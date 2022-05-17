«Мое будущее — в ММА»: незнакомец выдал себя за Дзюбу в прямом эфире

Во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ» ведущий Артем Анисимов хотел поговорить с нападающим Артемом Дзюбой, однако в эфир вместо форварда по ошибке был выведен посторонний человек. Незнакомец высказался о планах игрока на будущее и в шутку заявил, что якобы перейдет в ММА. Только под конец программы ведущий заявил, что это все-таки был не Дзюба, и принес извинения за недоразумение.

Продолжение карьеры нападающего Артема Дзюбы — одна из самых обсуждаемых тем предстоящего межсезонья. Последние месяцы форвард выпал из основного состава «Зенита», появляясь на поле в основном с замены. Разговоров о будущем игрока много — речь идет и о подписании нового контракта с петербургским клубом, который выиграл четвертое чемпионство подряд, и о сербской «Црвене Звезде», и о турецком «Фенербахче», и о другом клубе чемпионата России, название которого не раскрывается.

Контракт с сине-бело-голубыми истекает в июне, и у Дзюбы пока есть время на размышления. При этом, по информации СМИ, клубу из Сербии он уже отказал, поскольку считает национальный чемпионат слабым и больше склоняется к варианту с продолжением карьеры в Турции. Бывшая жена Мамаева сообщила, что футболист намерен вновь уменьшить размер алиментов В конце апреля 2022 года суд постановил, что полузащитник Павел Мамаев должен выплачивать алименты... 17 мая 17:21

Эту тему затронули и на телеканале «Матч ТВ». Во время программы «Есть тема!» ведущий Артем Анисимов набрал номер, который, как он считал, принадлежал нападающему.

Однако в эфир вывели совершенно другого человека, голос которого не был похож на Дзюбу. Взявший трубку ответил на все вопросы ведущего.

— Артем, здравствуйте, это Антон Анисимов, программа «Есть тема!» на «Матч ТВ». Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?

— Будущее будет светлое и прекрасное.

— А где и в каком клубе оно будет?

— В каком клубе оно будет… Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1, — сказал неизвестный.

Уже в конце программы ведущий заявил, что человек, который попал в эфир, был не нападающим петербургского «Зенита».

«Перед тем, как мы уйдем на рекламу, я должен сказать, что наши люди, наши агенты провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона, он постоянно это делает. И, как я понимаю, все-таки не Дзюба с нами разговаривал, а какой-то другой человек, который за Артема выдал неверную информацию», — сказал Анисимов. «Заменить ее будет очень сложно»: кубинка покидает Россию после расистского скандала Кубинская волейболистка екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айлама Монтальво приняла решение... 16 мая 15:18

Чуть позднее телеканал принес извинения за произошедшую ситуацию как самому нападающему, так и всем, кого этот звонок ввел в заблуждение. «Все говорят о том, куда перейдет Дзюба. Попробовали дозвониться и спросить напрямую у Артема в ток-шоу «Есть тема!», но трубку взял не он.

Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер и Антону Анисимову ответил не нападающий «Зенита». Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артему.

Приносим извинения Артему и всем, кого ввели в заблуждение», — заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

Свои извинения за инцидент принес также генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира. Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тащин в своем Telegram-канале.

На следующий день после произошедшего Анисимов выступил в прямом эфире телеканала и признал еще раз, что накануне они ошиблись номером. Он также извинился перед теми, кого подобный инцидент мог обидеть. Интересно, что ведущий сравнил себя с Дзюбой, заявив, что они оба в последнее время получают много негатива в свой адрес, поэтому должны держаться вместе.

«Могу предположить, что это могло оскорбить и обидеть самого Дзюбу. Поэтому хочу обратиться сейчас именно к нему напрямую. Артем, так получилось, что мы с тобой в чем-то похожи. В последнее время и ты, и я получаем много хейта от озлобленных людей. Еще неизвестно, кого из нас больше ненавидят завистники. Но мы с тобой на все это не обращаем внимания, идем дальше. А еще и ты, и я всегда искренне выступаем за мир, добро, любовь, справедливость и за победы России на всех фронтах.

Мне кажется, мы должны держаться вместе, а не обижаться друг на друга из-за ерунды. Именно так мы и победим. Приходи к нам в студию или просто оставайся на связи. Хейт Дзюбы и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и «Зенит» сыграли бодрую ничью Последняя домашняя игра московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги... 15 мая 18:42

Дай уже хотя бы свой номер телефона настоящий, чтобы я тебе написал или позвонил. No pasarán, Артем», — сказал Анисимов.

Сам Дзюба ошибку телеканала не прокомментировал. Сейчас форвард вместе с петербургским клубом готовится к заключительному матчу сезона Российской премьер-лиги против «Нижнего Новгорода», который состоится 21 мая. Для клуба из Санкт-Петербурга матч не имеет никакого турнирного значения, вопрос с чемпионством «Зенит» решил за три тура до конца турнира.