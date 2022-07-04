Тила и Бийола продали ниже рынка: кого потеряет РПЛ из-за директивы ФИФА

Сразу два иностранных футболиста в один день покинули Российскую премьер-лигу. Гус Тил перешел из «Спартака» в голландский «ПСВ Эйндховен», а Яка Бийол сменил ЦСКА на итальянский «Удинезе». «Газета.Ru» рассказывает о тех, кто уехал или уедет из России в это межсезонье после разрешения ФИФА приостанавливать контракты.

Две продажи

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) вновь разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами вызвало новую волну уходов. Многие легионеры воспользовались шансом, кто-то ушел в аренду или же вообще расторг соглашения.

Так что московские «Спартак» и ЦСКА, почти синхронно объявившие 4 июля о трансферах Гуса Тила и Яки Бийола соответственно, можно поздравить. Столичные клубы получат за этих футболистов реальные деньги.

Тил, которого в 2019 году покупали за €15 млн у голландского АЗ, теперь отправляется в ПСВ за всего €4 млн, причем с учетом включенных в сделку бонусов. «Если про Федотова правда, мы приехали». Губерниев поссорился с депутатом в прямом эфире Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» поссорился с депутатом Госдумы Султаном... 04 июля 17:06

Тем не менее даже это стоит считать в сложившихся обстоятельствах выгодной сделкой, хотя футболист сейчас явно не упал, а, возможно, даже вырос в цене.

Спартаковский период в карьере экс-капитана АЗ вышел непродолжительным и не особенно удачным. В сезоне-2019/20 он провел за красно-белых 18 игр в РПЛ, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами. Запомнился болельщикам разве что его победный мяч в ворота самарских «Крыльев Советов» в добавленное время.

Дальше он начал с командой следующий сезон и отыграл в трех играх Премьер-лиги, проводя на поле в среднем, правда, всего по пять минут. После этого случилась не слишком продуктивная аренда в немецкий «Фрайбург»: семь матчей в Бундеслиге без результативных действий.

Зато прошлую кампанию Тил провел в аренде в «Фейеноорде» из Роттердама, и в чемпионате родной страны по-настоящему блеснул, отметившись 15 мячами и тремя передачами в 32 встречах Эредвизи, а всего отличившись за сезон в составе команды 21 раз в 49 матчах.

После этого Тил собирался воспользоваться директивой ФИФА и приостановить на сезон контракт, который к тому же истекал летом 2023 года. В «Фейеноорде» также заявляли о желании сохранить футболиста, причем, по возможности, избежав выплат красно-белым.

Так что менеджмент десятикратных чемпионов России сработал удачно. По информации «Матч ТВ», клубному руководству удалось убедить футболиста на трансфер в другой голландский клуб, и теперь красно-белые получат за игрока деньги.

Что до Бийола, то 23-летний словенский универсал перебрался в ЦСКА еще в 2018 году из «Рудара» и провел в России четыре года, включая аренду на сезон в немецкий «Ганновер». В прошлой кампании Бийол красно-синих не покинул, отыграв в РПЛ 28 встреч и забив один гол.

Правда, сейчас футболист не явился на предсезонные сборы команды и собирался приостановить или расторгнуть договор, но подоспел вариант с итальянским «Удинезе», который, по данным журналиста Ивана Карпова, заплатит за игрока €5 млн с учетом бонусов.

Наверняка эти уходы не станут последними, хотя и уже состоявшихся предостаточно. Пострадали практически все ведущие клубы страны.

«Зенит»

Чемпион и гегемон последних четырех сезонов в своем составе практически не имеет легионеров из Европы и подходил к новой кампании с уверенностью в составе. Вроде бы все, кто мог уйти, уже ушли.

В прессе, в том числе иностранной, муссировались слухи об уходе давно восстанавливающегося от повреждения хорватского центрального защитника Деяна Ловрена, но 32-летний капитан питерцев, несмотря на серьезное давление, заявил, что честно отработает свой контракт с клубом и прибыл в Россию.

Уже после начала сборов появилась информация, что контракт с сине-бело-голубыми приостановит Вильмар Барриос, но и колумбиец прибыл в расположение команды, а его агент опроверг слухи. Закончить турнир без поражений: Непомнящий сыграл вничью с Дудой Россиянин Ян Непомнящий в последнем туре турнира претендентов разошелся миром с польским... 04 июля 19:47

Зато в итоге выяснилось, что не вернется в Россию ярко проведший прошлый сезон Юри Алберто. 21-летний плеймейкер, ярко проведший полгода в России, остался в Бразилии из-за семьи. Но и тут «Зенит» выжал максимум, как сказал главный тренер команды Сергей Семак.

