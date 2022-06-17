«Совет да любовь». Самые громкие романы года в фигурном катании России

Межсезонье в фигурном катании запомнится не только распадами пар – как танцевальных, так и спортивных – и громкими, скандальными интервью, но и куда более позитивными моментами. 17 июня Евгения Тарасова и Федор Климов, о романе которых не было известно широкой публике, сыграли свадьбу, выступающий в танцах на льду Никита Кацалапов сделал предложение своей партнерше Виктории Синициной, а звезды сборной России в одиночном катании Александра Трусова и Марк Кондратюк рассказали о своем романе.

Евгения Тарасова и Федор Климов

Евгения Тарасова, которая вместе с Владимиром Морозовым выиграла серебряные медали Олимпиады в Пекине, не афишировала свою личную жизнь. О том, что фигуристка готовится к свадьбе с другим призером Игр Федором Климовым, который выиграл серебро вместе с Ксенией Столбовой в личном турнире Олимпийских игр – 2014 и стал олимпийским чемпионом в командном турнире, сообщила Алеся Эмберт – супруга бывшего фигуриста-парника Александра Энберта.

Несколько дней назад она рассказала, что Тарасова и Климов собираются пожениться, и долго ждать торжественной церемонии не пришлось – уже 17 июня в социальных сетях пары появились свадебные снимки.

С бракосочетанием фигуристов поздравил Олимпийский комитет России (ОКР). Трусова, Петросян и Валиева в основе: объявлен состав сборной России Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды... 15 июня 19:33

«Поздравляем с Днем Свадьбы Олимпийских призеров по фигурному катанию Евгению Тарасову и Федора Климова! Совет да любовь!» — написала пресс-служба ОКР, прикрепив фотографию с новоиспеченными мужем и женой.

Тарасова на Олимпийских играх вместе с Морозовым выиграла серебро личного турнира. Пара смогла сделать то, что не получилось четыре года назад в Пхенчхане – тогда фигуристы шли вторыми после короткого проката, однако ряд грубых ошибок в произвольной программе не позволил им бороться за место в тройке. Интересно, что именно после Игр в 2018 году фигуристы рассказали о том, что они больше не вместе – как возлюбленные. Но при этом их спортивный дуэт продолжает существовать.

«С Володей у нас и сейчас хорошие отношения. Он может без стеснения мне что-то рассказать, как и я ему. Просто мы перестали жить вместе», — рассказала тогда Тарасова.

Пара была вместе с 2014 года, а в многочисленных интервью и Тарасова, и Морозов рассказывали, что испытывали друг к другу симпатию еще с первых встреч на катке у тренера Нины Мозер. Неофициально причиной их расставания называли именно неудачу на Олимпиаде в 2018 году, что косвенно подтвердила сама Тарасова, рассказав о ссоре с близким человеком после Игр.

«После Олимпийских игр услышала от близкого человека, что не смогу выиграть. Запало в душу, засело в голову. Избавиться мне было от этого тяжело. Это было сказано в момент стресса и ругани. Но на лед я выходила и каталась, несмотря ни на что. Я ранимый человек и меня легко обидеть. Особенно тем людям, которым я доверяю. Иногда с Володей у нас были скандалы, но мы все равно выходили и работали, потому что знали, куда идем. А что говорят обо мне и пишут те, с которыми я незнакома, мне все равно», – призналась фигуристка.

О личной жизни Климова было известно и того меньше. Фигурист не афишировал свои романы, однако долгое время ему приписывали близкую связь с партнершей Столбовой. Пара каталась вместе до сезона-2017/18, после которого фигуристы приняли решение прекратить совместную работу, и Климов завершил карьеру, начав тренировать. В 2019 году он вошел в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

О романе лучшего танцевального дуэта России слухи ходили достаточно давно, да и сами фигуристы особо не скрывали своих нежных чувств друг к другу – постили совместные фотографии, проводили вместе свободное время. В начале лета в социальных сетях Кацалапова и Синициной появились посты, в которых фигуристы поделились с поклонниками радостной новостью – они готовятся к свадьбе. Предложение фигурист сделал своей партнерше во время совместного отпуска.

«Она сказала «Да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент.

Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально.

