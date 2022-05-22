«Слуцкий замаливает свои грешки»: как «Рубин» вылетел из РПЛ

Чемпионат России по футболу завершился драмой для казанского «Рубина», который возглавляет Леонид Слуцкий. В заключительном туре команда проиграла «Уфе», заняла 15-е место и покинула Российскую премьер-лигу. Матч складывался драматично, на последних минутах компенсированного времени «Рубин» имел возможность сравнять счет, однако не сумел реализовать пенальти. Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему вылет казанской команды не стал неожиданностью.

Казанский «Рубин» на протяжении второй половины сезона планомерно катился вниз – с каждым туром команда теряла важные очки и опускалась все ниже в турнирной таблице. Дошло до того, что судьбу команды решал последний тур – подопечные Леонида Слуцкого находились рядом с зоной вылета и встречались с таким же аутсайдером – «Уфой». Обоим клубам для обеспечения хотя бы стыковых матчей нужна была только победа. Казанская команда, которая играла дома, сделала все, чтобы собрать на стадионе максимальное количество фанатов – тренеры и футболисты выкупили все билеты, чтобы раздать их болельщикам бесплатно. «Мое будущее — в ММА»: незнакомец выдал себя за Дзюбу в прямом эфире Во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ» ведущий Артем Анисимов хотел поговорить... 18 мая 12:19

Эмоциональная поддержка в домашних матчах имеет действительно очень важное значение. Особенно в таком важном, без преувеличения, главной игре сезона. И в первом тайме казалось, что это действительно сработало: «Рубин» по большей части контролировал мяч, однако в какие-то моменты это не вылилось, а гол, оформленный на 37-й минуте, был во многом случайным – команда разыграла стандарт, мяч удобно отскочил к Виталию Лисаковичу, который хлестко пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал Бояну Йокичу, который в своей штрафной играл почему-то с поднятой рукой, в район плеча. В дело вступили арбитры, которые отвечали за систему VAR, а главный судья матча Сергей Иванов, так нещадно критикуемый перед игрой Слуцким, после повтора назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал все тот же Лисакович.

Позднее именно он станет одним из антигероев матча, однако после первого тайма «Рубин» уходил на перерыв, ведя в счете с минимальным преимуществом.

Казалось, план на вторую половину встречи должен быть прост – любыми силами удержать преимущество. Однако не стоит забывать, в этой истории за выживание боролись двое – Алексей Стукалов вывел футболистов «Уфы» на второй тайм еще более заряженным, и игроки бросились в атаку, заставив соперников прижаться к своим воротам. Это сработало уже через десять минут – на 54-й минуте «Уфа» сравняла благодаря голу Владислава Камилова. Ничья не устраивала ни тех, ни других, однако вперед рвались только уфимцы (у казанцев за вторые 45 минут был нанесен только один удар в створ). Казалось, исход матча был решен на 90-й минуте, когда Дилан Ортис, воспользовавшись ошибкой обороны «Рубина», вышел один на один с голкипером Никитой Медведевым и пробил его – «Уфа» повела со счетом 2:1.

Иванов ко второму тайму добавил четыре минуты. Однако время растягивалось – на трибунах произошла потасовка, Гамид Агаларов оказался на газоне. На исходе девятой минуты «Уфа» привезла сама себе большую проблему – в своей штрафной Остон Урунов «съездил» по ногам Монтассара Тальби, получил заслуженную желтую карточку, а уфимцы после разбора эпизода арбитрами на VAR – пенальти в свои ворота. К мячу вновь подошел Лисакович, имевший все шансы спасти свою команду от прямого вылета и оформить дубль. Однако именно в этот момент потасовка произошла уже на поле, и футболист «Рубина» не справился со своими нервами, пробив в штангу.

Сразу после этого прозвучал финальный свисток. Такой результат отправил «Рубин» на 15-е место в чемпионате России, которое означает прямой вылет. Можно рассуждать о возможном моратории на вылет команд в этом сезоне, однако пока решение не принято, и на сегодняшний момент это прямая путевка в Олимп – Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

После завершения матча пресс-служба казанского клуба в своем Twitter на произошедшее отреагировала одним словом. Хейт Дзюбы и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и «Зенит» сыграли бодрую ничью Последняя домашняя игра московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги... 15 мая 18:42

«Трагедия…» — написали казанцы большими буквами в своей социальной сети.

А ведь «Рубин» начал сезон очень бодро – три победы, два ничейных результата в первых пяти турах. А дальше медленно пошел спад, хотя команда еще огрызалась – к примеру, обыгрывала ЦСКА и «Сочи» (первые во втором круге разгромили казанцев со счетом 6:1, вторые – в заключительной игре сезона со счетом 5:1 растерзали «Динамо» и впервые в истории выиграли медали турнира, завоевав серебро). Но в последних десяти турах с командой произошла катастрофа – восемь поражений, победа и ничья с общей разницей забитых и пропущенных мячей 7-25. Да, отчасти этот момент можно связать с тем, что из «Рубина» ушли практически все легионеры, в том числе и лидер прошлого сезона Хвича Кварацхелия, который, однако, в этом сезоне блестящей игрой не радовал. Так и вышло, что команда, которая в начале боролась за самые высокие места, оказалась на 15-м месте в чемпионате.

