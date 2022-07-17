«Был лучшим молодым биатлонистом России»: погиб чемпион мира Малиновский

Чемпион мира и Европы по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский погиб в результате крушения вертолета Robinson на Камчатке. Экс-биатлонист управлял воздушным судном, его пассажиры — Зоя Кайгородова и Сергей Колесник – также погибли. Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с трагедией, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что биатлонист слишком рано закончил спортивную карьеру, а Дмитрий Васильев, дважды бравший золото Олимпиады, вспомнил, как Малиновский пропускал сборы и соревнования, чтобы научиться пилотировать вертолет.

Информация о пропаже вертолета Robinson, за штурвалом которого находился пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский, появилась 16 июля около 14.00 мск. Telegram-канал 112 сообщил, что воздушное судно, которое следовало из долины Узон Кроноцкого заповедника в село Мильково, внезапно перестало выходить на связь и пропало с радаров. По информации Telegram-канала Mash, Малиновский мог посадить вертолет, чтобы переждать плохие погодные условия. «Собирался на турнир с ветеранами»: ушел из жизни бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев На 75-м году жизни скончался знаменитый тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев... 16 июля 01:01

Спасатели вылетели на поиски пропавшего вертолета с тремя людьми на борту около четырех утра по московскому времени. По информации РИА «Новости», на поиски отправился вертолет Ми-8 с личным составом поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Также к спасательной операции были готовы приступить вертолет территориального центра медицины катастроф и дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26.

Пропавший вертолет был обнаружен в ходе осмотра с воздуха в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон, сразу сообщалось, что он сильно обгорел. Около восьми утра по московскому времени информацию о том, что Robinson был найден, подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», — написал Солодов.

Чуть позднее РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России сообщило, что Малиновский и его пассажиры погибли. На борту вертолета было три человека – сам биатлонист, а также Зоя Кайгородова и Сергей Колесник. «Упал, посинел и начал хрипеть»: скончался экс-игрок «Спартака» Александр Козлов 15 июля в возрасте 29 лет скончался бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов... 15 июля 16:21

Вертолет Robinson принадлежал частной компании «Взлет», которой управлял Владимир Малиновский, отец экс-биатлониста. Сам спортсмен также увлекался полетами – он отучился в Омском летно-техническом колледже и прошел переподготовку во Владивостоке, был дипломированным пилотом и имел летную лицензию. Сам спортсмен в одном из интервью даже сравнил полеты и гонки, отметив при этом, что со спортом не завязал окончательно, несмотря на завершение профессиональной карьеры.

«Это совершенно разные ощущения. Они у меня, скажем так, дополняли друг друга. Гонки — это какой-то адреналин, а если это чемпионат мира, и ты его выигрываешь, то после этого выхолощен в эмоциональном плане и восстанавливаешься потом в течение недели. А полеты — это в основном спокойствие, умиротворение, счастье, радость, в общем, одна сплошная романтика.

У меня еще не было заключительной гонки. Я не собираюсь полностью завязывать со спортом, буду продолжать выступать на местных краевых соревнованиях. Конечно, это уже не будет большой спорт, но совсем со спортом я не завязал», — рассказал Малиновский в мае 2021 года изданию KamchatMedia.

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпиона мира среди юниоров.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении.

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что последние сутки вся команда пристально следила за новостями о пропавшем вертолете, а также выразил свои сожаления в связи с гибелью спортсмена, который долгое время входил в состав национальной команды.

«Мы все сильно сожалеем. Вся команда пристально следила за новостями в последние сутки. Он все-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды. Жалко прежде всего человека, а во вторую очередь – спортсмена. Насколько я знаю, он колебался – уходить из биатлона или нет, сконцентрироваться только на полётах или нет. Мог бы вполне вернуться, перезагрузился бы и выступал. Парень-то молодой еще», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что Малиновский подавал большие надежды в биатлоне и слишком рано закончил спортивную карьеру. По мнению прославленного спортсмена, погибший в свое время был лучшим молодым биатлонистом России.

«Очень жаль. Мои соболезнования родным и близким погибших. Игорь рано закончил с биатлоном, толком не начав свою карьеру. Он своеобразный парень — показывал такие серьезные результаты и вдруг так быстро закончил. Мне жаль. Он был лучшим молодым биатлонистом страны!» — цитирует Тихонова Sport24. «Мо Фара — не мое имя». Как мальчик-раб стал олимпийским чемпионом Британский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции Мо... 12 июля 16:43

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился воспоминанием, что Малиновский очень сильно хотел стать вертолетчиком и даже пропускал некоторые сборы и соревнования, чтобы посвятить время обучению. Для него эта цель была главной в жизни.

«К сожалению, все это обернулось трагедией. Конечно, жалко Игоря. Как спортсмен он был очень талантливый и перспективный. Первой печалью было то, что он так рано закончил со спортом.

Он подавал великолепные надежды на то, чтобы быть одним из лидеров сборной по биатлону! Было обидно, что он ушел из спорта.

Когда погибает молодой, талантливый и красивый парень, то это всегда втройне печально. Мне очень жаль. Игорь входил в число талантливых и редких людей. Когда уходят такие таланты, это большая утрата», — заявил Васильев Sport24.