В обмен на аренду Юри Алберто бразильский клуб отдал чемпионам России сразу двух игроков — голкипера Ивана Куарезму и защитника Густаво Мантуана. Осталось понять, насколько они впишутся.

«Спартак»

У второго участника матча за Суперкубок страны ситуация сложилась интересная. Тил является не единственной потерей, хотя можно ли назвать потерей игрока, который и так не был в команде уже два года?

Снова не вернулся в Москву Йордан Ларссон, проведший вторую половину прошлого сезона в аренде в шведском «Норчепинге». Теперь сын Хенрика Ларссона расторг свой контракт с красно-белыми. Соглашение истекало летом следующего года, так что после решения ФИФА возможностей у клуба было немного. Провернуть ту же историю, что с Тилом, очевидно, не вышло.

А вот нигериец Виктор Мозес, семья которого настаивала на приостановке соглашения со «Спартаком», все-таки вернулся в Россию и уже приступил к подготовке с командой. Убедить его удалось клубному менеджменту.

Судя по всему, никто другой «Спартак» уже не покинет, а бельгийский защитник Максимилиано Кофрие даже дал однозначное интервью, заявив, что точно остается.

ЦСКА

У ЦСКА ситуация сложнее спартаковской. Бийола-то удалось продать, а вот Арнор Сигурдссон, уже и так отыгравший полгода в аренде в итальянской «Венеции», и один из главных дриблеров РПЛ Чидера Эджуке контракты с клубом приостановили, причем уже после старта предсезонки.

Не удалось красно-синим договориться о выкупе так здорово отыгравшего в первой половине этого года турка Юссуфа Языджи.

А вот агент колумбийца Хорхе Карраскаля заявил, что игрок не будет приостанавливать соглашение и останется в клубе, такую же позицию занял аргентинец Хесус Медина, что является однозначно хорошей новостью для истосковавшихся по победам армейских болельщиков.

Что у остальных

Из остальных команд РПЛ больше всех пострадал, пожалуй, «Краснодар», но это было еще во второй части прошлого сезона. Этим же летом потери Гжегожа Крыховяка, Вандерсона и Тони Вильены потерями по факту не являются, а Кристиан Рамирес, приостанавливавший договор зимой, сейчас вообще вернулся в команду. «Не смог по-человечески расстаться с ЦСКА»: Федотова отправили служить в ВМФ Бывший вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов, подписавший контракт с «Филадельфией»... 04 июля 17:15

Обидно получилось с купленным норвежским бомбардиром «Буде-Глимта» Эриком Бутхеймом, который не сыграл и уже не сыграет за «быков», причем он был приобретен за €8 млн, а сейчас расторг контракт в одностороннем порядке, из-за чего «Краснодар» уже обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Серьезной проблемой московского «Динамо» может стать потеря Себастьяна Шиманьски. Сообщается, что польский полузащитник может не вернуться в Россию из-за политических взглядов.

Учитывая, какой обструкции на родине подвергся его соотечественник Мацей Рыбус, подписавший сейчас контракт со «Спартаком» после окончания срока действия договора с «Локомотивом», кажется, что вариант с невозвращением наиболее вероятен.

«Локомотив», кстати, недосчитался проведшего за команду полсезона Яна Кухты. Правда, спортивный директор клуба Томас Цорн заявил в прессе, что это связано не с политикой, а с семейными проблемами, но факт остается фактом.

Для «Ростова» главной потерей станет уход Денниса Хаджикадунича, который уже приостанавливал свой контракт с клубом зимой. Не вернется в Россию и Матиас Норманн, остающийся в «Норвиче».

Лучше всех ситуация, пожалуй, у «Сочи». Серебряный призер прошлого сезона лишился Ивелина Попова, но он просто ушел по окончании контракта. Ну а Матео Кассьера и Родригао переезжают не в другой чемпионат, а в «Зенит» и за деньги.

Интересную позицию обозначил многолетний румынский лидер «Урала» Эрик Бикфалви, иронично заметивший, что приостановит контракт со «шмелями», если получит предложение от мадридского «Реала».