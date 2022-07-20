«Соблюдаю телевизионную гигиену»: журналистку «Матч ТВ» лишили работы за критику своего канала

Главная теннисная журналистка России и ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова временно отстранена от работы на телеканале из-за критики ток-шоу «Есть тема», в которой в негативном тоне обсуждали теннисистов Андрея Рублева и Дарью Касаткину. Тартакова, которая также является PR-агентом этих спортсменов, публично принесла им извинения, обвинив участников программы в погоне за сиюминутной популярностью, и заявила, что «Матч ТВ» после выхода передачи лишился возможности общаться с сильнейшими теннисистами планеты.

20 июля на «Матч ТВ» вышел очередной выпуск ток-шоу «Есть тема», где гости студии обсуждали интервью теннисистов Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной блогеру Вите Кравченко. Спортсмены в нем заявили, что не исключают смены спортивного гражданства в связи с отстранением России от международных соревнований.

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Журналистка Софья Тартакова, работающая с теннисистами в качестве менеджера, после выхода программы в эфир жестко раскритиковала ток-шоу и его ведущего.

«Антон Анисимов — плохой ведущий. А «Есть тема» — фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу.

Целый час в эфире канала, на котором я работаю с момента основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.

Я тот самый «неназванный PR-агент», Антон. Тебя никто не боится. Потому что ты очень маленький и слабый. Ты не имеешь никакого отношения к спорту. Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане», — написала Тартакова.

По ее словам, после выхода данного эфира руководство телеканала лишилось возможности делать эксклюзивные и сюжеты с лучшими теннисистами планеты.

«Я «поздравляю» свой родной телеканал. Ну что, это того стоило? Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о возможных последствиях. Меня не услышали. Я хочу извиниться перед ребятами, которых задела и оскорбила эта программа. «Есть тема» не имеет ничего общего с достойными спортивными журналистами и программой «Все на матч».

Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами.

Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. И главное, Андрей и Даша. Я вас очень люблю. И горжусь. Простите, что не уберегла. Мне очень стыдно и больно, что вас обидели. Но я всегда на вашей стороне», — заключила журналистка. «Чтобы спорт не умер, нужна движуха»: появится ли в России альтернатива Олимпиаде Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила провести... 20 июля 20:41

Реакция на эти слова от руководства канала последовала моментально — генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил об отстранении от эфиров Тартаковой на неопределенный срок.

«Публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики — мы с коллегами можем многое сказать друг другу лично или в переписке, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно.

В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала. Даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», — написал Тащин в своем Telegram-канале.

Солидарность с руководством телеканала выразила и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

«Саша, полностью тебя поддерживаю. Мы все — творческие люди и все склонны поддаваться эмоциям. Но эмоциям этим место в курилках и других непубличных местах. Неправильно превозносить одних коллег и хулить других. Мы все стоим друг у друга за спиной.

А если ты решил иначе, значит решил отказаться от причастности к большой семье своих товарищей», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в социальных сетях поддержала Тартакову.

«Софья, ты лучшая, и мы тебя любим. Конечная, поезд дальше не идет. «Матч ТВ», много чего хочу о вас сказать, но вы и сами прекрасно себя закапываете», — написала Касаткина. Шах и мат: Карлсен отказался от матча на первенство мира с Непомнящим 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил, что не будет бороться за шахматную корону... 20 июля 19:48

На сторону журналистки встал YouTube-блогер и экс-комментатор Василий Уткин, пообещав затронуть более подробно эту тему в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб».

«Соня Тартакова — красивая, хрупкая и какая отважная! Лучи поддержки тебе!» — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Практика отстранения ведущих — довольно частое явление на «Матч ТВ». Самого Уткина лишали возможности выходить в эфир еще в 2015-м — после того, как комментатор отработал игру Лиги чемпионов между «Барселоной» и леверкузенским «Байером-04» в нетрезвом виде.

В 2020-м телеканал отстранил от работы Александра Шмурнова — журналист эмоционально отработал игру первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи», в которой допустил ряд высказываний в адрес арбитра Василия Казарцева. Спустя некоторое время Шмурнов все же вернулся к работе. 29 марта 2022-го комментатор покинул «Матч ТВ».

Осенью 2021 года без объяснения причин перестали появляться в эфире комментаторы Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев. По информации портала «Кик», оба сотрудника получали заработную плату, оставаясь при этом в штате телеканала. В мае вынужденная пауза завершилась, и Шнякин с Нагучевым вернулись в эфир.