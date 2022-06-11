«В «Спартаке» возомнили о себе»: что будет с Суперкубком России

Московский «Спартак» намекнул на возможность бойкота матча за Суперкубок России, так как игра была назначена на домашний стадион «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» разбирается в скандальной истории, возможном дальнейшем развитии событий и их последствиях.

Скандальный Суперкубок

Российские команды еще даже не начали подготовку к сезону-2022/23, а Суперкубок, с которого все и начнется, уже вызвал дебаты.

Там, где рядом находятся «Зенит» и «Спартак», налет драмы уже обеспечен. Для повышенного градуса иногда хватает и одних красно-белых. Ну а когда речь идет о матче-трофее с участием этих двух команд, скандал, похоже, был просто неизбежен.

Сразу после финала Кубка России, в котором спартаковцы взяли верх над своими земляками из «Динамо», пошли разговоры о том, что Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге. «Абаскаль? Апокалипсис!» Молодой воспитанник «Барселоны» возглавил «Спартак» Московский «Спартак» представил на официальном сайте нового главного тренера —... 11 июня 00:13

Это десятикратных чемпионов России не устроило категорически, и они в итоге написали в Российский футбольный союз (РФС) письмо с тремя просьбами, хотя форма подачи всего этого в СМИ была фактически ультимативной.

Клуб Леонида Федуна настаивал на проведении игры на нейтральном поле, предлагая стадионы в Нижнем Новгороде или Сочи, хотел перенести матч с 9 на 16 июля, так как в связи с поздним окончанием финала Кубка имеет куда меньше времени на отпуск и подготовку. Ну и наконец москвичи требовали назначения на игру иностранных арбитров.

Последний пункт выглядел изначально невозможным, поскольку судейский комитет РФС категорически против приглашения иностранцев, и такая практика в отечественном футболе не используется уже много лет.

Но и по остальным вопросам спартаковцев «прокатили». Суперкубок был назначен на изначальную дату — 9 июля. А пройдет он на «Санкт-Петербурге».

Причин тому называют несколько. Основной является возможность заработать гораздо больше, чем при проведении встречи в Нижнем Новгороде, который также участвовал в голосовании бюро исполкома РФС.

Коммерчески более выгодным могло быть только проведение встречи в столичных «Лужниках», но они в назначенную дату недоступны. Правда, и на питерском стадионе на 9 июля было запланировано мероприятие, однако концерт группы «Руки Вверх» уже перенесли на неделю, что вызвало публичное возмущение ее фронтмена Сергея Жукова.

Второй причиной выбора именно такого места проведения Суперкубка стала компенсация за отобранный у города и стадиона финал Лиги чемпионов. Под него создавалась дополнительная инфраструктура, не пропадать же ей даром.

Ну и, в конце концов, по информации РБК, бюро исполкома возмутилось давлением «Спартака», которое было названо «беспрецедентным шантажом». До обсуждения ситуация при голосовании была примерно равной, возможно, даже в пользу Нижнего, но в итоге чаша весов качнулась на сторону Северной столицы.

«Бойкот — всегда плохо»

В «Спартаке» на это решение отреагировали болезненно. И клуб в официальном коммюнике, и спутница пока еще официального владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова намекнули на возможность бойкота турнира со своей стороны.

«Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!» Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого? Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год», — написала Салихова в своем блоге на Sports.ru.

«Бойкот – всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Если такое случится, матч не будет отменен, будем рассматривать другого участника. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены, — спокойно отреагировал президент РФС и, по совместительству, топ-менеджер «Газпрома» Александр Дюков. Кубок не помог: Ваноли покинул «Спартак» Итальянский специалист Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера московского... 10 июня 08:38

— Если регламент предполагает санкции в адрес клуба за бойкот Суперкубка, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет».

Если «Спартак» откажется от участия в матче, его наверняка заменит «Сочи» как серебряный призер чемпионата РПЛ. Вариант с участием в игре столичного «Динамо» как финалиста Кубка выглядит менее вероятным.

