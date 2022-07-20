Шах и мат: Карлсен отказался от матча за первенство мира с Непомнящим

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил, что не будет бороться за шахматную корону в матче, который состоится в апреле 2023 года. Вместо него с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим сыграет Дин Лижэнь. При этом Магнус не объявил о завершении карьеры, оставив своим болельщикам надежду на новое восхождение на шахматный трон. Участник матча за первенство мира 2016 года Сергей Карякин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что решение Карлсена внесет путаницу в шахматный мир, а вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин не исключил, что Магнус может изменить свое решение, если ему предложат больше денег.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен принял решение отказаться от участия в матче за шахматную корону с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Об этом сообщил портал chessdom.

«Я сообщил своей команде, FIDE и Яну , что не буду играть матч на первенство мира по классическим шахматам. У меня нет мотивации играть еще один матч за шахматную корону», — сказал Карлсен.

Норвежец владеет шахматной короной с 2013-го года. В ноябре того года Карлсен уверенно расправился с тогдашним чемпионом мира Вишванатаном Анандом (6,5 : 3,5). Спустя год в Сочи Магнус не позволил индийцу оформить реванш и одержал повторную победу — (6,5 : 4,5).

В 2016-м году Карлсен играл матч за первенство мира с Сергеем Карякиным. В первый (и на данный момент в последний) раз проиграл Магнус партию по ходу матча за шахматную корону. В седьмой партии финала россиянин сумел добиться успеха и овладеть преимуществом над норвежцем, однако сразу же Карлсен смог отыграться, а затем и сохранить звание чемпиона мира, обыграв Карякина на тай-брейке. Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России... 18 июля 21:14

Через два года в Лондоне Карлсен встречался с американцем Фабиано Каруаной. Все 12 классических партий завершились тогда вничью, а на тай-брейке вновь сильнее оказался норвежец.

В декабре прошлого года Магнус проводил свой уже пятый матч за шахматную корону — его соперником стал Ян Непомнящий. Российский гроссмейстер не справился с нервами и проиграл досрочно — (3,5: 7,5).

Перед стартом турнира претендентов в Мадриде Карлсен заявил, что не будет в очередной раз играть за титул чемпиона мира, если только французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фируджа не одержит в нем победу. Именно в 19-м летнем гроссмейстере норвежец видел своего преемника на шахматном троне, однако тот полностью провалил турнир, по итогам которого занял последнее место.

В итоге Ян Непомнящий оформил досрочную победу, набрав по итогам 9,5 очков и став первым шахматистом в истории, кому удалось два раза подряд выиграть это соревнование.

В Матче за мировую шахматную корону Магнуса Карлсена заменит китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Спортсмен обеспечил себе второе место по итогам претендентского турнира — 2022, обыграв в последнем туре американца Хикару Накамуру. На фоне скандала с договорными матчами: Карацев оформил «баранку» Басилашвили и прошел дальше Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира серии ATP-500, который проходит... 20 июля 08:12

Участник матча за первенство мира 2016 года Сергей Карякин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что разочарован решением норвежского гроссмейстера.

«Я думал, что Карлсен будет играть. Надеялся на это как болельщик и как профессионал. Всегда интересно наблюдать за его партиями. Это было бы правильно и логично. Традиционно чемпион мира всегда отстаивает свое звание в матче.

За всю историю шахмат могу вспомнить один подобный прецедент, когда Фишер ушел из шахмат. Но тогда американец завершил карьеру, а Карлсен не уходит из спорта.

Получается, что чемпионом мира будет один человек, а сильнейшим в мире — другой. Я говорю это, не принижая достоинства остальных. Это плохо для шахматного мира, начинается хаос», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru». Тренировочный матч на старте: Рублев обыграл Беранкиса в Гамбурге В первом круге турнира серии ATP-500 российский теннисист Андрей Рублев играл с представителем Литвы... 20 июля 15:46

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, не ожидал подобного шага от действующего чемпиона мира.

«Для меня это шоковая новость. Карлсен — чемпион мира, лидер рейтинга. С Непомнящим у них был бы настоящий, большой матч. Хотя предпосылки к его отказу были. Он сказал о своем желании сразу после матча в Дубае», — сказал Поткин.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин считает, что Карлсен все же передумает и сядет за игровой стол вместе с Непомнящим.

«Трудно сказать, что Карлсену может не нравиться. Вроде уже зрелый человек, но такие заявления кажутся мальчишескими — «мне надоело». Это чемпион мира, человек, на которого многие должны равняться.

И самое обидное для шахматного сообщества, что в последние годы система отбора на чемпионат мира была с огромным трудом восстановлена, а теперь взять и все поломать…

Причем это делает человек, от которого этого меньше всего можно ожидать. Мне кажется, это явно не положительный момент для Карлсена и для всего шахматного сообщества. Моя точка зрения в том, что такая его позиция — временная, и все-таки матч Яна с Карлсеном на каких-то других условиях состоится», — отметил Смагин. Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России... 18 июля 21:14

Специалист заявил, что на решение норвежца может повлиять финансовый фактор.

«Остается надеяться, что это его предварительная позиция, которую не стоит сейчас переоценивать. Во-первых, пройдут выборы главы ФИДЕ, будет президент, начнутся переговоры. Конечно, есть небольшая аналогия с 1975 годом, когда Бобби Фишер не стал играть.

Но, думаю, если призовой фонд по сравнению с предыдущим матчем будет в два или в три раза больше, Магнус поменяет позицию. Тут нужно многого дождаться, и в первую очередь — результатов выборов президента FIDE», — заключил гроссмейстер.