Впрочем, о сложностях Слуцкий говорил еще в ноябре. Тогда речь об отъезде легионеров, соответственно, не шла, однако из состава выбыли из-за травм Джордже Деспотович и Илья Самошников. Летом клуб также покинул ряд игроков основного состава.

«Я и не могу быть игрой доволен, потому что у нас произошли очень большие изменения. Причем некоторые изменения происходили уже по ходу сезона, кто-то приходил, кто-то уходил. По существу, ведущий нападающий команды выбыл на длинный промежуток времени. Поэтому у нас есть объективные сложности», — говорил тогда Слуцкий.

Весной тренер жаловался на судейство, да и состав после отъезда футболистов с иностранным паспортом оставлял желать лучшего. Однако «Рубин» не стал единственным таким клубом – к примеру, «Краснодар» с аналогичными проблемами сумел справиться и забраться даже на четвертое место в чемпионате. После вылета из РПЛ Слуцкий уже не говорил – он не вышел к фанатам (как и большая часть команды), не стал давать комментариев по игре, которые обязательны по регламенту, а на послематчевой пресс-конференции ограничился лишь парой фраз.

«Всем большое спасибо. Надеюсь, вы не будете мучить меня вопросами», — заявил специалист и удалился.

Позже на официальном сайте казанской команды появилось заявление Слуцкого, в котором он благодарит болельщиков за поддержку – на финальный матч сезона в итоге пришли 25 142 фаната.

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдраматичной концовки и такого реального шанса все изменить. Поэтому огромное спасибо болельщикам, что пришли, что поддерживали, что гнали до последней секунды.

Их поддержка была ключевым фактором в сегодняшней игре. Всем большое спасибо», — было указано в сообщении.

К фанатам обратился и Лисакович, который в матче стал одновременно и героем, подарившим надежду, и злодеем, который эту надежду забрал. На его счету гол, который открыл счет в матче с «Уфой», и нереализованный пенальти в концовке.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло все, в принципе. Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить мяч. Я этого не сделал. На стадионе была прекрасная атмосфера. Считаю, что я виноват», — приводит слова Лисаковича «Бизнес Online».

К трибунам после игры нашел в себе силы подойти защитник Владислав Игнатьев. Он принес извинения фанатам за столь плачевный результат, который отправил команду во второй дивизион.

«Ребят, мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Не хочу говорить о том, что уехали иностранцы, много молодых ребят…

Этому нет оправдания. Мы отдавали все: то штанга, то пенальти. Но не залетает. Просто вообще не перло. Я не знаю, что нам еще сделать. Мы разговаривали с ребятами, собирались перед игрой, но ничего не получается.

Вам спасибо за поддержку, потому что вы всегда с нами, всегда рядом», — поделился с болельщиками Игнатьев.

При этом футболисты «Рубина» не хотят, чтобы Слуцкий покидал свой пост. Об этом заявил полузащитник казанской команды Солтмурад Бакаев. Премьер-лига предложила пять вариантов изменения формата чемпионата Российская премьер-лига (РПЛ) предложила клубам пять вариантов изменения формата чемпионата России. Один... 13 мая 19:06

«То, что говорил Слуцкий, останется между нами. Все хотят, чтобы он остался в команде, дальше будет решать руководство», — цитирует Бакаева ТАСС.

Вопрос об отставке Слуцкого сейчас можно назвать одним из главных для «Рубина». Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе в комментарии «Газете.Ru» признался, что ожидал подобного развития событий, а также назвал главную проблему казанской команды – тренера.

«Может быть для многих вылет «Рубина» неожиданный, но для меня он не неожиданный. Я о «Рубине» говорил уже очень много, можно отмотать пленочку. Главная проблема, о которой я говорил — Слуцкий. Тренер, которого отовсюду повыгоняли, оказался в «Рубине» и опять как бы замаливает там свои грешки. Они начали сыпаться еще в прошлом году, когда вылетели в Лиге конференций от поляков каких-то.

И он все время находил отговорки: «То эти виноваты, то те, то пятые, то десятые». Это нормально, когда человек находит отговорки, потому что такие люди никогда не признаются в том, что виноваты.

Когда «Рубин» выдал серию из восьми матчей без побед, он продолжал находить отговорки. Виноваты то судьи, то поле, то трибуны, то еще что-то. Туров за пять до конца я говорил, что если команда не выиграет в ближайших матчах, то в конце в матче с «Уфой» они окажутся там, где сейчас и оказались.

Полное безобразие. Казань — город шикарный: играй, получай удовольствие, чего там только нет. Вот пожалуйста. Докатились. Это же вы, журналисты, сделали Слуцкого кем-то. Он же в футбол не знает как играть. Вы из него делали какого-то тренера. Да, был момент в ЦСКА, когда он что-то выигрывал. Но тогда с ЦСКА мог выиграть любой. Так же, как сейчас с «Зенитом». Кого угодно ставь, и ты будешь на первом-втором месте. Человек просто посторонний. Вот такое бывает, да», — сказал Мостовой.