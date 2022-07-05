«Боюсь навсегда остаться в русской тюрьме»: Грайнер написала письмо Байдену

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в феврале в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену и попросила «сделать все» для ее освобождения из российского СИЗО. В США ее задержание считают незаконным, хотя по российскому законодательству провозить гашишное масло, которое находилось у Грайнер в устройстве для курения, запрещено.

Американка в российском СИЗО

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер, пребывающая с середины февраля в следственном изоляторе, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой сделать все, что в его силах, для ее освобождения.

В данный момент над спортсменкой, выступавшей на протяжении последних четырех лет за екатеринбургский УГМК, идет судебный процесс по делу о контрабанде наркотиков. Первое заседание состоялось 1 июля, следующее назначено на 7-е.

Напомним, Грайнер была задержана 17 февраля российскими таможенниками во время прохождения «зеленого коридора». На нее среагировали пограничные собаки, а в итоге в ее устройстве для курения было обнаружено запрещенное в России гашишное масло. В США это вещество не запрещено. «С кем будут дети, пока он шастает с пассией по барам?!» Пике и Шакира сражаются за сыновей Расставание легендарного футболиста «Барселоны» Жерара Пике и певицы Шакиры превращается в мировой... 05 июля 13:25

Грайнер была задержана и с тех пор пребывает в СИЗО, находясь под следствием. Теперь же в отношении нее начался и судебный процесс.

Письмо Байдену

Находясь в заключении, спортсменка написала письмо-обращение к президенту США Джо Байдену. Приурочено это послание было ко Дню независимости Штатов.

«Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть меня домой. Когда я сижу в русской тюрьме наедине со своими мыслями, без семьи и без друзей, то боюсь, что могу остаться здесь навсегда, — цитирует Грайнер издание Politico, в распоряжении которого оказался текст письма. — 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать, что этом году свобода означает для меня совершенно другое.

Пожалуйста, сделайте все возможное. В 2020 году я голосовала за вас и верю в вашу помощь. В моей жизни остается так много всего, что можно сделать со свободой.

Я скучаю по своей семье. Я скучаю по своим подругам по команде! Меня убивает то, что они сейчас так сильно страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать, чтобы как можно скорее вернуть меня домой».

Попало в СМИ и ее письмо родным перед самым началом процесса.

«Я в порядке, я закаленная. Но сейчас я — не я. Когда вернусь домой, мне потребуется время, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю все, чтобы продержаться, пока не вернусь домой», — писала Грайнер в конце июня.

«Незаконное задержание»

В США задержание и процесс над суперзвездой баскетбола считают незаконным, и многие спортивные и политические деятели не раз высказывались в поддержку спортсменки. Тила и Бийола продали ниже рынка: кого потеряет РПЛ из-за директивы ФИФА Сразу два иностранных футболиста в один день покинули Российскую премьер-лигу. Гус Тил перешел... 05 июля 09:53

«Мы считаем, что Российская Федерация неправомерно задерживает Бриттни Грайнер, — заявила глава Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон. — Президент Байден ясно дал понять, что необходимо освободить всех американских граждан, которые удерживаются в заложниках или незаконно задержаны за границей. Правительство США продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой».

Сообщалось, что рассматриваются варианты обмена Бриттни на кого-то из россиян, находящихся в заключении в Штатах, однако реальных подвижек в этом вопросе до сих пор не случилось. При этом в США многие считают, что баскетболистку удерживают в качестве заложника по политическим причинам.

До окончания процесса, по итогам которого американке грозит срок до десяти лет, это уже вряд ли произойдет, а вот затем возможны варианты.

Суперзвезда баскетбола

31-летняя Грайнер является без преувеличения легендой в женском баскетболе. На ее счету по две победы в составе сборной США на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

В составе клуба «Финикс Меркюри», за который она выступает летом в женской НБА, у нее есть победа в этой лиге в 2014 году.

За екатеринбургский УГМК Грайнер играет с 2015 года и за это время дважды успела стать чемпионкой России, а один раз — бронзовым призером женской Евролиги.

Грайнер сделала каминг-аут в 2013 году, а с 2019-го состоит в браке с 28-летней Шерел Уотсон, причем это уже второй брак спортсменки.