета.Ru») не хотел кого-то специально оскорбить. Если решение Федерации волейбола России (ФВР) будет адекватным, то и вопросы у всех сами по себе отпадут.