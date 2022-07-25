«Колоссальное достижение»: Даниил Медведев 10 недель возглавляет мировой рейтинг

Российский теннисист Даниил Медведев встретил десятую неделю во главе рейтинга АТР и обошел по этому показателю Марата Сафина, который ранее владел национальным рекордом. Бывший теннисист Андрей Чесноков считает достижение Медведева колоссальным.

Новый рекорд

Российский теннисист Даниил Медведев снова возглавляет опубликованный в понедельник новый рейтинг АТР. Таким образом, в качестве первой ракетки мира он провел уже десять недель, что является национальным рекордом.

Только трем российским теннисистам ранее удавалось добраться до вершины табели о рангах. Первопроходец Евгений Кафельников продержался шесть недель, Марат Сафин был первым на протяжении девяти, и вот теперь рекорд пал.

Впору задуматься, можно ли уже сейчас называть 26-летнего Медведева величайшим теннисистом в истории страны? Белорусская гимнастка потеряла сознание на турнире в Минске В Минске состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Белорусская... 25 июля 18:22

С момента создания рейтинга его возглавляли только 27 игроков, и Даниил Медведев по продолжительности нахождения на вершине уже на 19-й строчке в истории, а вскоре должен обойти и немца Бориса Беккера (12) с американцем Энди Роддиком (13).

При этом сравнение с Кафельниковым и Сафиным выходит сложным и неоднозначным. Например, обе легенды российского тенниса брали по два одиночных турнира «Большого шлема», а на счету Кафельникова еще и четыре победы на «мейджорах» в парном разряде, хотя это к индивидуальному рейтингу отношения не имеет.

Кафельников значительно опережает своих последователей по одиночным титулам. Их у него в карьере набралось 26, в то время как у Сафина в коллекции 15 трофеев, а Медведев выиграл пока что 13.

Но в то же время Кафельников не взял ни одного «Мастерса», Сафин выигрывал их пять раз, а на счету Медведева уже четыре победы на таких турнирах.

У Кафельникова имеется золотая награда Олимпийских игр, зато Медведев стал вторым российским мужчиной, кому удалось победить на Итоговом турнире года, причем первым был вообще не добравшийся до звания первой ракетки мира Николай Давыденко.

Интересно, что Медведев является лучшим в легендарном трио по проценту побед — 70%. Кафельников может ответить своими 67%, а Сафин за карьеру выиграл только 61% матчей.

Неоднозначный сезон

Медведев стал первой ракеткой мира в 2022 году, хотя сезон выходит для Даниила как минимум неоднозначным. Россиянин до сих пор не выиграл в нем ни одного титула.

Начал год он очень бодро и был невероятно близок к своему второму выигранному «шлему», причем подряд. Но, ведя со счетом 2-0 по сетам в финале Australian Open, сначала позволил Рафаэлю Надалю вернуться в игру, а затем не устоял под натиском великолепного испанца.

То поражение больно ударило по состоянию россиянина, который во время финала пережил сильнейшее разочарование из-за реакции трибун, так болевших за Надаля, что каждая ошибка его соперника встречалась радостью.

Попав в психологическую яму, Медведев оказался затем и в функциональной. Интересно, что первой ракеткой мира он стал во много из-за того, что у серба Новака Джоковича сгорели 2000 очков за Australian Open, так как его депортировали из Австралии в связи с отказом привиться от COVID-19. Ну а затем серб был травмирован и потерял еще баллы.

Кроме того, помогло Даниилу Медведеву и решение АТР лишить «Уимблдон», куда российских и белорусских игроков не пустили вовсе, рейтинговых очков. А ведь турнир выиграл именно Джокович.

Впрочем, сам Медведев очень мощно провел травяной отрезок, добравшись до финалов в Галле и Хертогенбоше, пусть в обоих случаях он и уступал в решающем матче.

В результате он прямо сейчас почти на тысячу очков опережает располагающегося на второй позиции в табели о рангах немца Александра Зверева, и назвать положение Медведева случайным никак нельзя.

