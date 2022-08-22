«Надо поставить ему памятник. Стадион построил — заслужил»: Федун покинул «Спартак»

Компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Арена» в Тушино. Бывший владелец красно-белых Леонид Федун покинул пост президента команды, вышел из совета директоров и больше не будет участвовать в управлении клубом. Бывший тренер и игрок красно-белых Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что у Федуна просто не осталось сил на «Спартак», а экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему не считает уход Федуна поворотным событием.

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что «Лукойл» намерен продолжать развитие клубной инфраструктуры. В частности, ожидается переезд академии имени Федора Черенкова из Сокольников в Тушино.

На сайте «Спартака» вышло обращение Федуна к болельщикам, в котором он подвел итоги своего управления красно-белыми, заявив, что оставил после себя конкурентоспособную команду.

«Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и не мог представить, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

Я оставляю молодую конкурентоспособную команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой красно-белой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!» — сказал Федун в прощальном заявлении.

В беседе с «Газетой.Ru» бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поблагодарил Федуна за работу.

«Он многое сделал для «Спартака», достойно поработал в качестве менеджера и спонсора.

Ему огромная благодарность за это. Но он остается в «Лукойле», который забрал все акции. Значит, Федун тоже при этом остается. Главное, чтобы «Спартак» сохранил прежнее финансирование. У Федуна еще есть бизнес, личная жизнь, а «Спартаку» надо уделять время с утра до вечера. Видимо, уже не осталось сил у него. Собрались взрослые люди, все решили. Просто поменяется президент, который будет заниматься командой», — сказал Гладилин. «Главный вопрос — в финансах»: что ждет «Спартак» после ухода Федуна Леонид Федун может сложить с себя полномочия президента московского «Спартака», а занять его место может... 01 августа 15:18

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов не видит в уходе Федуна проблемы для «Спартака».

«Значит, назначат кого-то другого. Как «Лукойл» финансировал команду, так и будет финансировать. Федун вышел — и вышел. Значит, что на то было причины. Какие-то перестановки, наверное, будут. Зависит от основной организации, как будет перераспределено финансирование. Время покажет», — сказал Билялетдинов.

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо лестно высказался о Федуне, отметив, что тот всегда уважительно относился к своим сотрудникам.

«Когда он встречался с командой, он был дружелюбным человеком. У него наверняка есть какие-то личные причины. Это президент, который позволяет работать. Я никогда не видел, чтобы он в раздевалке давил на тренеров и влиял на их решения. Мы должны уважать такой шаг Леонид Арнольдовича», — сказал Рианчо «Спорт-Экспрессу».

А вот легенда красно-белых Евгений Ловчев положительно воспринял новость об уходе Федуна, заявив, что он и его жена Зарема Салихова позорили клуб. «У нас много футболистов, не знающих правил»: «Краснодар» и «Спартак» спорят о судействе По итогам главной игры второго тура чемпионата России по футболу... 26 июля 14:27

«Это правильное решение. Я как председатель международного общества «Спартак» год с лишним назад обратился с открытым письмом в «Лукойл» к (Вагиту) Алекперову. Мое письмо подписали Кавазашвили, Гаврилов. Поддерживали его Тихонов, Титов, Аленичев.

Писал Алекперову следующие вещи — разберитесь с этой парой, с Федуном и Заремой, они позорили команду. Я не говорил в данном случае о футболе. Я о поведении и их решениях. Тогда из «Лукойла» мне никто не ответил. Думаю, что сейчас это ответ на мое письмо.

Но при этом нельзя не сказать Федуну спасибо за стадион, базу. В то время, когда пришел «Лукойл», «Спартак» был спасен финансами. Я благодарен им за спасение клуба. Мы же видели, что случилось с «Торпедо», какая ситуация была в «Динамо» долгое время. А «Спартак» все время был на виду, только люди не разбирались в футболе», — передает слова Ловчева «Матч ТВ».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, напротив, предложил поставить Федуну памятник.

«Не знаю насчет того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне и Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну? Если заслужил, то заслужил — стадион построил.

Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что-то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что-то хорошее.

Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должно быть как-то увековечено в памяти болельщиков», — сказал Червиченко «Чемпионату».

«Матч ТВ» сообщил, что на пост президента «Спартака» претендуют три кандидата — руководитель аппарата совета директоров «Лукойла» Евгений Хавкин, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын и бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. Слухи о том, что именно Хачатурянц станет президентом «Спартака», ходят уже с июля этого года.

Впрочем, даже президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которую слухи несколько недель назад отправляли в совет директоров «Спартака», готова возглавить команду.

«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение», — передает слова Вяльбе «Спорт-Экспресс». «Спартак» проиграл команде, которая сильнее»: «Зенит» разгромил красно-белых в матче за Суперкубок Московский «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России:... 10 июля 07:13

Ожидается, что новый руководитель «Спартака» будет назначен 25 августа.

Федун приобрел московский «Спартак» в 2004 году. Вместе с ним команда становилась чемпионом страны, выигрывала Кубок и Суперкубок России.

Лучшим результатом команды в еврокубках стал выход в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2010/11, где красно-белые по сумме двух матчей уступили будущему победителю турнира — португальскому «Порту» (3:10).

Также при Федуне «Спартак» получил первый собственный стадион. В 2014 году в «Тушино» была построена «Открытие Арена».