«За неявку предусмотрен штраф»

Что касается последствий для «Спартака», если он действительно откажется от участия в этом событии, то здесь возможны различные варианты. В зависимости от порядка действий самих красно-белых.

«Согласно п. 14 положения о турнире за Суперкубок России по футболу за неявку команды на турнир (за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств) клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС. Тот же пункт положения допускает возможность применения штрафов, установленных для соревнования за Кубок России, — рассказал «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец.

— Статья 86 дисциплинарного регламента РФС предусматривает санкции за неявку команды на матч соревнований (в том числе на матч Суперкубка), а именно: присуждение поражения и штраф на основе приложения 1 к ДР РФС. В свою очередь, таблица в приложении 1 к ДР РФС предусматривает, что штраф за неявку команды на матч Кубка России (то есть по аналогии и на матч Суперкубка) определяется в зависимости от лиги, в которую входит футбольный клуб.

Однако неявка команды на матч относится к нарушениям до матча. Период до матча определяется самим ДР РФС как промежуток времени между прибытием команды на стадион и началом матча. «Спартак» же отказывается от участия в турнире задолго до даты матча, то есть состав данного нарушения, на мой взгляд, отсутствует».

Действительно вряд ли красно-белые не оповестят о своем отказе заранее, и все будут ждать их на стадионе, а они просто не приедут на игру. Так что предполагается иной вариант развития событий, где десятикратные чемпионы страны либо обойдутся вообще без санкций, либо заплатят довольно небольшой, по футбольным меркам, штраф.

«Не исключена возможность наложения на «Спартак» штрафа за «иное нарушение регламента соревнований» (статья 111 ДР РФС). Бойкот Суперкубка подпадает под нарушение пункта 14 положения о турнире за Суперкубок, — считает Прокопец.

— Размер штрафа за данное нарушение также определяется в зависимости от лиги, в которую входит клуб (пункт 33 Приложения 1 к ДР РФС). Так как за аналогичное нарушение на матче РПЛ предусмотрен штраф от 20 000 до 150 000 руб., то соответствующий штраф может быть наложен на «Спартак» за бойкот матча Суперкубка».

«Нельзя устраивать анархию»

Для «Газеты.Ru» данную ситуацию прокомментировал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

«Есть исполнительный орган – исполком РФС, и он принимает решения, верно? Люди начинают слишком много говорить, появляется слишком много мнений. У каждого есть свое мнение, и это неплохо, но мы обсуждаем проблему, потом принимается решение – оно принято, и его надо исполнять. Я не против того, чтобы каждый высказывал свою точку зрения, мы должны высказываться. Но, слушайте, когда уже принято решение? Вы можете сказать, что оно неправильное, и в следующий раз такие решения принимать нельзя – но надо же исполнять! Иначе бардак получится, если будет бойкот – что значит, бойкот? — недоумевает Гаджиев.

— Все эти штучки идут из «Спартака» по большей части – там слишком много о себе возомнили люди, которые мало что понимают в футболе. Почему они начинают диктовать, как должно быть? Россияне бьют рекорды в США: Кучеров покорил достижение Гретцки и перевернул серию В четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... 08 июня 17:13

Хорошо, у вас должно быть собственное мнение, мы не против ваших эмоций. Но вы привели «Спартак» к тому, что, выиграв Кубок России, сразу на небо взлетел. А «Спартак» должен регулярно выигрывать титулы, это должно быть для него стандартно. И чего теперь начинать? Это несерьезно. Я могу, допустим, тоже не согласиться с таким решением исполкома, как и у них есть мнение – это нормально. Но когда принято решение, какое вы имеете право отказываться ехать играть? Вы где находитесь? Бардак получается! Не хотим то, не хотим это… У клуба же есть представители в исполкоме – говорите о пересмотре решения, принимайте еще какие-то меры в допустимых рамках. Нельзя устраивать анархию».