И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — написал в своем Telegram-канале Кацалапов.

Позднее спортсмен поделился забавной историей, которая была связана с выбором кольца для Синициной. Кацалапов признался, что не знал ни размера, ни того, как его нужно определять, в связи с чем возникла небольшая путаница. «До сих пор делает гадости»: Нугуманова после скандала ушла от Рукавицына В мае 19-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова обвинила своего тренера Евгения Рукавицына... 09 июня 18:46

«Когда я решил сделать Вике предложение, конечно, сразу подумал про кольцо. Но размер пальца я не знал и вообще не представлял, как это выяснить.

Посоветовался с нашей общей знакомой. В итоге она выдумала какую-то фотосессию, наплела Вике про то, что ищет аксессуары и нужен размер ее пальца. В общем, план удался. Вика даже ничего не заподозрила. Правда, потом оказалось, что она на безымянном пальце кольца никогда не носила, поэтому сказала размер среднего. Но ничего, все поправим», — поделился историей фигурист.

Пара выступает вместе с сезона-2014/15. Вместе они собрали золотые медали практически всех крупных международных турниров, в активе дуэта нет только высшей награды в личном турнире Олимпийских игр. Синциина и Кацалапов — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Александра Трусова и Марк Кондратюк

Александра Трусова и Марк Кондратюк – звезды сборной России в одиночном катании. Он блеснул в этом сезоне, подтвердив третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде, выиграл чемпионаты России и Европы, а также помог национальной команде завоевать золото командного турнира на Играх в Пекине. В ее активе нет золотых медалей на взрослом уровне, однако есть многочисленные рекорды – в Пекине Трусова первой в истории женского катания исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. Правда, этого для победы ей не хватило, и она уступила лидерство еще одной россиянке – Анне Щербаковой.

Слухи о романе Трусовой и Кондратюка ходили большую часть весны, а в начале мая спортсмены сами все подтвердили, выложив совместные фотографии с отпуска в Дубае и сопроводив их смайликами-сердечками.

С тех пор в их социальных сетях нередко стали появляться совместные снимки. Пара достаточно много времени проводит вместе, спортсмены поддерживают друг друга в различных начинаниях – к примеру, Кондратюк был вместе с Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве, где фигуристка попробовала себя в прыжках в длину. «Важна была только золотая медаль»: Трусова — об Играх и романе с Кондратюком Александра Трусова, выигравшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, заявила, что после... 17 июня 16:51

«Я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь, я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы еще на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — рассказала Трусова о начале романа с возлюбленным «Матч ТВ».

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов

Спустя несколько дней после того, как стало известно о том, что Трусова и Кондартюк встречаются, в социальных сетях Аполлинарии Панфиловой были опубликованы личные фотографии с ее партнером Дмитрием Рыловым – пара находилась на отдыхе, а на одном из снимков был запечатлен поцелуй. В комментариях фигуристов поздравляли, говорили о создании «новой пары» и о том, что на фигуристов так повлияла история одиночников. Однако позднее Панфилова достаточно жестко пресекла такие разговоры.

«Отбрасываю все вопросы про «новую пару». Мы вместе уже не первый и не второй год (эстафету никто не передавал)», — написала фигуристка.

Интересно, что в начале совместной работы фигуристам было достаточно проблемно сотрудничать друг с другом из-за разных характеров и темпераментов. Об этом в одном из интервью рассказывал Рылов.

«Просто мы не похожи характерами. Апполинария на льду и в жизни — два разных человека. На льду более жесткая. Когда я приехал, и мы встали в пару, то Полина стала командовать, а я не привык к такому отношению со стороны девушек. Она постоянно говорила: делаем это, делаем то, ты ничего не понимаешь. И я был в шоке. Полтора года из-за этого ссорились. Полина больше как лед. А я — более эмоциональный. Мы абсолютно разные, но, наверное, это нас объединяет», — поделился он.

Несколько серьезных травм сказывались на их карьере, Рылов перенес удаление кисты, в конце сезона-2020/21 получил повреждение. Фигуристы были вынуждены пропустить олимпийский сезон, чтобы сосредоточиться на реабилитации и не форсировать восстановление после травм.