«Главный вопрос — в финансах»: что ждет «Спартак» после ухода Федуна

Леонид Федун может сложить с себя полномочия президента московского «Спартака», а занять его место может бывший глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц, покинувший этот пост в скором времени после завершения сезона-2021/22, сообщает Telegram-канал Baza. В самом клубе подобную информацию назвали слухами. Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» отметил важность аспекта финансирования в этом назначении, а еще один бывший футболист красно-белых Валерий Гладилин высоко оценил менеджерские способности Хачатурянца.

Информация о том, что Ашот Хачатурянц может сменить Леонида Федуна на посту президента московского «Спартака» появилась утром 1 августа в Telegram-канале Baza. По информации источника, назначение бывшего главы Российской премьер-лиги в столичный клуб будет проведено в ближайшее время. По информации «Чемпионат.com» на приходе Хачатурянца настаивает один из совладельцев «Спартака» — Вагит Алекперов. «У нас много футболистов, не знающих правил»: «Краснодар» и «Спартак» спорят о судействе По итогам главной игры второго тура чемпионата России по футболу... 26 июля 14:27

При этом «Чемпионат.com» также сообщил, что Хачатурянц на сегодняшний момент действительно является одним из основных претендентов на пост президента «Спартака», однако своего окончательного согласия он пока что не дал.

«Хачатурянц — основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал. Однако вероятность того, что это произойдет — большая», — заявил источник издания.

При этом в самом «Спартаке» информацию о кадровых перестановках в руководстве опровергли. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что об этом ему ничего неизвестно.

«Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — цитирует Зеленова Sport24.

Сам Хачатурянц комментировать информацию о своем назначении в «Спартак» в разговоре с «Матч ТВ» отказался. Стоит отметить, что 31 июля красно-белые сыграли матч третьего тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:1), а сам Федун в этот же день посетил церемонию открытия памятника легенде клуба Игорю Нетто. По информации Sport24, функционер отказался отвечать на вопросы журналистов о своем возможном уходе из клуба.

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко, который также выступал за «Зенит» и «Краснодар», в комментарии «Газете.Ru» отметил, что в назначении Хачатурянца на место руководителя клуба многое будет зависеть от финансового аспекта, а также подвел итоги работы Федуна в команде и рассказал, считает ли его уход ударом для красно-белых. «Соблюдаю телевизионную гигиену»: журналистку «Матч ТВ» лишили работы за критику своего канала Главная теннисная журналистка России и ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова временно отстранена от... 22 июля 17:11

«Честно говоря, я в этот момент не знаю, не могу объяснить. Может, есть какие-то отношения в чем-то, предложили ему. Для меня пока это непонятно. В целом, Хачатурянц может клуб возглавить однозначно. Но вопрос заключается в финансовом плане. Есть люди, которые помогают, это одно. А если мы говорим, что он будет сам финансово содержать, то есть, наверно, какие-то проблемы в этом плане.

Я считаю, что, в любом случае, он помог клубу. Финансирование делал максимально, другое дело, что что-то не получилось, что-то получилось. А так, это человек, который вкладывал деньги, душу в этот клуб.

Вы знаете, тяжело сказать, будет ли это ударом. Многие приходили-уходили, Федун просто долго работал, на самом деле, как хозяин команды, имел акции клуба. Здесь, может быть, он просто уходит, оставляя того человека, которого он знает. Я не думаю, что он клуб просто так отдает, если бы хотел, то продал бы клуб, наверно», — отметил Деменко.

Валерий Гладилин, бывший игрок и тренер «Спартака», отметил, что Хачатурянц – сильный менеджер, который способен взять на себя руководство клубом, но тоже подчеркнул, что аспект финансирования в этом назначении сыграет очень важную роль.

«Это очень сильный специалист, знающий свое дело, профессионал. Он менеджер высочайшей категории, знающий футбол и все технические моменты, которые связаны с бизнесом. Думаю, что это очень сильная позиция, если это не слухи, то это сильное решение.

Здесь ситуация такая: пока у руля Федун, он определяет политику клуба, и Зарема тоже. Если они приглашают Хачатурянца, это хороший вариант. Если он придет, и будет какое-то недопонимание [в связи с этим], то здесь работы не будет.

Если по менеджменту и по профессионализму, то Хачатурянц вполне соответствует. Здесь вопрос будет финансирования клуба. С уходом Федуна и тех компаний, которые с ним работают, будет ли продолжаться финансирование на том же уровне, что сейчас? Это основной вопрос. Но я не сомневаюсь, что как менеджер футбольный Хачатурянц ничуть не хуже, и может даже сильнее Федуна. Но это все вопросы теоретические, Федун во всеуслышание говорит, что он никуда не уходит и что продолжает работу. А раз будет продолжать, то Хачатурянцу при Федуне делать в клубе нечего», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Также экс-игрок подвел итоги работы Федуна в «Спартаке», отметив его вклад в развитие команды, но при этом напомнив, что при нем красно-белые только один раз становились чемпионами страны и брали Кубок, а при всех возможностях команды этого очень мало.

«Он любит футбол, он много вложил сюда средств. Как спонсор и менеджер он достойно поработал.

Но такой клуб как «Спартак» с такими возможностями за такой период времени только один раз стал чемпионом и выиграл один раз Кубок. Этого мало. По результатам, конечно, он не дотягивает до того, что было раньше.

Прежде всего, здесь, наверно, не только от него зависит. Федун занимается и другим бизнесом, не только президент клуба, но еще и в компании «Лукойл» был, там много вопросов. А Хачатурянц будет чисто заниматься клубом. Федун не занимался клубом как таковым с утра до вечера, за него исполняли те, кто его замещал», — заключил он. «Чтобы спорт не умер, нужна движуха»: появится ли в России альтернатива Олимпиаде Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила провести... 20 июля 20:41

Однако Telegram-канал BRIEF утверждает, что на сегодняшний момент основным кандидатом на пост президента «Спартака» является не Хачатурянц, а Сергей Прядкин – еще один бывший глава Российской премьер-лиги. Именно его сменил Хачатурянц в октябре 2021 года. По информации источника, на его назначении настаивает первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин.

«В обсуждаемом формате назначение Прядкина председателем совета директоров «Спартака» автоматически означает возвращение в клуб его внебрачного сына Томаса Цорна. Возможная должность Цорна сейчас обсуждается. В свой первый приход в «Спартак» он занимал должность генерального директора и проработал чуть больше года», — отмечает BRIEF.

Еще 26 июля СМИ появилась информация, что заняться управлением клуба может представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын. При этом сообщалось, что Федун покинет пост председателя совета директоров, но останется миноритарным владельцем акций клуба. А 1 августа издание Metaratings.ru сообщило, что «Лукойл» может выкупить у Федуна стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арену». Сумма сделки может составить от 5,4 до 6 миллиардов рублей.