Борьба в конце года

Еще никогда российский теннисист не заканчивал на первом месте сезон, что особенно престижно. Нынешний первый номер рейтинга, естественно, имеет шанс на это достижение, но добиться его будет сложно. «Оступился и упал в ущелье»: погиб призер чемпионата России по борьбе 19-летний борец-вольник Ахмед Жилетежев, который входил в состав юниорской сборной России и сборной... 25 июля 15:12

С одной стороны, идущий вторым Зверев во время «Ролан Гаррос» порвал связки и конкуренции составить не сможет, потому что ему еще и предстоит защищать больше половины своего рейтинга в концовке сезона.

И без того отстающий на три тысячи баллов Джокович тоже, видимо, не поборется пока за возвращение на вершину, так как при отсутствии прививки от коронавируса не сможет сыграть на турнирах в Канаде и США, а там пройдут два «Мастерса» и Open, где сербу к тому же нужно защитить 1200 баллов от прошлогоднего финала.

Но тяжелее всех будет как раз самому Медведеву, потому что ему в заключительной части сезона предстоит защитить аж 5200 очков, что составляет две трети от его собственного нынешнего рейтинга!

Правда, Даниил Медведев уже был в похожей ситуации год назад. Тогда после «Уимблдона» ему нужно было защищать вообще свыше 6000 тысяч баллов, и с задачей он практически полностью справился.

Все дело в том, что хардовая часть года — его конек. Турниры на удобном покрытии совпадают для него с выходом на пик формы, а это приводит к удачным результатам. В прошлом сезоне он выиграл «Мастерс» в Канаде и Open, а также добрался до финала на Итоговом.

Если с формой и куражом все срастется и в этом году, то, возможно, россиянин сможет сохранить позиции.

Другое дело, что отстающим от него на чуть меньше трех тысяч очков Стефаносу Циципасу и Карлосу Алькарасу, четвертой и пятой ракеткам мира соответственно, предстоит защитить примерно по тысяче очков.

А ведь есть еще и неувядающий несгибаемый Надаль. Сейчас он занимает третью позицию рейтинга, отставая от первого номера на 2610 баллов, и сам будет защищать только 545 очков, так как в прошлом и позапрошлом годах почти не играл на этом отрезке сезона из-за повреждений.

Так что именно Надаль выглядит фаворитом в борьбе за звание первой ракетки по итогам сезона, но Медведев все равно держит собственную судьбу в своих руках.

«Выглядит чем-то нереальным»^^^

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Чесноков, комментируя достижение Медведева в разговоре с «Газетой.Ru», порассуждал о том, можно ли считать нынешнего номера один рейтинга величайшим за всю историю российского мужского тенниса:

«Был такой игрок Марсело Риос. Он был первым в мире, но не выиграл ни одного турнира «Большого шлема». Можно ли его назвать величайшим? Но у Медведева уже есть US Open. Я не знаю. Быть первым в мире хотя бы один раз — это что-то нереальное!»

Чесноков считает, что Медведеву будет непросто сохранить за собой первую строчку по итогам года. Легенда 2DROTS Ивахнов не спас Воронеж: «Ахмат» переиграл «Факел» В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 грозненский «Ахмат»... 25 июля 08:56

«Во-первых, потому что он должен защитить очки на US Open. Вот вдруг он сойдет где-то в одном из ранних кругов. Это получается минус две тысячи очков! Посмотрите, какой у него тогда будет рейтинг, — указал эксперт.

— Думаю, эту половину сезона ему будет крайне тяжело провести. Ему нужно будет доказывать, что он первый. Когда Сафин стал первым и лидировал на протяжении девяти недель, на «Мастерсе» его все-таки обогнал Густаво Куэртен, потому что он выиграл этот финал. И Сафин по итогам сезона стал вторым в мире. Но если бы Куэртен не выиграл тот финал, Марат занимал бы первую строчку гораздо дольше. Поэтому все эти рейтинги все же немного относительны.

Если посмотреть на Федерера, Джоковича и Надаля со всеми их победами, это выглядит чем-то нереальным. Поэтому для российского тенниса быть на первом месте даже одну неделю — колоссальное достижение.

Если говорить о Данииле Медведеве, то он сейчас лидер рейтинга и один из лучших игроков в мире. Не знаю, как это долго будет продолжаться, но думаю, что он сейчас лучше, чем кто-либо».