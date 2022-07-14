Футбол у Моуринью или деньги у шейхов: что выберет Роналду

Криштиану Роналду, по всей видимости, решил покинуть английский «Манчестер Юнайтед», а клуб из Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение о переходе игрока. «Газета.Ru» рассказывает о том, где португальский суперфорвард может продолжить карьеру.

Разочарование политикой «МЮ»

Одной из главных трансферных саг этого лета остается возможный уход Криштиану Роналду из английского «Манчестер Юнайтед». Возвращение клубной легенды в стан «красных дьяволов» перед прошлым сезоном не получилось триумфальным.

Да, Роналду даже в 37 лет смог стать лучшим бомбардиром команды, забив солидные 18 мячей за 30 игр, но вот «МЮ» занял лишь шестое место, отстав от топ-4 аж на 13 баллов и не сумев попасть в Лигу чемпионов. Победа с приключениями: Рублев на тай-брейке обыграл Кория в Бостаде В шведском Бостаде на грунтовом турнире АТР россиянин Андрей Рублев, посеянный под вторым... 14 июля 19:08

Для легендарного нападающего отсутствие путевки в главный клубный турнир Европы является очень важным фактором. Роналду не просто уже почти два десятка лет принимает участие в каждом розыгрыше Лиги чемпионов,

но и является лучшим голеадором за всю ее историю. На счету португальца 141 забитый мяч!

Все остальные, кроме одного человека, очень далеко, но преследователем является главный соперник Криштиану по карьере Лионель Месси, который на два года младше, продолжает выступления в турнире за французский «ПСЖ» и сам отличился в ЛЧ уже 125 раз.

Многие инсайдеры писали, что Роналду захочет уйти из «МЮ» в команду с местом в главном клубном турнире, тем более играть ему осталось всего несколько лет. Однако затем появились сообщения, что португалец готов остаться в «красных дьяволах» после назначения главным тренером Эрика тен Хага.

Противоречивая информация продолжает поступать уже несколько месяцев, но в последние недели тональность сменилась вновь в пользу ухода. Мол, футболист разочаровался трансферной политикой клуба, проводящего на данный момент очень пассивную кампанию на рынке, и твердо вознамерился отчалить.

Тен Хаг, правда, говорит, что Роналду не продается и является важной частью его планов, но тренировки вместе с командой футболист не возобновил. И пока «МЮ» в Таиланде громит в товарищеской встрече «Ливерпуль» (4:0), Криштиану поддерживает форму в Португалии на базе родного лиссабонского «Спортинга».

Сладкая жизнь в Саудовской Аравии

Естественно, ни о каком дефиците слухов о возможном переходе нападающего не идет речи. Португалец нарасхват, по крайней мере у СМИ. И все же оформить сделку с участием пятикратного обладателя «Золотого мяча» весьма непросто: он стоит приличных денег, у него большие требования по зарплате, а использовать его на закате карьеры можно весьма ограниченным образом.

Да, Роналду по-прежнему гарантирует своей команде энное, весьма серьезное для обычных нападающих, число голов, но в то же время он плохо встраивается в коллективные взаимодействия, а также практически бесполезен в высоком прессинге. А этот элемент так или иначе сейчас используют все прогрессивные тренеры.

Тем не менее сейчас появилась информация об очень серьезном интересе к футболисту от клуба, который точно способен потянуть сделку финансово. Правда, есть вопросы к спортивной составляющей.

Речь идет о некоем клубе из Саудовской Аравии, который готов выложить огромные средства ради возможности подписать в свои ряды столь значимую персону.

Португальские TVI и CNN Portugesa сообщают что неназванный клуб готов выделить бюджет в €300 млн на подписание Роналду. В эту сумму входят €30 млн трансферной суммы для «Манчестер Юнайтед», €20 млн комиссионных для агентства Жорже Мендеша, представляющего интересы игрока, а также €250 млн для самого футболиста в виде зарплаты за два года. Пирующий «Зенит», тонущий ЦСКА и непредсказуемый «Спартак»: как клубы подходят к сезону РПЛ «Зенит» собирает сливки и идет к очередному титулу, «Сочи» готовится... 14 июля 13:54

При этом, по информации испанского издания As, игрок скорее всего откажется от данного предложения, потому что хочет провести еще хотя бы один сезон на высоком уровне в европейском футболе.

И все же недооценивать оффер саудовских шейхов явно не стоит, поскольку столь серьезных денег 37-летнему форварду уже точно никто и никогда в Европе предложить не сможет. Да и не захочет.

Собственно, если Роналду не удастся найти достойного варианта в топ-чемпионатах, то он вполне может согласиться на переезд на Аравийский полуостров и сейчас, хотя там его наверняка будут ждать и через год.

Воссоединение с Моуринью

Что до вариантов в Старом свете, то их в последнее время называлось немало, но они отпадали один за другим.

В какой-то момент, например, казалось, что Роналду совершит смелый шаг и переберется в лондонский «Челси». Этот трансфер стал бы важным шагом для новых американских владельцев «синих», а сам игрок снова получил бы возможность выступить в Лиге чемпионов.

Переговоры действительно велись между агентом Жорже Мендешем и новым совладельцем «Челси» Тоддом Боэли, но были свернуты из-за нежелания главного тренера лондонцев Томаса Тухеля видеть Роналду в своей команде.

В итоге, по сути, вместо Роналду «синие» приобрели у «Манчестер Сити» способного дублировать португальца по позиции Рахима Стерлинга.

Среди возможных мест продолжения карьеры Роналду называли французский «ПСЖ» и немецкую «Баварию». Вроде как Мендеш предлагал обоим суперклубам услуги игрока, но в Париже рассудили, что придется платить слишком много, хотя при этом для форварда нет свободного места в составе. Еще бы, ведь никуда не делись Килиан Мбаппе, Лионель Месси и — по крайней мере пока — Неймар.

Ну а «Бавария», очевидно, решила иначе заменить, видимо, уходящего из клуба Роберта Левандовски, взяв бомбардира помоложе.

Чуть ли не самым реальным выглядел неожиданный вариант с итальянской «Ромой». Вроде бы «волки» — клуб для такого игрока достаточно скромный, имеет на следующий сезон место только в Лиге Европы, а с Жозе Моуринью у Криштиану Роналду не все сложилось в отношениях еще в мадридском «Реале».

Но на другой чаше весов недавняя успешная игра Роналду в удобном для себя итальянском чемпионате, реальный шанс пробиться в ЛЧ на следующий сезон, а также стиль Моуринью. «Многим должен пожертвовать»: Плющенко собрался дебютировать в футболе Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко намеревается попробовать... 13 июля 18:34

Особенный как раз не использует активный прессинг на постоянной основе, предпочитая обороняться низким блоком и закидывая мяч на выполняющего роль «подвижного столба» нападающего, что идеально подходит для нынешнего Криштиану.

Да, в Риме при Моуринью прекрасно раскрылся в этом амплуа Тэмми Абрахам, но сам Жозе говорит, что готов встроить в игру обоих и очень хочет снова поработать с Роналду. Кто знает, может этот удивительный вариант и действительно выгорит?