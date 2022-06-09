Кубок не помог: Ваноли покинул «Спартак»

Итальянский специалист Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера московского «Спартака» после нескольких месяцев работы. Вместе с командой он сумел завоевать Кубок России, однако чемпионат страны красно-белые завершили лишь на десятом месте.

Футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера. Контракт между 49-летним тренером и московским клубом расторгнут по соглашению сторон. Команду также покидают помощники итальянца.

«Спартак» в своем заявлении объяснил, что не собирался менять тренера по итогам сезона. «За 20 лет один трофей»: Федун и Салихова покидают «Спартак» Сезон в год столетия клуба получился для «Спартака» сложным и в целом неудачным, но... 30 мая 14:03

«Клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество, но тренер принял непростое решение», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Примечательно, что, по сообщениям инсайдеров, вопрос с увольнением Ваноли решился в считанные часы. Telegram-канал «Футбольный Биги» сообщает, что 9 июня на собрании Российской премьер-лиги, которое состоялось по видеосвязи, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, говоря о старте нового сезона, настаивал на дате 27 июля, ориентируясь на пожелания Ваноли. Ему противостоял нынешний главный тренер «Ростова» (тренирующий еще и сборную России) Валерий Карпин, который требовал сдвинуть начало на десять дней вперед – на 17 число. Интересно здесь еще и то, что «Матч ТВ» называет именно Карпина главным кандидатом на пост тренера красно-белых.

По информации «РБ Спорт», РПЛ решила начать чемпионат именно 17 июля, стартовый матч может быть сыгран на день раньше. Карпин при этом аргументировал свою позицию тем, что сборы ростовского клуба спланированы именно под это число. Сам специалист позднее информацию о своем возвращении в московский клуб опроверг.

«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу», — приводит слова Карпина Sport24.

Ваноли возглавил московский «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этом посту португальского специалиста Руя Виторию, который хоть и вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, но был уволен из-за неудачного выступления в чемпионате России. Итальянский тренер, контракт которого был рассчитан до лета 2024 года, выправить ситуацию в Российской премьер-лиге не сумел, по итогам сезона команда оказалась лишь на десятом месте, а весной даже существовал риск оказаться в стыковых матчах.

Проявить себя в Лиге Европы ни самому тренеру, ни его команде не удалось – впрочем, здесь их вины нет, вмешались внешние обстоятельства: российский спорт, включая футбол, оказался практически полностью исключен из международных соревнований. А ведь в 1/16 финала красно-белых ждало интересное и значимое противостояние – соперником стал немецкий «РБ Лейпциг», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, покинувший команду только весной 2021 года.

Перед Ваноли стояла сложная задача – спасти для команды юбилейный сезон и принести фанатам хоть какую-то радость от выступления любимой команды. На помощь пришел Кубок России: в четвертьфинале красно-белые переиграли принципиального соперника ЦСКА, в полуфинале выбили красноярский «Енисей», а вот в финале сошлись с еще одним столичным клубом – «Динамо». Противостояние получилось ярким, к концу второго тайма «Спартак» вел со счетом 2:1, а на пятой добавленной минуте «Динамо» чуть было не спаслось, но Даниил Фомин не сумел реализовать пенальти. «Удача улыбнулась в последний момент»: как «Спартак» взял Кубок России в год столетия Московский «Спартак» в год своего столетия все же сумел порадовать своих болельщиков и... 30 мая 21:56

Разговоры об уходе итальянского специалиста велись по ходу всей весенней части чемпионата, однако подтверждения не находили. В скором времени после матча за Кубок страны Ваноли провел встречу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Как заявил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, речь об отставке не шла.

«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась», — рассказал Зеленов.

При этом Федун на церемонии, посвященной празднованию 100-летия «Спартака», заявил, что на Ваноли и спортивного директора клуба Луку Каттани оказывалось давление со стороны итальянских властей.

«Спасибо Каттани за проделанную работу. Человек не побоялся поменять теплое место в Париже на Москву и «Спартак». Спасибо и Ваноли, и Каттани, что, несмотря на давление со стороны посольства и министерства, остались здесь и продолжают работать», — цитировал владельца «Спартака» Sport24.

Однако позднее Федун чуть скорректировал свои слова, отметив, что давление шло не со стороны правительства Италии, а в целом от сложившейся международной обстановки.

«Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка. И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». Хейт Дзюбы и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и «Зенит» сыграли бодрую ничью Последняя домашняя игра московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги... 15 мая 18:42

Сам Ваноли говорил, что для него в сложившейся ситуации было правильно довести сезон со «Спартаком» до конца, хоть это было и сложно.

«Беспокойство было велико, но продолжать работу было правильным решением. Самая большая благодарность моей жене. Больше всего пострадала моя семья.

Все время мне приходилось принимать сложные решения, которые также влияли на моих помощников. Они все ждали меня. Психологическая нагрузка была немалая, я провел действительно тяжелые дни. Мы часами ехали в Ростов-на-Дону поездом, в город на границе с Украиной. К счастью, в Москве мы чувствовали себя в безопасности. Итальянский посол, с которым я был в постоянном контакте, всегда меня успокаивал», — цитирует Ваноли итальянское издание L'Arena.

«Спартаку» перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги предстоит сыграть матч за Суперкубок страны с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 9 июля, время начало игры и место проведения еще не определены.